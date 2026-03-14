Население Японии продолжает сокращаться: в 2025 году число рождений приблизилось к отметке 700 000, рекордный минимум за всю историю статистики 10-й год подряд

Население Японии продолжает сокращаться: в 2025 году число рождений приблизилось к отметке 700 000, рекордный минимум за всю историю статистики 10-й год подрядОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Согласно статистике естественного движения населения (оценочные цифры), опубликованной Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, в 2025 году родилось 705 809 детей, что на 15 179 меньше оценочных данных за предыдущий год. Десятый год подряд число рождений обновляет рекордный минимум. В 2022 году число рождений впервые с момента начала ведения статистики в 1899 году опустилась ниже 800 000, а всего через три года оно приблизилось к 700 000. Предполагается, что это связано с сокращением численности населения детородного возраста, а также со снижением числа браков во время пандемии COVID-19.
Предварительные данные рождений включают иностранцев, проживающих в Японии, и японцев, проживающих за рубежом. Окончательная цифра, которая будет объявлена в июне, будет рассчитана на основе численности японцев, проживающих в Японии, поэтому она наверняка будет ниже предварительной оценки.
Рождения, смерти и браки в Японии
|2025 г.
|2024 г.
|Рождения (чел.)
|705 809
|720 988
|Количество смертей (чел.)
|1 605 654
|1 618 684
|Естественный прирост/убыль (чел.)
|- 899 845
|-897 696
|Количество браков (пар)
|505 656
|499 999
|Количество разводов (пар)
|182 969
|189 952
Прим.: приведены оценочные данные за 2024 и 2025 гг. Создано редакцией на основе данных статистики естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения
Число смертей сократилось на 13 030 по сравнению с предыдущим годом и составило 1 605 654, что стало первым снижением за пять лет. Естественная убыль населения (разница между числом родившихся и числом умерших) достигла рекордного уровня в 899 845 человек, что ускорило сокращение населения.
Число родившихся в Японии во время первого послевоенного бэби-бума (1947-1949) составило 2,5 миллиона, а во время второго бэби-бума (1971-1974) оно превысило 2 миллиона. С тех пор численность населения продолжает неуклонно сокращаться, и поскольку нового всплеска рождений не произошло, темпы естественной убыли населения продолжают расти с 2007 года.
Число браков в 2025 году составило 505 656, что на 5657 больше, чем в предыдущем году, но остаётся на довольно низком уровне. В Японии по-прежнему стремятся избегать добрачной и внебрачной беременности, и пока количество браков остаётся на прежнем уровне, трудно ожидать роста числа рождений.
Материалы
- Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения: Предварительный отчёт о динамике населения
Фотография к заголовку: ФотоAC
Статьи по теме
- Население Японии продолжает сокращаться: в 2024 году родилось 720 000 детей, рекордный минимум за всю историю статистики 9-й год подряд
- В 2023 году население Японии уменьшилось на 840 тысяч человек: рекордно низкая рождаемость и старение населения
- Убыль населения в Японии: сокращение на 644000 человек
- В Японии зарегистрировано рекордное падение количества населения на 644000 человек
- В Японии продолжается сокращение численности населения: рекордные минимумы рождаемости шестой год подряд
- В Японии прошли первые анонимные роды
- Химари, Цумуги и Рэн: самые популярные детские имена в Японии в 2021 году
- Рождаемость и смертность в Японии: рекордный минимум рождений и снижение смертности
- В Японии впервые за 11 лет отмечено снижение смертности
- Общая избыточная смертность в Японии за январь-апрель не превышает 138
- В Японии средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла нового рекордного уровня
- В Японии 10,66 миллионов человек родилось в годы Быка, при этом родившихся в 2009 году меньше, чем тех, кто родился в 1937 году
- В Японии с мая резко упало количество уведомлений о беременности: коронавирус подстёгивает падение рождаемости?
- Уменьшение количества населения Японии: в 2017 году родилось меньше миллиона детей
- Роды в Японии: самая низкая смертность детей
- Сокращение рождаемости в Японии: проблема и возможности решения
- Население Японии в 1920 году и сейчас: что изменилось?
- Демография Японии: 100 млн человек через 50 лет как задача государственной важности
- Старение и сокращение населения Японии: как преодолеть депопуляцию?
- Менее 900 тысяч новорожденных в Японии за год: естественная убыль населения составила более 500 тысяч человек
- Новый рекорд продолжительности жизни в Японии