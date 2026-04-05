В Японии ежегодно снижается рождаемость, при этом 18-летние перестают мечтать о браке и детях

В Японии ежегодно снижается рождаемость, при этом 18-летние перестают мечтать о браке и детяхОбщество
В Японии наблюдается особенно быстрое по сравнению с остальным миром снижение рождаемости и старение населения. В рамках регулярного исследования «Опрос мнения 18-летних», проводимого фондом Nippon Foundation, с конца ноября по начало декабря 2025 года молодым людям задавали вопросы о планировании жизни, вступлении в брак и рождении детей, чтобы понять их мысли и поведение. Аналогичный опрос на ту же тему проводился в декабре 2022 года, и мы можем сравнить результаты.
Процент респондентов, ответивших, что они хотели бы вступить в брак в будущем (сумма ответов «Да» и «Скорее да»), снизился на 7,4 пункта и составил 58,1%. При анализе респондентов с разделением на четыре группы от 0 до 3 баллов на основе экономического и социального положения их семьи с использованием простого метода (более высокие значения указывают на большее богатство), группа с 0 баллами показала намерение вступить в брак на уровне 49,2%, что ниже 50%, и значительно ниже, чем в других группах.
Предыдущий вопрос касался желания, но был задан вопрос и о действительных намерениях. Процент людей, которые считают, что вступят в брак (сумма ответов «Непременно» и «Скорее всего»), снизился на 6,2 процентных пункта в целом и составил 44,8%. При разбивке по социально-экономическому положению в относительно обеспеченных группах с показателями 3 и 2 балла общий процент таких ответов составил около 52%, в группе с показателем 1 балл – 46,5%, а в группе с показателем 0 баллов – 37,5%, что указывает на тесную связь экономического положения семьи с оценкой вероятности вступления в брак.
Процент людей, которые хотят иметь детей в будущем (ответы «Да» и «Скорее да»), также снизился в целом на 7,1 процентных пункта, составив 51,5%. Несмотря на различные меры правительства по борьбе со снижением рождаемости, эти меры не создали для молодых поколений стимула к рождению детей. Аналогично желанию вступить в брак, группы с более низким социально-экономическим положением имеют меньшее желание иметь детей.
Процент людей, которые считают, что у них действительно будут дети (сумма ответов «Непременно» и «Скорее всего»), снизился на 6,7 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом и составил 38,9% в целом. При разбивке по социально-экономическому положению в группе с показателем 3 балла этот показатель составил 51,4%, 2 балла – 40,4%, 1 балл – 40%, а у группы с 0 баллов – 33,4%. Кроме того, 41,5% из группы с 0 баллами дали ответ «Не знаю; не думал», что указывает на то, что рождение детей для них не является очень реалистичной перспективой.
Материалы
- Фонд Nippon Foundation: Результаты 77-го опроса 18-летних: «Ценности и планирование жизни» (на японском языке)
