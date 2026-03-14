Население Японии продолжает сокращаться: в 2025 году число рождений приблизилось к отметке 700 000, рекордный минимум за всю историю статистики 10-й год подряд

В Японии старение населения и связанная с этим смертность растут, при этом число рождений составляет менее половины числа смертей, что приводит к сокращению населения страны.

Самый низкий показатель за всю историю наблюдений на протяжении 10 лет подряд

Согласно статистике естественного движения населения (оценочные цифры), опубликованной Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, в 2025 году родилось 705 809 детей, что на 15 179 меньше оценочных данных за предыдущий год. Десятый год подряд число рождений обновляет рекордный минимум. В 2022 году число рождений впервые с момента начала ведения статистики в 1899 году опустилась ниже 800 000, а всего через три года оно приблизилось к 700 000. Предполагается, что это связано с сокращением численности населения детородного возраста, а также со снижением числа браков во время пандемии COVID-19.

Предварительные данные рождений включают иностранцев, проживающих в Японии, и японцев, проживающих за рубежом. Окончательная цифра, которая будет объявлена ​​в июне, будет рассчитана на основе численности японцев, проживающих в Японии, поэтому она наверняка будет ниже предварительной оценки.

Рождения, смерти и браки в Японии

2025 г. 2024 г. Рождения (чел.) 705 809 720 988 Количество смертей (чел.) 1 605 654 1 618 684 Естественный прирост/убыль (чел.) - 899 845 -897 696 Количество браков (пар) 505 656 499 999 Количество разводов (пар) 182 969 189 952

Прим.: приведены оценочные данные за 2024 и 2025 гг. Создано редакцией на основе данных статистики естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения

Число смертей сократилось на 13 030 по сравнению с предыдущим годом и составило 1 605 654, что стало первым снижением за пять лет. Естественная убыль населения (разница между числом родившихся и числом умерших) достигла рекордного уровня в 899 845 человек, что ускорило сокращение населения.

Число родившихся в Японии во время первого послевоенного бэби-бума (1947-1949) составило 2,5 миллиона, а во время второго бэби-бума (1971-1974) оно превысило 2 миллиона. С тех пор численность населения продолжает неуклонно сокращаться, и поскольку нового всплеска рождений не произошло, темпы естественной убыли населения продолжают расти с 2007 года.

Число браков в 2025 году составило 505 656, что на 5657 больше, чем в предыдущем году, но остаётся на довольно низком уровне. В Японии по-прежнему стремятся избегать добрачной и внебрачной беременности, и пока количество браков остаётся на прежнем уровне, трудно ожидать роста числа рождений.

Материалы

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения: Предварительный отчёт о динамике населения

Статьи по теме