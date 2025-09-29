Японские учёные удостаиваются Шнобелевской (Игнобелевской) премии 19 лет подряд

Японские учёные удостаиваются Шнобелевской (Игнобелевской) премии 19 лет подрядНаука
Ранее премии вручались за «Тамагочи» и караоке
Церемония вручения Шнобелевской премии 2025 года прошла 18 сентября в Бостонском университете в Массачусетсе. Эту награду присуждают за исследования, которые заставляют людей улыбнуться и глубоко задуматься. Японцы получают эту награду 19 лет подряд, начиная с 2007 года.
В этом году японскими лауреатами премии стали исследователи под руководством Кодзимы Томотаки из Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований, получившие премию по биологии. В ходе исследования они нанесли белые полосы на японских чёрных коров, а затем изучили количество кровососущих насекомых, таких как мухи и слепни, которые их кусали. Учёные выяснили, что полосатые коровы привлекали примерно вдвое меньше кровососущих насекомых, чем обычные чёрные. Результаты исследования могут помочь улучшить рост животных за счёт снижения стресса и разработать меры борьбы с вредителями, не связанные с использованием пестицидов.
Первым японцем, получившим эту награду, стал в 1992 году Канда Фудзихиро – он и исследовательская группа компании Shiseido удостоились премии за «выявление химического вещества, вызывающего запах ног». Дважды лауреатом премии становился Накагаки Тосиюки, изучающий слизевиков – одноклеточные организмы. Он получил премию в области когнитивных наук в 2008 году и премию в области транспортного планирования в 2010 году.
Многие награды были получены в области естественных наук, но японцы награждались премиями и в других сферах – на пример, премия по экономике 1997 г. была присуждена за разработку электронной игры «Тамагочи», премия мира 2002 г. – за создание устройства перевода с языка собак BowLingual, и такая же премия 2004 года – за изобретение караоке.
Больше всего у японских исследователей премий по химии, в этой категории они побеждали шесть раз. Далее следовали награды по биологии (пять раз) и медицине (три раза).
Шнобелевская (Игнобелевская) премия была учреждена в 1991 году американским научным юмористическим журналом как пародия на Нобелевскую премию. «Ig» – это английский префикс, обозначающий отрицание и входящий в слово ignoble, которое имеет такие значения, как «неблагородный» и «не почётный».
Лауреаты Шнобелевской премии из Японии
Премия по медицине 1992 года
- Канда Фудзихиро (исследователь Shiseido) и др.
- Открытие химических веществ, вызывающих запах ног
Премия по психологии 1995 года
- Ватанабэ Сигэру (профессор Университета Кэйо) и др.
- Обучение голубей различать картины Пикассо и Моне
Премия 1996 года за биоразнообразие
- Окамура Тёносукэ (Институт исследования ископаемых Окамура)
- Обнаружение более 1000 окаменелостей «мини-видов»
Премия по биологии 1997 года
- Ягю Такаёси (преподаватель Кансайского медицинского университета) и др.
- Исследование того, как меняются мозговые волны в зависимости от вкуса жевательной резинки
Премия по экономике 1997 года
- Масака Аки (компания «Бандай»), Ёкои Акихиро (компания «Уидзу»)
- Разработка «Тамагочи»
Премия по химии 1999 года
- Макино Такэси (президент компании «Сэфути тантэйся»)
- Разработка спрея, с помощью которого можно обнаружить измену, если распылить его на трусы мужа
Премия мира 2002 года
- Сато Кэйта (президент компании «Такара»), Судзуки Мацуми (директор Японского института акустических исследований), Когурэ Норио (ветеринар)
- Разработанный устройства перевода с языка собак BowLingual
Премия по химии 2003 года
- Хиросэ Юкио (профессор Университета Канадзавы)
- Химическое исследование бронзовых статуй, которых избегают голуби
Премия мира 2004 года
- Иноуэ Дайсукэ (администратор компании)
- Изобретение караоке
Премия по биологии 2005 года
- Хаясака Ёдзи (Австралийский институт вина)
- Каталогизация особых запахов, которые испускают лягушки, когда испытывают стресс
Премия по нутрициологии 2005 года
- «Доктор Накамацу» (Накамацу Ёсиро, изобретатель)
- Фотографировал свою еду на протяжении 34 лет и анализировал её влияние на работу мозга и физическое состояние
Премия по химии 2007 года
- Ямамото Маю (бывшая научная сотрудница Национального центра глобального здравоохранения)
- Производство ванилина, ароматического компонента ванили, из коровьего навоза
Премия когнитивных наук 2008 года
- Накагаки Тосиюки (доцент Университета Хоккайдо) и др.
