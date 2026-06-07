Какое жильё хотят снимать жители Японии? Раздельный санузел, парковка, возможность содержать животных и другие запросы

Раньше квартиры, обращённые на юг, пользовались спросом – наличие солнечного света в комнате было важным условием комфорта, однако сейчас они утрачивают привлекательность, поскольку в периоды сильной жары требуют большего кондиционирования воздуха.

Компания LIFULL (Тиёда-ку, Токио) проставила баллы по 20 приоритетным категориям, используемым в функции поиска арендной недвижимости своего информационного сервиса LIFULL HOME’S, и проанализировала данные за 2025 год.

Самым важным требованием для тех, кто ищет квартиру, оказалось наличие отдельной ванной комнаты и туалета (913 баллов). Это на 12 баллов меньше, чем в опросе прошлого года, но это требование по-прежнему на первом месте. На втором месте – наличие парковочного места (899 баллов). Это требование было важным для многих людей особенно в регионах Тохоку, Хоккайдо, Кюсю и Окинава, за пределами крупных мегаполисов.

Требование снимать жильё без поручителя выросло на 60 пунктов по сравнению с прошлогодним опросом и набрало 256 пунктов. Аналитики LIFULL отмечают, что найти поручителя становится сложно из-за таких факторов, как старение родителей и отсутствие родственников, на которых можно положиться. Кроме того, важность требования возможности проживания вдвоём также значительно выросла, увеличившись на 29 пунктов до 493 пунктов, что является способом защиты от роста цен и арендной платы.

С другой стороны, на 71 пункт снизилось некогда стандартное требование, чтобы квартира была обращена к югу. В эпоху сильной жары высокая стоимость кондиционирования воздуха в таких помещениях представляется серьёзным недостатком. Значение функции подогрева воды в ваннах также снизилось на 48 пунктов. Это объясняется тенденцией к экономии времени и ростом числа людей, предпочитающих душ ваннам.

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Фотография к заголовку: ФотоAC

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