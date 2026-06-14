Национальные праздники в Японии в 2027 году: не слишком удачное расположение выходных, но можно использовать оплачиваемый отпуск

Национальные праздники в Японии в 2027 году: не слишком удачное расположение выходных, но можно использовать оплачиваемый отпускОбщество Работа
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Календарь национальных праздников 2027 года: меньше длинных выходных
Ранее мы публиковали статью о календаре национальных праздников в 2026 году, а здесь мы рассмотрим календарь следующего, 2027 года. Расписание Золотой недели получается не идеальным, зато в сентябре нас ожидает пять выходных дней подряд.
В Японии в течение года отмечают 16 национальных праздников. В конце 2025 и до начала 2026 года у многих школьников и работников компаний будут девятидневные зимние каникулы, которые продлятся с субботы перед Новым годом до последующего воскресенья.
Расписание национальных праздников в 2026 году
|Новый год
|1 января (пт, выходные 2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье)
|День совершеннолетия
|11 января (второй понедельник января, три выходных)
|День основания государства
|11 февраля (чт)
|День рождения императора
|23 февраля (вт)
|День весеннего равноденствия
|21 марта (вс, перенос на 22 марта, три выходных)
|День Сёва
|29 апреля (чт)
|День Конституции
|3 мая (пн, пять выходных подряд до 5 мая)
|День зелени
|4 мая (вт)
|День детей
|5 мая (ср)
|День моря
|19 июля (третий понедельник июля, три выходных)
|День гор
|11 августа (ср)
|День почитания старших
|20 сентября (третий понедельник сентября, три выходных)
|День осеннего равноденствия
|23 сентября (чт)
|День спорта
|11 октября (второй понедельник октября, три выходных)
|День культуры
|3 ноября (ср)
|День благодарности труду
|23 ноября (вт)
Создано Nippon.com на основе информации Кабинета министров
Новогодний период
В конце 2026 года 28 декабря, которое считается последним рабочим днём в году, приходится на понедельник, и новогодние выходные длятся всего шесть дней. Однако если взять выходной 28 декабря, то можно расширить его до девяти дней, учитывая субботу и воскресенье предыдущей недели. А после первой рабочей недели нас ждёт три выходных – во второй понедельник празднуют День совершеннолетия.
Февраль без трёхдневных выходных
Февраль – самый холодный месяц в году, зато в феврале есть два праздничных дня – можно будет отдохнуть в четверг 11февраля, в День основания государства, а 23 февраля, День рождения императора, приходится на вторник, так что трёхдневных выходных нет, но если использовать оплачиваемые выходные, то можно в обоих случаях отдыхать четыре дня подряд.
Март: День весеннего равноденствия и трёхдневные выходные
День весеннего равноденствия – это воскресенье, 21 марта, и выходной переносится на понедельник, благодаря чему у нас опять будут трёхдневные выходные.
Золотая неделя: возможность устроить себе 11-дневные выходные
29 апреля, День Сёва, приходится на четверг, то есть посреди рабочей недели. Таким образом, выходные Золотой недели продлятся, по сути, пять дней, с субботы 1 мая по среду 5 мая. Однако, если 30 апреля взять выходной, то можно отдыхать семь дней подряд, а если вы сможете взять выходные ещё и 6-7 мая, то у вас могут получиться 11-дневные выходные!
Июль: День моря
День моря отмечают в третий понедельник июля. Трёхдневные выходные в середине лета могут помочь восстановить силы и освежиться у моря перед наступлением пика летней жары.
Август: День гор
11 августа, День гор, приходится на среду. Однако во многих компаниях в этот период дают выходные по случаю праздника О-Бон, так что наличие выходного почувствуют не все.
Серебряная неделя
День почитания старших празднуют в третий понедельник сентября (20 сентября в 2027 году), а День осеннего равноденствия приходится на четверг, так что длинных выходных в этом случае не будет, хотя на этой неделе будет только три рабочих дня.
Октябрь: День спорта в понедельник
День спорта отмечается во второй понедельник октября. Воспользуйтесь трёхдневными выходными, чтобы компенсировать недостаток физических упражнений!
Ноябрь без трёхдневных выходных
3 ноября, День культуры, приходится на среду, а 23 ноября, День благодарения труду, отмечают во вторник, так что и в этом месяце не предвидится долгих выходных, хотя два праздничных дня – тоже не так уж плохо.
Новогодние праздники 2027-2028: снова минимальное количество выходных дней
Второй год подряд новогодние выходные накладываются на субботу и воскресенье и продлятся всего шесть дней – не слишком много, чтобы приготовить праздничные блюда, отпраздновать и отдохнуть перед началом работы в наступившем году.
- Информация дана по состоянию на 26 мая 2026 года и может измениться в связи с изменениями в законе о государственных праздниках.
- В данной статье, когда речь идёт о 9-дневных или 3-дневных выходных, подразумеваются люди, работающие в административных отделах компаний или государственных учреждений, которые обычно отдыхают в субботу и воскресенье. Мы искренне благодарны тем, кто работает по субботам, праздникам и в длинные выходные, чтобы обеспечить привычные нам жизненные удобства и благодаря которым наше общество может нормально функционировать.
Фотография к заголовку: ФотоAC