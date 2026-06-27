Иностранные студенты в Японии: рекордное количество в 2025 году, всё больше студентов из Непала и Мьянмы

По данным Японской организации по работе со студентами (JASSO), на 1 мая 2025 года число иностранных студентов в Японии составило 408 069 человек, что на 21,2% больше, чем в предыдущем году. Это самый высокий показатель за всю историю, и их количество впервые выросло выше 400 000.

Число иностранных студентов постоянно растёт с 2013 года, и к 2019 году достигло уровня в 312 000 человек. Несмотря на резкое падение в период пандемии COVID-19, с 2023 года оно вновь стало расти. Самую большую группу составляют иностранные студенты, обучающиеся в школах японского языка, их насчитывается 140 174 человека. В высших учебных заведениях обучалось 267 895 иностранных студентов, из которых 97 107 – в университетах (бакалавриат), колледжах и технических колледжах, 106 829 – в профессиональных училищах и 60 013 – в аспирантуре.

Более 90% учащихся – из Азии

По регионам происхождения наибольшая доля иностранных студентов приходится на Азию – 93,4% (381 148 человек). Далее следует Европа (3,4%, 13 895 человек) и Северная Америка (1,3%, 5216 человек).

По странам и территориям происхождения наибольшая доля приходится на Китай (32,1%, 131 097 человек), далее следуют Непал (24,6%, 100 239 человек), Вьетнам (10,6%, 43 366 человек), Мьянма (7,2%, 29 413 человек), Шри-Ланка (4,3%, 17 626 человек), Южная Корея (3,6%, 14 612 человек) и Бангладеш (2,8%, 11 392 человека). За последний год число иностранных студентов из Непала и Мьянмы увеличилось на 35 000 и 13 000 человек соответственно.

Среди иностранных студентов 54,7% мужчин и 45,2% женщин, а 0,1% не смогли ответить.

Университет Васэда принимает наибольшее количество иностранных студентов

Наибольшее количество иностранных студентов обучается в Университете Васэда – 5541 студент. Далее следуют Токийский университет (4922 студента), Университет Рицумэйкан (3386 студентов), Японский экономический университет (основной офис в городе Дадзайфу, префектура Фукуока) (2948 студентов) и Азиатско-Тихоокеанский университет Рицумэйкан (2927 студентов)

Материалы

Японской организации по работе со студентами (JASSO): « Опрос о ситуации с иностранными студентами» (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

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