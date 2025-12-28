Суи и Минато: самые популярные детские имена в Японии в 2025 году

Суи и Минато: самые популярные детские имена в Японии в 2025 годуОбщество
Ежегодный опрос о популярных детских именах в Японии, который проводит компания Meiji Yasuda Life Insurance, в 2025 году выявил новые имена и изменения в первой десятке как для девочек, так и для мальчиков. Японские имена, написанные иероглифами, могут иметь несколько вариантов чтения, поэтому мы привели наиболее распространённые из них.
Пожелания для девочек
Список женских имён впервые возглавило список имя 翠 (Суй, Мидори), неуклонно поднимаясь в рейтинге с момента своего первого появления на восемнадцатом месте в 2022 году. Иероглиф означает «зимородок», а также является частью слова «нефрит» (翡翠; хисуи) – согласно поверьям, этот камень приносит удачу. Таким образом, имя выражает пожелания красивой и счастливой жизни. На втором месте – 陽葵 (Химари), ассоциирующееся с солнцем и подсолнухами (向日葵; химавари). Третье место заняло имя 紬 (Цумуги), в котором используется иероглиф, обозначающий традиционный вид ткани простого переплетения из шёлка и других материалов, это имя ассоциируется с установлением связей и настойчивостью. Новое имя на четвёртом месте – 茉白 (Масиро), в котором иероглиф, обозначающий ароматный «жасмин», сочетается с иероглифом «белый».
Мальчикам желают стать общительными и дружелюбными
Среди мальчиков впервые в числе лидеров оказалось имя 湊 (Минато, Со). Означая «гавань» или «место, где собирается вода», оно выражает пожелание стать общительным и дружелюбным. На втором месте оказались имена 伊織 (Иори) и 結翔 (Юито, Юто), оба содержащие иероглифы, связанные с установлением связей с другими людьми. Половина имён из первой десятки состояла всего из одного иероглифа, что может отражать влияние примеров выдающихся спортсменов, таких как футболист Танака Ао (碧) и звезда волейбола Такахаси Ран (藍).
В целом, наиболее часто используемым иероглифом в женских именах четвёртый год подряд является 愛 (ай, «любовь»). В мужских именах пятый год подряд на первом месте иероглиф 翔 (летать, парить). Он может произноситься по-разному, но часто используется в чтении «сё», как в имени суперзвезды бейсбола «Отани Сёхэй».
Самым популярным именем среди мальчиков по чтению (вне зависимости от использованных иероглифов) уже семнадцатый год подряд остается «Харуто», а среди девочек первое место занимает «Эма».
Самые популярные имена новорожденных девочек в Японии (кандзи)
|2025 (2024)
|Кандзи (основные чтения)
|1 (2)
|翠 (Суй, Мидори)
|2 (4)
|陽葵 (Химари)
|3 (1)
|紬 (Цумуги)
|4 (19)
|茉白 (Масиро)
|5 (3)
|凛 (Рин)
|6 (7)
|陽菜 (Хина)
|7 (7)
|心陽 (Кохару)
|8 (58)
|彩葉 (Ироха, Аяха)
|8 (19)
|詩 (Ута)
|10 (11)
|琴葉 (Котоха)
|10 (29)
|結菜 (Юна, Юина)
Составлено Nippon.com на основе данных Meiji Yasuda Life Insurance
Самые популярные имена новорожденных мальчиков в Японии (кандзи)
|2025 (2024)
|Кандзи (основные чтения)
|1 (15)
|湊 (Минато)
|2 (36)
|伊織 (Иори)
|2 (26)
|結翔 (Юито, Юто)
|4 (14)
|琉生 (Руи, Руки)
|5 (6)
|蓮 (Рэн)
|6 (22)
|朔 (Саку)
|6 (6)
|碧 (Ао)
|8 (5)
|陽向 (Хината)
|8 (1)
|陽翔 (Харуто, Хинато, Харука)
|8 (40)
|藍 (Ран, Ай)
Составлено Nippon.com на основе данных Meiji Yasuda Life Insurance
Материалы
- Данные об именах новорожденных (на японском языке) за 2025 год предоставлены страховой компанией Meiji Yasuda Life Insurance
Фотография к заголовку: © PhotoAC
