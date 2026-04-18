Праздники «Золотой недели» в Японии в 2026 году: ожидается рост внутреннего туризма, хотя из-за ситуации в Иране люди склонны экономить

Ожидается, что число людей, планирующих внутренние поездки во время майских праздников «Золотой недели», будет расти шестой год подряд, почти до уровня до пандемии (2019 год). Однако, учитывая экономическую неопределённость из-за ситуации в Иране и другие факторы, люди во время поездок, вероятно, будут экономить.

Сокращение числа ночёвок в гостиницах

В 2026 году «Золотая неделя» продлится 13 дней, с 25 апреля по 7 мая, включая пятидневный праздничный период со 2 по 6 мая, а также будние и выходные дни до и после этого. В опросе, который проводила туристическая компания JTB с 6 по 11 марта среди 10 000 человек, 23,4% респондентов сказали, что «собираются», либо «вероятно, будут» путешествовать в этот период, что на 2,5 процентных пункта больше по сравнению с предыдущим годом.

Согласно результатам опроса 2060 респондентов, ответивших, что они собираются путешествовать или же отправятся в путешествие с большой вероятностью, число тех, кто совершит поездки внутри страны, вырастет на 1,7% в годовом исчислении до 23,9 миллионов человек. Этот показатель близок к 24,01 миллионам путешественников в 2019 году, до пандемии COVID-19. В то же время прогнозируется снижение расходов на внутренние поездки (транспорт, проживание и т. д.) на 2,1% на человека до 46 000 йен, что станет первым снижением с 2020 года.

На вопрос о расходах на путешествия (допускалось несколько ответов) стало по сравнению с прошлым годом меньше людей, которые хотят увеличить количество дней поездки или поехать в далёкие места. Что касается количества дней в пути, то показатель доли ответов «2 дня, 1 ночь» увеличился на 6,4 пункта до 39,9%, а доля ответов «4 дня, 3 ночи» снизилась на 3,6 пункта до 16,2%. Кроме того, процент респондентов, которые намерены путешествовать с большей роскошью, чем в прошлом году, упал ниже процента тех, кто собирается путешествовать экономнее, что изменило ситуацию по сравнению с прошлым годом, когда доминировали ответы «путешествовать роскошнее».

Что касается причин стабилизации уровня расходов на поездки, которые ранее восстанавливались благодаря росту заработной платы, представитель JTB заявил: «Неопределённость в отношении экономических перспектив – например, резкий рост цен на нефть из-за ситуации в Иране, – может быть одним из факторов».

Между тем, прогнозируется, что число иностранных туристов увеличится в годовом исчислении на 8,5% и достигнет 572 000 человек, а расходы на поездки вырастут на 2,2% до 329 000 йен, что превысит показатели предыдущего года. В условиях роста международной напряжённости и повышения цен на авиабилеты официальные лица считают, что вырастет число людей, которые захотят попутешествовать, пока ещё есть возможность. Самыми популярными туристическими направлениями стали Южная Корея, Тайвань и Китай, при этом на Восточную Азию приходится 60% от общего числа поездок.

