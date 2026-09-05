Какие достопримечательности Киото интересуют иностранцев за рубежом? Рейтинг поисковых запросов из-за рубежа

Какие достопримечательности Киото интересуют иностранцев за рубежом? Рейтинг поисковых запросов из-за рубежаТуризм
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Компания AUN Consulting (р-н Тиёда, Токио), специализирующаяся на цифровом маркетинге, провела исследование и независимый анализ поисковых запросов, связанных с объектами культурного наследия (объектами Всемирного наследия) древней столицы Киото, в 32 странах и регионах мира в течение одного года, с июля 2025 года по июнь 2026 года.
Наибольшее количество поисковых запросов информации о культурных достопримечательностях Киото было зарегистрировано в США – 3 525 500, за ними следует Тайвань с 2 720 650 запросами. На долю пяти ведущих стран и регионов, включая Южную Корею, Гонконг и Австралию, пришлось примерно 61% от общего числа поисковых запросов.
В Соединённых Штатах поисковые запросы «храм Бёдоин», «храм Киёмидзудэра» и «храм Кинкакудзи» занимали в результатах поиска высокие позиции (хотя англоязычный поисковый запрос «Byodo-in Temple» может включать в себя поиск одноимённого объекта на Гавайях, США.)
На Тайване и в Гонконге поисковые запросы «Киёмидзудэра», «Кинкакудзи» и «Рокуондзи» занимали высокие позиции в результатах поиска. Примечательно, что часто запрашивались не только общеизвестное название монастыря «Кинкакудзи», но и его официальное название «Рокуондзи».
В Южной Корее наиболее популярным вариантом был «Киёмидзудэра», высокие позиции также занимали «Дзисёдзи» (официальное название монастыря Гинкакудзи)» и «Гинкакудзи».
В Австралии, помимо храмов Киёмидзудэра и Кинкакудзи, высокое место в рейтинге занимал также замок Нидзё.
В месячном исчислении наибольшее количество поисковых запросов было зафиксировано в марте 2026 года для США, Канады и Франции; в ноябре 2025 года для Тайваня и Гонконга; в октябре 2025 года для Австралии и Сингапура; и в январе 2026 года для Южной Кореи. Это может быть связано с различиями в туристических сезонах в каждом регионе и временем, когда люди рассматривают возможность поездки в Японию.
В рейтинге по ключевым словам явным лидером стал «Киёмидзудэра» с 4 586 050 запросов, что более чем вдвое превышает 2 141 590 запросов занявшего второе место «Кинкакудзи». Однако, если объединить его с «Рокуондзи», официальным названием Кинкакудзи, которое упоминалось 1 881 050 раз, то общее количество также превысило 4 миллиона, что указывает на то, что оно привлекает интерес, сопоставимый с интересом к Киёмидзудэра.
Материалы
- AUN Consulting: «Раскрытие глобальных интересов через культурное наследие Киото» (на японском языке)
Фотография к заголовку: PIXTA
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