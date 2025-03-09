Население Японии продолжает сокращаться: в 2024 году родилось 720 000 детей, рекордный минимум за всю историю статистики 9-й год подряд

Несмотря на декларируемые правительством цели по повышению рождаемости, она продолжает падать, достигая рекордного минимума десятый год подряд. Население сокращается, смертность растёт, а население продолжает стареть.

Согласно статистике естественного движения населения (оценочные цифры), опубликованной Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, в 2024 году родилось 729 880 детей, что на 37 643 меньше оценочных данных за предыдущий год. Девятый год подряд число рождений обновляет рекордный минимум. В 2022 году число рождений впервые с момента начала ведения статистики в 1899 году опустилась ниже 900 000, а всего через два года оно значительно ниже уровня 800 000. Предполагается, что это связано с сокращением численности населения детородного возраста, а также со снижением числа браков во время пандемии COVID-19.

Предварительные данные рождений включают иностранцев, проживающих в Японии, и японцев, проживающих за рубежом. Окончательная цифра, которая будет объявлена ​​в июне, будет рассчитана на основе численности японцев, проживающих в Японии, поэтому она наверняка будет ниже предварительной оценки.

Рождения, смерти и браки в Японии

2024 г. 2023 г. Рождения (чел.) 720 988 758 631 Количество смертей (чел.) 1 618 684 1 590 503 Естественный прирост/убыль (чел.) -897 696 -831 872 Количество браков (пар) 499 999 489 281 Количество разводов (пар) 189 952 187 798

Прим.: за 2023 год приведены оценочные данные. Создано редакцией на основе данных статистики естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения

Число смертей увеличилось на 28 181 по сравнению с предыдущим годом и составило 1 618 684, что является самым высоким показателем за всю историю. Естественная убыль населения (разница между числом родившихся и числом умерших) впервые превысила 600 000 человек в 2021 году, но с каждым годом ускоряется, составив 782 305 человек в 2022 году, 831 872 человека в 2023 году и 897 696 человек в 2024 году.

Число родившихся в Японии во время первого послевоенного бэби-бума (1947-1949) составило 2,5 миллиона, а во время второго бэби-бума (1971-1974) оно превысило 2 миллиона. С тех пор численность населения продолжает неуклонно сокращаться, и поскольку нового всплеска рождений не произошло, темпы естественной убыли населения продолжают расти с 2007 года.

Число браков в 2024 году составило 499 999, что на 10 718 больше, чем в предыдущем году, но остаётся на довольно низком уровне. В Японии по-прежнему стремятся избегать добрачной и внебрачной беременности, и пока количество браков остаётся на прежнем уровне, трудно ожидать роста числа рождений.

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