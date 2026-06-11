Суси с какой рыбой предпочитают жители Японии? Лосось пятнадцатый год подряд возглавляет рейтинг суси в конвейерных ресторанах

Если вы собираетесь когда-нибудь посетить Японию, вам может быть интересно, какие суси предпочитают сами японцы. Опрос показал, что 47,7% респондентов в конвейерных ресторанах выбирают суси с лососем.

Бесспорное лидерство лосося

В ежегодном опросе посетителей конвейерных ресторанов суси (кайтэн-дзуси), проведенном компанией Umios (до 1 марта – Maruha Nichiro), наиболее часто употребляемой рыбой в суси был лосось, его упомянули 47,7% респондентов. Это более чем на 11 процентных пунктов выше, чем у занявшего второе место аками, красного мяса тунца. Лосось пятнадцатый год подряд остается самой популярной рыбой для суси. Причиной его популярности, по-видимому, является доступная цена в сочетании с восхитительным насыщенным вкусом.

Чаще всего посетители ресторанов кайтэн-дзуси тратят сумму от 1000 до 2000 йен на человека, как указали 45,7% респондентов, в то время как средний показатель составляет 1980 йен. В среднем один посетитель съедает 9,9 тарелочек. Если съесть 10 тарелок, то невозможно уложиться в разумную сумму в 2000 йен, если заказывать дорогие блюда, такие как морской ёж или жирный тунец. Именно поэтому лосось так популярен.

Среди префектур, в которых респонденты хотели бы сходить в конвейерный ресторан суси (помимо места проживания), лидирует префектура Хоккайдо, её выбрали 1269 респондентов. Она значительно опередила префектуру Исикава, занявшую второе место, которую выбрали 445 человек. Хоккайдо окружён Тихим океаном, Охотским морем и Японским морем, а его побережье омывается Цусимским течением и течением Оясио, благодаря чему эта префектура является одним из богатейших в мире районов рыболовства. Для любителей суси такое сочетание природных факторов делает Хоккайдо особым местом.

Когда респондентов, желающих посетить Хоккайдо, спросили, какие именно суси они хотели бы там попробовать, на первом месте оказалась икра лосося (икура), её назвали 206 человек, за ней следовали гребешки, уни (морской ёж) и краб.

Опрос проводился по всей стране в середине февраля 2026 года среди людей в возрасте от 15 до 59 лет, которые хотя бы раз в месяц посещают рестораны суси с конвейерной лентой; всего получено 3000 ответов.

Материалы

Опрос о предпочтениях суси в конвейерных ресторанах в 2026 году (на японском языке), проведенный компанией Umios

Фотография к заголовку: © ФотоAC

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