В Японии растёт число пожаров, вызванных литиевыми батареями: более 1100 в 2024 году

В последние годы участились случаи пожаров, вызванных возгоранием литий-ионных батарей. По данным Агентства по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 2024 году число таких инцидентов достигло 1162.

В отчёте агентства были собраны данные от пожарных служб по всей стране о пожарах, вызванных литиевыми батареями и продукцией, в которой они используются, произошедших в период с января 2022 года по июнь 2025 года. Согласно отчёту, число пожаров неуклонно растет: с 852 в 2022 году до 910 в 2023 году и 1162 в 2024 году. Только за первое полугодие 2025 года (с января по июнь) произошло 665 пожаров. Из них около 20% произошли в мусоровозах, собирающих мусор, в котором были выброшенные литиевые батареи, и на предприятиях по утилизации отходов.

Случаи возгорания беспроводных наушников

На диаграмме ниже показано количество возгораний по видам продукции (исключая возгорания, вызванные выброшенными батареями), произошедших с января по июнь 2025 года. Наиболее распространённым источником возгораний были портативные аккумуляторы – 194 случая (35%), значительно опережая мобильные телефоны, занявшие второе место (39 случаев, 7%). Возгорания также происходили в таких распространённых бытовых приборах, как электроинструменты, электровелосипеды, беспроводные пылесосы и беспроводные наушники.

При расследовании причин возгорания мобильных аккумуляторов наиболее часто назывались внешние удары (9%), использование или хранение при высоких температурах (6%), дефекты изделия (3%) и неправильные методы зарядки (3%). Однако более чем в половине случаев (53%) причина оставалась неизвестной.

В случае с электроинструментами и беспроводными пылесосами сравнительно большое количество пожаров происходит при использовании неаутентичных аккумуляторов. Агентство по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий заявляет, что «важно приобретать безопасные изделия, правильно обращаться с ними при использовании и правильно сортировать их при утилизации».

Материалы

Фотография к заголовку: Возгорание мобильного аккумулятора во время эксперимента по реконструкции событий. Предоставлено Национальным институтом технологий и оценки (NITE) (© Jiji Press)

