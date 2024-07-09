Тестирование успеваемости в школах Японии полностью перейдет в онлайн-формат в 2027 финансовом году

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Токио, 8 июля (Jiji Press). Министерство образования Японии сообщило, что планирует полностью перевести государственный экзамен на успеваемость для учащихся третьих классов средней школы и шестых классов начальной школы в онлайн-формат начиная с 2027 финансового года.

Министерство примет официальное решение о полном переходе на компьютерную систему тестирования осенью 2024 года после того, как выслушает мнения школ и советов по образованию. Бумажные буклеты больше не будут использоваться для тестирования после перехода.

В рамках государственного теста успеваемости, который начался в 2007 финансовом году, все учащиеся ежегодно проходят проверку своих академических способностей по японскому языку и математике. Экзамен по английскому языку для учеников третьих классов средней школы и экзамен по естественным наукам для всех учащихся проводятся примерно раз в три года.

Министерство планирует переход на онлайн-обучение поэтапно. Учащиеся третьих классов средней школы будут сдавать онлайн-экзамен по естественным наукам в 2025 финансовом году. Онлайн-тестирование будет введено для всех разделов экзамена по английскому языку: аудирование, чтение, письмо и говорение в 2026 финансовом году.

По данным министерства, преимущества онлайн-тестирования включают возможность проведения экзаменов с использованием видео, аудио, электронных таблиц и других функций.

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