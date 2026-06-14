Национальные праздники в Японии в 2027 году: не слишком удачное расположение выходных, но можно использовать оплачиваемый отпуск

Какое расположение выходных нас ждёт в 2027 году? Поскольку трёхдневных выходных будет меньше, можно заранее запланировать использование дней оплачиваемого отпуска, чтобы как следует отдохнуть.

Календарь национальных праздников 2027 года: меньше длинных выходных

Ранее мы публиковали статью о календаре национальных праздников в 2026 году, а здесь мы рассмотрим календарь следующего, 2027 года. Расписание Золотой недели получается не идеальным, зато в сентябре нас ожидает пять выходных дней подряд.

В Японии в течение года отмечают 16 национальных праздников. В конце 2025 и до начала 2026 года у многих школьников и работников компаний будут девятидневные зимние каникулы, которые продлятся с субботы перед Новым годом до последующего воскресенья.

Расписание национальных праздников в 2026 году

Новый год 1 января (пт, выходные 2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье) День совершеннолетия 11 января (второй понедельник января, три выходных) День основания государства 11 февраля (чт) День рождения императора 23 февраля (вт) День весеннего равноденствия 21 марта (вс, перенос на 22 марта, три выходных) День Сёва 29 апреля (чт) День Конституции 3 мая (пн, пять выходных подряд до 5 мая) День зелени 4 мая (вт) День детей 5 мая (ср) День моря 19 июля (третий понедельник июля, три выходных) День гор 11 августа (ср) День почитания старших 20 сентября (третий понедельник сентября, три выходных) День осеннего равноденствия 23 сентября (чт) День спорта 11 октября (второй понедельник октября, три выходных) День культуры 3 ноября (ср) День благодарности труду 23 ноября (вт)

Создано Nippon.com на основе информации Кабинета министров

Новогодний период

В конце 2026 года 28 декабря, которое считается последним рабочим днём в году, приходится на понедельник, и новогодние выходные длятся всего шесть дней. Однако если взять выходной 28 декабря, то можно расширить его до девяти дней, учитывая субботу и воскресенье предыдущей недели. А после первой рабочей недели нас ждёт три выходных – во второй понедельник празднуют День совершеннолетия.

Февраль без трёхдневных выходных

Февраль – самый холодный месяц в году, зато в феврале есть два праздничных дня – можно будет отдохнуть в четверг 11февраля, в День основания государства, а 23 февраля, День рождения императора, приходится на вторник, так что трёхдневных выходных нет, но если использовать оплачиваемые выходные, то можно в обоих случаях отдыхать четыре дня подряд.

Март: День весеннего равноденствия и трёхдневные выходные

День весеннего равноденствия – это воскресенье, 21 марта, и выходной переносится на понедельник, благодаря чему у нас опять будут трёхдневные выходные.

Золотая неделя: возможность устроить себе 11-дневные выходные

29 апреля, День Сёва, приходится на четверг, то есть посреди рабочей недели. Таким образом, выходные Золотой недели продлятся, по сути, пять дней, с субботы 1 мая по среду 5 мая. Однако, если 30 апреля взять выходной, то можно отдыхать семь дней подряд, а если вы сможете взять выходные ещё и 6-7 мая, то у вас могут получиться 11-дневные выходные!

Июль: День моря

День моря отмечают в третий понедельник июля. Трёхдневные выходные в середине лета могут помочь восстановить силы и освежиться у моря перед наступлением пика летней жары.

Август: День гор

11 августа, День гор, приходится на среду. Однако во многих компаниях в этот период дают выходные по случаю праздника О-Бон, так что наличие выходного почувствуют не все.

Серебряная неделя

День почитания старших празднуют в третий понедельник сентября (20 сентября в 2027 году), а День осеннего равноденствия приходится на четверг, так что длинных выходных в этом случае не будет, хотя на этой неделе будет только три рабочих дня.

Октябрь: День спорта в понедельник

День спорта отмечается во второй понедельник октября. Воспользуйтесь трёхдневными выходными, чтобы компенсировать недостаток физических упражнений!

Ноябрь без трёхдневных выходных

3 ноября, День культуры, приходится на среду, а 23 ноября, День благодарения труду, отмечают во вторник, так что и в этом месяце не предвидится долгих выходных, хотя два праздничных дня – тоже не так уж плохо.

Новогодние праздники 2027-2028: снова минимальное количество выходных дней

Второй год подряд новогодние выходные накладываются на субботу и воскресенье и продлятся всего шесть дней – не слишком много, чтобы приготовить праздничные блюда, отпраздновать и отдохнуть перед началом работы в наступившем году.

Информация дана по состоянию на 26 мая 2026 года и может измениться в связи с изменениями в законе о государственных праздниках.

В данной статье, когда речь идёт о 9-дневных или 3-дневных выходных, подразумеваются люди, работающие в административных отделах компаний или государственных учреждений, которые обычно отдыхают в субботу и воскресенье. Мы искренне благодарны тем, кто работает по субботам, праздникам и в длинные выходные, чтобы обеспечить привычные нам жизненные удобства и благодаря которым наше общество может нормально функционировать.

Фотография к заголовку: ФотоAC

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