Несчастные случаи на производстве в Японии: 135 000 травм и смертей в 2025 году, треть из них приходятся на людей старше 60 лет

Несчастные случаи на производстве в Японии: 135 000 травм и смертей в 2025 году, треть из них приходятся на людей старше 60 летОбщество
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По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, число смертей в результате несчастных случаев на производстве в 2025 году (исключая случаи, вызванные COVID-19) оценивается на уровне 700 (снижение на 46 по сравнению с предыдущим годом), что является самым низким показателем за всю историю наблюдений. Число людей, получивших травмы или погибших в результате четырех и более дней отсутствия на работе, – около 135 333 (снижение на 385 по сравнению с предыдущим годом), что превышает уровень в 130 000 пятый год подряд.
Число пострадавших среди лиц в возрасте 60 лет и старше достигло рекордного уровня – 42 318 человек. Доля пожилых людей в общем числе пострадавших увеличивается с каждым годом и достигла 31,3% в 2025 году.
Значительное сокращение числа смертей
Число смертей в результате несчастных случаев на производстве, которое 30 лет назад, в 1990-е годы, превышало 2000, сейчас сократилось почти до одной трети от этого числа. С другой стороны, число травм, повлёкших за собой потерю четырёх и более рабочих дней, постепенно растёт в течение последнего десятилетия, после того как в 2009 году был достигнут рекордно низкий показатель в 105 718 случаев.
Анализируя данные по отраслям, можно отметить, что наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в строительной отрасли – 214 смертей в 2025 году (31% от общего числа), за ней следуют обрабатывающая промышленность со 115 смертельными случаями и предприятия наземных грузоперевозок, в том числе грузовыми автомобилями, с 80 смертельными случаями. Если рассматривать количество смертей и травм, повлёкших за собой потерю трудоспособности на протяжении четырёх и более рабочих дней, то обрабатывающая промышленность возглавила список с 26 371 несчастным случаем.
Анализируя показатели производственных травм, можно отметить, что в 2023 году ежегодный показатель травм и смертей на 1000 работников (ежегодный показатель травматизма/смертности на 1000 работников) составил 4,022 для лиц в возрасте 60 лет и старше. По сравнению с людьми в возрасте 30-39 лет этот показатель примерно в два раза выше среди мужчин и примерно в четыре раза выше среди женщин.
Материалы
- Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения: «Ситуация с производственными травмами» (на японском языке)
Фотография к заголовку: PIXTA
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