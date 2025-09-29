Японские учёные удостаиваются Шнобелевской (Игнобелевской) премии 19 лет подряд

Японские учёные удостоены Шнобелевской (Игнобелевской) премии, покрасив коров полосами, как зебр, для защиты от укусов насекомых. Японские учёные получают эту награду уже 19 лет подряд.

Ранее премии вручались за «Тамагочи» и караоке

Церемония вручения Шнобелевской премии 2025 года прошла 18 сентября в Бостонском университете в Массачусетсе. Эту награду присуждают за исследования, которые заставляют людей улыбнуться и глубоко задуматься. Японцы получают эту награду 19 лет подряд, начиная с 2007 года.

В этом году японскими лауреатами премии стали исследователи под руководством Кодзимы Томотаки из Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований, получившие премию по биологии. В ходе исследования они нанесли белые полосы на японских чёрных коров, а затем изучили количество кровососущих насекомых, таких как мухи и слепни, которые их кусали. Учёные выяснили, что полосатые коровы привлекали примерно вдвое меньше кровососущих насекомых, чем обычные чёрные. Результаты исследования могут помочь улучшить рост животных за счёт снижения стресса и разработать меры борьбы с вредителями, не связанные с использованием пестицидов.



Японская чёрная корова, раскрашенная под зебру в ходе эксперимента в 2017 году (фото предоставлено Центром сельскохозяйственных исследований префектуры Айти)

Первым японцем, получившим эту награду, стал в 1992 году Канда Фудзихиро – он и исследовательская группа компании Shiseido удостоились премии за «выявление химического вещества, вызывающего запах ног». Дважды лауреатом премии становился Накагаки Тосиюки, изучающий слизевиков – одноклеточные организмы. Он получил премию в области когнитивных наук в 2008 году и премию в области транспортного планирования в 2010 году.

Многие награды были получены в области естественных наук, но японцы награждались премиями и в других сферах – на пример, премия по экономике 1997 г. была присуждена за разработку электронной игры «Тамагочи», премия мира 2002 г. – за создание устройства перевода с языка собак BowLingual, и такая же премия 2004 года – за изобретение караоке.

Больше всего у японских исследователей премий по химии, в этой категории они побеждали шесть раз. Далее следовали награды по биологии (пять раз) и медицине (три раза).

Шнобелевская (Игнобелевская) премия была учреждена в 1991 году американским научным юмористическим журналом как пародия на Нобелевскую премию. «Ig» – это английский префикс, обозначающий отрицание и входящий в слово ignoble, которое имеет такие значения, как «неблагородный» и «не почётный».

Лауреаты Шнобелевской премии из Японии

Премия по медицине 1992 года

Канда Фудзихиро (исследователь Shiseido) и др.

Открытие химических веществ, вызывающих запах ног

Премия по психологии 1995 года

Ватанабэ Сигэру (профессор Университета Кэйо) и др.

Обучение голубей различать картины Пикассо и Моне

Премия 1996 года за биоразнообразие

Окамура Тёносукэ (Институт исследования ископаемых Окамура)

Обнаружение более 1000 окаменелостей «мини-видов»

Премия по биологии 1997 года

Ягю Такаёси (преподаватель Кансайского медицинского университета) и др.

Исследование того, как меняются мозговые волны в зависимости от вкуса жевательной резинки

Премия по экономике 1997 года

Масака Аки (компания «Бандай»), Ёкои Акихиро (компания «Уидзу»)

Разработка «Тамагочи»

Премия по химии 1999 года

Макино Такэси (президент компании «Сэфути тантэйся»)

Разработка спрея, с помощью которого можно обнаружить измену, если распылить его на трусы мужа

Премия мира 2002 года

Сато Кэйта (президент компании «Такара»), Судзуки Мацуми (директор Японского института акустических исследований), Когурэ Норио (ветеринар)

Разработанный устройства перевода с языка собак BowLingual

Премия по химии 2003 года

Хиросэ Юкио (профессор Университета Канадзавы)

Химическое исследование бронзовых статуй, которых избегают голуби

Премия мира 2004 года

Иноуэ Дайсукэ (администратор компании)

Изобретение караоке

Премия по биологии 2005 года

Хаясака Ёдзи (Австралийский институт вина)

Каталогизация особых запахов, которые испускают лягушки, когда испытывают стресс

Премия по нутрициологии 2005 года

«Доктор Накамацу» (Накамацу Ёсиро, изобретатель)

Фотографировал свою еду на протяжении 34 лет и анализировал её влияние на работу мозга и физическое состояние

Премия по химии 2007 года

Ямамото Маю (бывшая научная сотрудница Национального центра глобального здравоохранения)

Производство ванилина, ароматического компонента ванили, из коровьего навоза

Премия когнитивных наук 2008 года

Накагаки Тосиюки (доцент Университета Хоккайдо) и др.

