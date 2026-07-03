Как в Японии представляют будущее еды через 100 лет: альтернативные морепродукты, культивированное мясо и роботы-повара

Как показал проведенный в Японии опрос, многие ожидают, что заменители продуктов питания станут обычным явлением, а различные виды морепродуктов, наоборот, исчезнут из меню обычных ресторанов.

Заменители морепродуктов

В январе 2026 года онлайн-путеводитель по японским ресторанам и гастрономам Gurunavi провёл опрос на тему «Еда через 100 лет», в котором приняли участие 1300 зарегистрированных пользователей в возрасте от 20 до 69 лет. Среди продуктов которые, по мнению респондентов, через 100 лет из-за глобальных изменений окружающей среды могут исчезнуть или стать предметом роскоши, наиболее часто называли угря (48,2%). На втором месте – китовое мясо (47,1%), за ними следовали северный голубой тунец, морской ёж, крабы и тихоокеанская сайра – как мы видим, всё это -- морепродукты.

Другая сторона таких ожиданий – представления о том, что заменители морепродуктов через 100 лет станут обычным явлением, так ответило 69,2% респондентов. Более 60% также полагали, что будут широко доступны полноценные питательные продукты и искусственно выращенное мясо. Многие считают, что технологический прогресс неизбежно приведёт к массовое потреблению продуктов-заменителей. Чуть более 30% также полагали, что продукты на основе насекомых, которые сейчас становятся всё более распространёнными, будут широко употребляться в пищу.

Люди-официанты станут роскошью?

На вопрос о том, какие элементы культуры питания вне дома они хотели бы видеть сохранившимися через 100 лет, около 60% респондентов ответили: «сезонные ингредиенты и оформление блюд». Еще 50% хотели бы, чтобы сохранилась «популярная, повседневная культура питания, такая как рестораны и бары с традиционными блюдами, где едят стоя, и рестораны с красными бумажными фонарями», а также «ремесленные кулинарные техники». Также были упомянуты «гостеприимство и обслуживание клиентов», а также «шведский стол с неограниченным количеством еды и напитков».

Кроме того, более 30% респондентов, описывая своё видение ресторанов через 100 лет, отвечали, что «приготовление и подача еды будут полностью осуществляться роботами». За ними следовали те, кто считал, что «приготовление и подача блюд людьми будет повышать их ценность, превратившись в сверхроскошь», и предсказывали, что такое обслуживание людьми станет «предметом роскоши». С другой стороны, около 20% считали, что «мало что изменится по сравнению с нынешним положением дел».

Представитель исследовательской группы отметил: «Даже если формат и ингредиенты кулинарии изменятся за следующие 100 лет, мы все равно хотим передать будущим поколениям радость и удовольствие, которые приносит еда».

Материалы

Исследовательский отдел Gurunavi: Еда через 100 лет (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

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