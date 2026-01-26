Рейтинг популярных горячих источников Японии 2026 года: онсэн Кусацу лидирует третий год подряд

Рейтинг популярных горячих источников Японии 2026 года: онсэн Кусацу лидирует третий год подрядОбщество Здоровье Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Онсэн Юфуин – на первом месте как термальный источник, куда люди хотели бы съездить впервые
Научно-исследовательский институт Jalan Research Center, исследовательская организация, занимающаяся исследованием внутреннего туризма, в сентябре 2025 года провёл онлайн-опрос, охвативший 12 595 клиентов сайта бронирования путешествий Jalan.net, чтобы определить рейтинг онсэнов. В ходе опроса узнали оценку 334 курортов с горячими источниками по всей Японии, за исключением Токио.
При составлении рейтинга популярности участников опроса попросили назвать несколько курортов с термальными источниками, которые они посещали в прошлом и куда хотели бы поехать снова. Лучшим онсэном, который опрашиваемые хотели бы посетить повторно, назван район термальных источников Кусацу в префектуре Гумма. Высокую оценку получили атмосфера города, эффективность воздействия и качество воды термальных источников. Бэппу онсэнкё (префектура Ойта) поднялся с пятого места в прошлом году на второе, а онсэн Юфуин (префектура Ойта) поднялся с одиннадцатого места в прошлом году на пятое. Онсэн Хаконэ (префектура Канагава), занявший третье место, был популярен благодаря тому, что туда легко добраться на поезде и другими видами транспорта.
В рейтинге мест с горячими источниками, которые хотелось бы посетить впервые (допускалось до пяти ответов), онсэн Юфуин, занимавший в прошлом году шестое место, вышел на первое место, обойдя Нюто онсэнкё (префектура Акита), который много лет удерживал первенство. Второе место занял Гиндзан-онсэн, на третьем месте – Кусацу.
У респондентов также спросили о «скрытых жемчужинах» – не очень хорошо известных онсэнах, которые они посещали и рекомендовали бы другим (возможно до пяти ответов), на основе чего рассчитали долю рекомендаций («количество ответов о рекомендуемых курортах с горячими источниками» ÷ «количество ответов о курортах с горячими источниками, которые они посещали в прошлом»). Онсэн Нюто в этой категории сохранил лидерство четвёртый год подряд. Многие люди высоко оценили ощущение уединённости в окружении природы и качество горячих источников.
Материалы
- Jalan Research Center: Рейтинг популярных мест отдыха с горячими источниками на 2026 год
Фотография к заголовку: Купальня Сай-но кавара под открытым небом в районе термальных источников Кусацу особенно мистический вид обретает ночью. Город Кусацу, префектура Гумма (предоставлено Ассоциацией туризма онсэнов Кусацу)
Статьи по теме
- Лучшие термальные источники (онсэны) в Японии
- Термальные источники Тоцукава: онсэны и богатая горная природа
- Как правильно мыться в сэнто? Несколько рекомендаций для начинающих
- Сэнто: возрождение культуры общественных бань
- В Японии для удобства туристов изменили ряд графических обозначений
- Японский онсэн: традиция купания в термальных источниках
- Рёкан – традиционная японская гостиница