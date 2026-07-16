В 2025 году, согласно оценкам, Киото посетило более 60 миллионов человек, в том числе 12 миллионов иностранцев

Согласно оценкам, в 2025 году число туристов в Киото впервые превысило 60 миллионов, составив 62,79 миллиона человек. Расходы туристов в городе оцениваются в рекордные 2,0474 триллиона йен.

Половина останавливавшихся в гостиницах туристов – иностранные граждане

В ходе Комплексного исследования туризма администрации города Киото использовались методы, основанные на общих стандартах Агентства по туризму Японии, с расчётом различных показателей на основе данных о налогах на проживание и анкет, заполненных представителями гостиниц. Также были проведены интервью с реальными туристами (4734 японца и 1734 иностранца).

Согласно отчёту, среди туристов было 50,11 миллиона японцев и 12,68 миллиона иностранцев. Число иностранных туристов увеличилось на 3,82 миллиона (43,1%) по сравнению с 2019 годом (8,86 миллиона), то есть уровня, существовавшего до пандемии. По сравнению с предыдущим годом оно увеличилось на 1,8 миллиона (16,5%).

В рамках школьных экскурсий приезжали 670 000 школьников. Из всех школьников, совершающих школьные поездки по всей стране, каждый пятый посещает Киото.

Число гостей, останавливавшихся в гостиницах, также достигло рекордного уровня в 16,59 миллиона человек. Из них 8,49 миллиона были японцами и 8,09 миллиона – иностранцами, то есть иностранных гостей было почти столько же, сколько и японцев. Зато по общему числу ночёвок 17,31 миллиона приходятся на иностранцев и 12,51 миллиона – на японцев, то есть на иностранных посетителей приходится более половины ночёвок в гостиницах Киото.

Наиболее посещаемым иностранными туристами местом (допускалось несколько ответов) был монастырь Киёмидзудэра (69,7% из 1717 респондентов). За ним следовали замок Нидзё (60,4%), район Гион (56,2%), святилище Фусими Инари тайся (53,0%) и район вокруг станции Киото (45,5%).

Туристы чаще всего жалуются на толпы

В ходе интервью более 90% респондентов заявили, что остались довольны осмотром достопримечательностей Киото, при этом 47,2% японцев и 21,0% иностранцев отметили и нечто разочаровывающее. Главной проблемой (допускалось несколько ответов) для обеих групп была «переполненность (слишком много туристов и т. д.)». Иностранные туристы чаще жаловались на «недостаток времени (расписание было слишком плотным, и они не могли расслабиться и т. д.)», «общественный транспорт (не настолько удобный, как ожидалось и т. д.)» и «погода (было очень жарко и т. д.)».

Материалы

Городская администрация Киото: Результаты комплексного исследования туризма в Киото за 2025 год (на японском языке)

Фотография к заголовку: Монастырь Киёмидзудэра в Киото, съёмка проводилась в декабре 2013 года (Sankei Visual)

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