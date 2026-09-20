Япония заняла первое место среди стран ОЭСР в международном исследовании академической успеваемости 15-летних: сохраняются проблемы с любознательностью и мотивацией

Япония заняла первое место в рейтинге успеваемости, однако были также отмечены такие проблемы, как различия в уровне владения языком, обусловленные экономическими условиями семей, и низкий уровень любознательности к изучению нового.

Лучшие показатели среди стран ОЭСР в трёх областях обучения

В рамках Программы международной оценки учащихся (PISA) 2025 года, проведенной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) среди примерно 760 000 15-летних детей в 91 стране и регионе, Япония сохранила свои лидирующие позиции в мире, заняв 4-е место по «читательской грамотности» (поднявшись с 3-го места, которое заняла в предыдущий раз), 5-е место по «научной грамотности» (поднявшись со 2-го места в прошлый раз) и 5-е место по «математической грамотности» (поднявшись с 5-го места в прошлый раз).

Программа международной оценки учащихся (PASAS) проводится примерно каждые три года с 2000 года. Хотя средние баллы 38 стран-членов ОЭСР снизились с 2015 года, показатели Японии в целом оставались стабильными, и впервые с начала проведения исследования она заняла первое место среди стран-членов ОЭСР по всем трём направлениям. Средние баллы Японии составили 503 балла за понимание прочитанного (снижение на 13 баллов), 536 баллов за математику (снижение на 11 баллов) и 538 баллов за естественные науки (снижение на 9 баллов).

Во всех трёх областях доля учащихся с низкими баллами увеличилась по сравнению с предыдущим опросом. С другой стороны, наблюдалась тенденция к увеличению доли учащихся с высокими баллами в семьях, где родители имели более высокий уровень образования или находились в более выгодном экономическом положении.

В ходе анкетирования, проведенного одновременно с основным исследованием, процент респондентов, утвердительно ответивших на вопросы типа «Мне нравится узнавать новое» и «Меня очень интересуют разные вещи», оказался ниже среднего показателя по странам ОЭСР. Они также отставали от среднего показателя в планировании методов исследования и их изменении, когда понимали, что дела идут не так, как нужно.

Среднее время, проведенное в будние дни за просмотром социальных сетей и видеосайтов, составило 2,8 часа в 24 развитых странах, при этом в Японии этот показатель был самым коротким – 2,3 часа. Общенациональное исследование успеваемости и состояния обучения, проведенное Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий весной 2026 года среди учащихся шестого класса начальной школы и третьего года средней школы, также показало тенденцию к снижению результатов в опросе об успеваемости с увеличением времени, проведенного за просмотром социальных сетей и видео.

С другой стороны, Япония заняла последнее место среди 38 стран ОЭСР по частоте использования генеративного ИИ (искусственного интеллекта) в классе. Только 7,0% опрошенных в Японии использовали его «ежедневно или почти ежедневно» для поддержки обучения, по сравнению со средним показателем по ОЭСР в 19,1%.

Материалы

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий, Национальный институт исследований образовательной политики: Основные положения Программы ОЭСР по международной оценке учащихся (PISA 2025) (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

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