Открытие способности одноклеточного слизевика находить кратчайший путь в лабиринте

Премия по биологии 2009 года

Тагути Фуми (почётный профессор Университета Китасато)

Разработка способа сокращения количества кухонных отходов на 90% за счёт бактерий, обнаруженных в фекалиях панд

Премия за транспортное планирование 2010 года

Накагаки Тосиюки (профессор Университета будущего Хакодатэ) и др.

Исследование применения способностей слизевика в развитии инфраструктуры, такой как железные дороги

Премия по химии 2011 года

Имаи Макото (преподаватель Медицинского университета Сига) и др.

Разработка системы пожарной сигнализации, которая предупреждает слабослышащих людей с помощью газа с ароматом васаби

Премия по акустике 2012 года

Курихара Кадзуки (исследователь, Национальный институт передовых промышленных наук и технологий), Цукада Кодзи (исследователь, Японское агентство науки и технологий)

Разработка устройства Speech Jammer, которое прерывает непрерывно говорящих людей

Премия по медицине 2013 года

Ниими Масанори (доцент Университета Тэйкё) и др.

Исследование показало, что прослушивание оперы «Травиата» у мышей с пересаженным сердцем продлевало выживание

Премия по химии 2013 года

Имаи Синсукэ (ведущий исследователь продуктов питания) и др.

Открытие фермента, вырабатывающего слезоточивый компонент лука

Премия по физике 2014 года

Мабути Киёси (профессор Университета Китасато) и др.

Доказательство скользкости банановой кожуры

Премия по медицине 2015 года

Кимата Хадзимэ (директор клиники)

Подтверждение того, что поцелуи уменьшают аллергические кожные реакции

Премия за исследования восприятие 2016 г.

Хигасияма Ацунори (профессор Университета Рицумэйкан) и др.

Доказательство того, что «эффект взгляда промеж ног» затрудняет точное восприятие расстояния

Премия по биологии 2017 года

Ёсидзава Кадзунори (доцент Университета Хоккайдо), Уэмура Ёситака (доцент Университета Кэйо)

Исследователи обнаружили, что самки насекомых, живущих в Бразилии, имеют гениталии, формой напоминающие мужские

Премия в области медицинского образования 2018 года

Хориути Акира (директор гастроэнтерологического центра больницы общего профиля Сёва Инан)

Подтверждение того, что проведение колоноскопии в положении сидя менее болезненно

Премия по химии 2019 года

Ватанабэ Сигэру (профессор Университета Мэйкай) и др.

Исследование количества слюны, выделяемой пятилетними детьми

Премия по акустике 2020 года

Нисимура Цуёси (доцент, Научно-исследовательский институт приматов, Киотский университет)

Выявил, что гелий делает издаваемые крокодилом звуки громче

Премия по динамике 2021 года

Мураками Хисаси (доцент Киотского технологического института), Нисинари Кацухиро (профессор Токийского университета), Нисияма Юдаи (преподаватель Технологического университета Нагаока)

Подтверждение опасности использования смартфона во время ходьбы

Премия по инженерным наукам 2022 года

Мацудзаки Хадзимэ (профессор Технологического института Тиба) и др.

Изучение того, сколько пальцев используют люди для поворота цилиндрической ручки

Премия по нутрициологии 2023 года

Миясита Ёсиаки (профессор Университета Мэйдзи), Накамура Хироми (специальный доцент Токийского университета)

Предложение по изменению вкуса еды и напитков с помощью электрифицированных палочек для еды и трубочек для питья

Премия по физиологии 2024 года

Такэбе Таканори (профессор Токийского медицинского и стоматологического университета) и др.

Обнаружено, что млекопитающие могут дышать через анус

Премия по биологии 2025 года

Кодзима Томотака (исследователь Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований) и др.

Обнаружено, что полосы на шкуре скота уменьшают количество укусов насекомых

Примечание: должность и принадлежность к компании, исследовательскому заведению и т. п. указаны на момент присуждения премий, титулы опущены

Источник: Improbable Research и др.

Материалы

Фотография к заголовку: Лауреаты Шнобелевской (Игнобелевской) премии (в первом ряду слева направо): доцент Оиси Футо из Высшей школы сельскохозяйственных наук Киотского университета; научный сотрудник Кодзима Томотака из отдела исследований животноводства Национальной организации сельскохозяйственных и пищевых исследований и начальник отдела молочного хозяйства Центра животноводческой промышленности префектуры Айти Сато Сэй (Jiji Press)

Статьи по теме