Японская молодёжь настроена не слишком оптимистично и не очень уверена в себе и в перспективах своей страны: опрос 18-летних в шести странах

Результаты опроса показывают, что, хотя молодые люди чувствуют себя достаточно комфортно в условиях мира, безопасности и достатка, но не чувствуют динамики для дальнейшего роста.

Никаких мечтаний, никакой индивидуальности и никакого ощущения, что я могу кому-то помочь.

Фонд Nippon Foundation провёл исследование отношения 18-летних молодых людей к будущему в шести странах: Японии, США, Великобритании, Китае, Южной Корее и Индии, опросив по 1000 молодых людей в каждой стране. На вопрос «Есть ли у вас свои собственные мечты о будущем?» 86,3% респондентов в Индии, 83,1% в Великобритании и 80,2% в США ответили «да» (включая «отчасти»), тогда как в Японии – всего 62,4%.

Что касается утверждений «У меня есть собственная индивидуальность, которой я могу гордиться» и «Я нужен другим людям», то процент людей, ответивших в Японии положительно, составил менее 60%, это исключительно низкий показатель. Осознанное желание «приносить пользу стране и обществу» в качестве члена общества также в Японии ниже по сравнению с другими странами.

У японской молодёжи также низкая заинтересованность в том, чтобы продолжать учиться чему-то новому, пускай даже сейчас они не чувствуют себя нужными и пока никому не приносят пользу. Возможно, из-за низкой самооценки им не хватает уверенности в своих силах для преодоления трудностей.

Что молодые люди думают о будущем своих стран? В Индии и Китае более половины респондентов считают, что ситуация улучшится. Хотя процент тех, кто верит в улучшение ситуации, снизился по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в 2024 году, в обеих странах по-прежнему более позитивно смотрят на будущее, чем в остальных.

В Японии лишь 15,6% респондентов ответили, что ситуация улучшится, что является самым низким показателем. С другой стороны, существенное отличие от других стран заключается в том, что 34,2% ответили «Я не знаю».

Опрос проводился онлайн с 4 по 24 февраля и охватывал 1000 молодых людей в возрасте 17-19 лет в каждой стране.

Материалы

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме