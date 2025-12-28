Суи и Минато: самые популярные детские имена в Японии в 2025 году

Ежегодный опрос об именах, которые дают новорожденным в Японии, выявил ряд новых имён и перестановки в первой десятке рейтинга.
  • Русский

Ежегодный опрос о популярных детских именах в Японии, который проводит компания Meiji Yasuda Life Insurance, в 2025 году выявил новые имена и изменения в первой десятке как для девочек, так и для мальчиков. Японские имена, написанные иероглифами, могут иметь несколько вариантов чтения, поэтому мы привели наиболее распространённые из них.

Пожелания для девочек

Список женских имён впервые возглавило список имя 翠 (Суй, Мидори), неуклонно поднимаясь в рейтинге с момента своего первого появления на восемнадцатом месте в 2022 году. Иероглиф означает «зимородок», а также является частью слова «нефрит» (翡翠; хисуи) – согласно поверьям, этот камень приносит удачу. Таким образом, имя выражает пожелания красивой и счастливой жизни. На втором месте – 陽葵 (Химари), ассоциирующееся с солнцем и подсолнухами (向日葵; химавари). Третье место заняло имя 紬 (Цумуги), в котором используется иероглиф, обозначающий традиционный вид ткани простого переплетения из шёлка и других материалов, это имя ассоциируется с установлением связей и настойчивостью. Новое имя на четвёртом месте – 茉白 (Масиро), в котором иероглиф, обозначающий ароматный «жасмин», сочетается с иероглифом «белый».

Мальчикам желают стать общительными и дружелюбными

Среди мальчиков впервые в числе лидеров оказалось имя 湊 (Минато, Со). Означая «гавань» или «место, где собирается вода», оно выражает пожелание стать общительным и дружелюбным. На втором месте оказались имена 伊織 (Иори) и 結翔 (Юито, Юто), оба содержащие иероглифы, связанные с установлением связей с другими людьми. Половина имён из первой десятки состояла всего из одного иероглифа, что может отражать влияние примеров выдающихся спортсменов, таких как футболист Танака Ао (碧) и звезда волейбола Такахаси Ран (藍).

В целом, наиболее часто используемым иероглифом в женских именах четвёртый год подряд является 愛 (ай, «любовь»). В мужских именах пятый год подряд на первом месте иероглиф 翔 (летать, парить). Он может произноситься по-разному, но часто используется в чтении «сё», как в имени суперзвезды бейсбола «Отани Сёхэй».

Самым популярным именем среди мальчиков по чтению (вне зависимости от использованных иероглифов) уже семнадцатый год подряд остается «Харуто», а среди девочек первое место занимает «Эма».

Самые популярные имена новорожденных девочек в Японии (кандзи)

2025 (2024) Кандзи (основные чтения)
1 (2) 翠 (Суй, Мидори)
2 (4) 陽葵 (Химари)
3 (1) 紬 (Цумуги)
4 (19) 茉白 (Масиро)
5 (3) 凛 (Рин)
6 (7) 陽菜 (Хина)
7 (7) 心陽 (Кохару)
8 (58) 彩葉 (Ироха, Аяха)
8 (19) 詩 (Ута)
10 (11) 琴葉 (Котоха)
10 (29) 結菜 (Юна, Юина)

Составлено Nippon.com на основе данных Meiji Yasuda Life Insurance

Самые популярные имена новорожденных мальчиков в Японии (кандзи)

2025 (2024) Кандзи (основные чтения)
1 (15) 湊 (Минато)
2 (36) 伊織 (Иори)
2 (26) 結翔 (Юито, Юто)
4 (14) 琉生 (Руи, Руки)
5 (6) 蓮 (Рэн)
6 (22) 朔 (Саку)
6 (6) 碧 (Ао)
8 (5) 陽向 (Хината)
8 (1) 陽翔 (Харуто, Хинато, Харука)
8 (40) 藍 (Ран, Ай)

Составлено Nippon.com на основе данных Meiji Yasuda Life Insurance

