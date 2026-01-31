В Японии по-прежнему актуальна проблема психических расстройств у молодых работников компаний

Опрос компаний в Японии, показал, что чаще всего сталкиваются с проблемами психического здоровья сотрудники в возрасте от 18 до 29 лет.

Высокий уровень стресса

Согласно опросу 2025 года, проведенному среди сотрудников отделов кадров японских компаний, акции которых представлены на бирже, сотрудники в возрасте от 10 до 29 лет чаще всего испытывали проблемы с психическим здоровьем, связанные с работой. Этот показатель составил 37,6%, что вдвое больше, чем в 2014 году.

В июле и августе 2025 года Японский центр производительности провёл опрос по почте и онлайн, охватив 2814 компаний, акции которых представлены на бирже (за исключением развивающихся рынков). Получен 171 релевантный ответ (уровень отклика составил 6,1%).

Второе подряд исследование показывает, что молодые работники чаще всего сталкиваются с проблемами психического здоровья. До 2010 года опросы показывали, что чаще испытывают такие проблемы работники в возрасте от 30 до 39 лет, но с 2012 года наблюдается значительный сдвиг. В 2023 году резко возросло число таких ответов среди подростков и молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет.

Центр повышения производительности труда Японии отметил, что «молодые люди, начавшие работу в компаниях во время пандемии COVID-19, могут чувствовать себя более изолированными и одинокими, поскольку удалённая работа лишила их возможности развить достаточные межличностные отношения и профессиональные навыки».

Кроме того, 39,2% компаний заявили, что проблемы с психическим здоровьем растут в течение последних трёх лет, и этот показатель остаётся на том же высоком уровне, что и во время последнего опроса. Процент компаний, заявляющих о снижении числа проблем с психическим здоровьем, также продолжает падать, что вызывает опасения по поводу того, что традиционные методы решения этих проблем могут быть уже неэффективными.

Источники данных

Данные опроса об инициативах в области психического здоровья(на японском языке), проведенного Японским центром производительности

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме