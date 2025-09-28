Покупки надгробий в Японии: средняя цена составляет 1,695 миллиона йен

Покупки надгробий в Японии: средняя цена составляет 1,695 миллиона йенОбщество
Популярны простые надгробия в западном стиле
Опрос проводился онлайн в период с марта по май 2025 года Национальной ассоциацией лучших камнерезов (Токио), объединяющей около 150 камнерезных мастерских по всей стране. Релевантные ответы получены от 818 человек.
51,0% людей приобрели новый могильный участок и надгробие одновременно, а 46,1% установили купленное надгробие на могильном участке, которым они владели. 2,9% выбрали «другие» варианты – например, строительство нового или обустройство существующего кладбища на собственной земле.
Что касается стиля надгробий, наиболее распространённым вариантом были простые надгробия в западном стиле – 51,6%, что на 9,4 пункта больше, чем в 2016 году. Доля традиционных японских надгробий снизилась на 9,7 пункта до 28,5%. Рассматривая региональные тенденции, можно отметить, что захоронения в западном стиле чаще встречаются в восточной Японии, а в японском – в западной.
Наиболее распространённой ценовой категорией расходов на надгробия, без учёта расходов на приобретение участка на кладбище была сумма от 1,5 до 2 миллионов йен (20,3%), за ней следуют надгробия по цене от 2 до 3 миллионов иен (18,7%). Средняя цена покупки надгробия составила 1 695 000 йен, что на 15 000 йен меньше, чем в предыдущем году. За последние четыре года она оставалась на уровне около 1,7 миллиона йен.
Материалы
- Национальная ассоциация лучших камнерезов, Опрос покупателей надгробий 2025 года
Фотография к заголовку: PIXTA
