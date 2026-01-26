Рейтинг популярных горячих источников Японии 2026 года: онсэн Кусацу лидирует третий год подряд

Термальные источники (онсэны) сохраняют своё значение как курорты, где уставшие от работы люди могут восстановить силы и улучшить своё здоровье. В рейтинге популярности 2026 года онсэн Кусацу в префектуре Гумма занял первое место в третий раз подряд.

Онсэн Юфуин – на первом месте как термальный источник, куда люди хотели бы съездить впервые

Научно-исследовательский институт Jalan Research Center, исследовательская организация, занимающаяся исследованием внутреннего туризма, в сентябре 2025 года провёл онлайн-опрос, охвативший 12 595 клиентов сайта бронирования путешествий Jalan.net, чтобы определить рейтинг онсэнов. В ходе опроса узнали оценку 334 курортов с горячими источниками по всей Японии, за исключением Токио.

При составлении рейтинга популярности участников опроса попросили назвать несколько курортов с термальными источниками, которые они посещали в прошлом и куда хотели бы поехать снова. Лучшим онсэном, который опрашиваемые хотели бы посетить повторно, назван район термальных источников Кусацу в префектуре Гумма. Высокую оценку получили атмосфера города, эффективность воздействия и качество воды термальных источников. Бэппу онсэнкё (префектура Ойта) поднялся с пятого места в прошлом году на второе, а онсэн Юфуин (префектура Ойта) поднялся с одиннадцатого места в прошлом году на пятое. Онсэн Хаконэ (префектура Канагава), занявший третье место, был популярен благодаря тому, что туда легко добраться на поезде и другими видами транспорта.

В рейтинге мест с горячими источниками, которые хотелось бы посетить впервые (допускалось до пяти ответов), онсэн Юфуин, занимавший в прошлом году шестое место, вышел на первое место, обойдя Нюто онсэнкё (префектура Акита), который много лет удерживал первенство. Второе место занял Гиндзан-онсэн, на третьем месте – Кусацу.

У респондентов также спросили о «скрытых жемчужинах» – не очень хорошо известных онсэнах, которые они посещали и рекомендовали бы другим (возможно до пяти ответов), на основе чего рассчитали долю рекомендаций («количество ответов о рекомендуемых курортах с горячими источниками» ÷ «количество ответов о курортах с горячими источниками, которые они посещали в прошлом»). Онсэн Нюто в этой категории сохранил лидерство четвёртый год подряд. Многие люди высоко оценили ощущение уединённости в окружении природы и качество горячих источников.

Материалы

Jalan Research Center: Рейтинг популярных мест отдыха с горячими источниками на 2026 год

Фотография к заголовку: Купальня Сай-но кавара под открытым небом в районе термальных источников Кусацу особенно мистический вид обретает ночью. Город Кусацу, префектура Гумма (предоставлено Ассоциацией туризма онсэнов Кусацу)

Статьи по теме