- Открытие способности одноклеточного слизевика находить кратчайший путь в лабиринте
Премия по биологии 2009 года
- Тагути Фуми (почётный профессор Университета Китасато)
- Разработка способа сокращения количества кухонных отходов на 90% за счёт бактерий, обнаруженных в фекалиях панд
Премия за транспортное планирование 2010 года
- Накагаки Тосиюки (профессор Университета будущего Хакодатэ) и др.
- Исследование применения способностей слизевика в развитии инфраструктуры, такой как железные дороги
Премия по химии 2011 года
- Имаи Макото (преподаватель Медицинского университета Сига) и др.
- Разработка системы пожарной сигнализации, которая предупреждает слабослышащих людей с помощью газа с ароматом васаби
Премия по акустике 2012 года
- Курихара Кадзуки (исследователь, Национальный институт передовых промышленных наук и технологий), Цукада Кодзи (исследователь, Японское агентство науки и технологий)
- Разработка устройства Speech Jammer, которое прерывает непрерывно говорящих людей
Премия по медицине 2013 года
- Ниими Масанори (доцент Университета Тэйкё) и др.
- Исследование показало, что прослушивание оперы «Травиата» у мышей с пересаженным сердцем продлевало выживание
Премия по химии 2013 года
- Имаи Синсукэ (ведущий исследователь продуктов питания) и др.
- Открытие фермента, вырабатывающего слезоточивый компонент лука
Премия по физике 2014 года
- Мабути Киёси (профессор Университета Китасато) и др.
- Доказательство скользкости банановой кожуры
Премия по медицине 2015 года
- Кимата Хадзимэ (директор клиники)
- Подтверждение того, что поцелуи уменьшают аллергические кожные реакции
Премия за исследования восприятие 2016 г.
- Хигасияма Ацунори (профессор Университета Рицумэйкан) и др.
- Доказательство того, что «эффект взгляда промеж ног» затрудняет точное восприятие расстояния
Премия по биологии 2017 года
- Ёсидзава Кадзунори (доцент Университета Хоккайдо), Уэмура Ёситака (доцент Университета Кэйо)
- Исследователи обнаружили, что самки насекомых, живущих в Бразилии, имеют гениталии, формой напоминающие мужские
Премия в области медицинского образования 2018 года
- Хориути Акира (директор гастроэнтерологического центра больницы общего профиля Сёва Инан)
- Подтверждение того, что проведение колоноскопии в положении сидя менее болезненно
Премия по химии 2019 года
- Ватанабэ Сигэру (профессор Университета Мэйкай) и др.
- Исследование количества слюны, выделяемой пятилетними детьми
Премия по акустике 2020 года
- Нисимура Цуёси (доцент, Научно-исследовательский институт приматов, Киотский университет)
- Выявил, что гелий делает издаваемые крокодилом звуки громче
Премия по динамике 2021 года
- Мураками Хисаси (доцент Киотского технологического института), Нисинари Кацухиро (профессор Токийского университета), Нисияма Юдаи (преподаватель Технологического университета Нагаока)
- Подтверждение опасности использования смартфона во время ходьбы
Премия по инженерным наукам 2022 года
- Мацудзаки Хадзимэ (профессор Технологического института Тиба) и др.
- Изучение того, сколько пальцев используют люди для поворота цилиндрической ручки
Премия по нутрициологии 2023 года
- Миясита Ёсиаки (профессор Университета Мэйдзи), Накамура Хироми (специальный доцент Токийского университета)
- Предложение по изменению вкуса еды и напитков с помощью электрифицированных палочек для еды и трубочек для питья
Премия по физиологии 2024 года
- Такэбе Таканори (профессор Токийского медицинского и стоматологического университета) и др.
- Обнаружено, что млекопитающие могут дышать через анус
Премия по биологии 2025 года
- Кодзима Томотака (исследователь Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований) и др.
- Обнаружено, что полосы на шкуре скота уменьшают количество укусов насекомых
Примечание: должность и принадлежность к компании, исследовательскому заведению и т. п. указаны на момент присуждения премий, титулы опущены
Источник: Improbable Research и др.
Материалы
- Лауреаты Игнобелевской премии 2025 года (на английском языке)
- PLOS: Коров, оскрашенных полосами, меньше кусают насекомые
- Центр сельскохозяйственных исследований префектуры Айти: 10 главных достижений Центра сельскохозяйственных исследований префектуры Айти в 2019 году
Фотография к заголовку: Лауреаты Шнобелевской (Игнобелевской) премии (в первом ряду слева направо): доцент Оиси Футо из Высшей школы сельскохозяйственных наук Киотского университета; научный сотрудник Кодзима Томотака из отдела исследований животноводства Национальной организации сельскохозяйственных и пищевых исследований и начальник отдела молочного хозяйства Центра животноводческой промышленности префектуры Айти Сато Сэй (Jiji Press)