Укиё-э сегодня: классическое искусство Эдо встречается с поп-культурой и аниме

Традиционная японская эстетика в современном мире

Японское издательство «Хандзо» продолжает традицию укиё-э, предлагая уникальные интерпретации традиционных гравюр с участием таких популярных персонажей, как Дораэмон, Син-тян и Годзилла.

Хокусай встречается с Дораэмоном

Поклонники японского персонажа аниме и манги Дораэмона знакомы со способностью этого робота-кота путешествовать в прошлые эпохи. Издательство «Хандзо» использовало его популярность, воссоздав знаменитые работы таких мастеров, как Хокусай и Хиросигэ, и включив в них изображения Дораэмона с друзьями на улицах Эдо (современный Токио). Отпечатки мастерски выполнены с использованием традиционных техник, что придаёт им аутентичность, дополняющую их поп-культурное измерение.

Японские традиционные гравюры укиё-э играли важную роль в жизни жителей Эдо. Появившись в XVII веке, они функционировали как масс-медиа своей эпохи, распространяя новости и информацию, рекламируя последние новинки и развлекая. Такие художники, как Кацусика Хокусай (1760-1849), Утагава Хиросигэ (1797-1858) и Китагава Утамаро (1753-1806), стали мастерами жанра, создавая сцены и портреты, красота и техника исполнения которых вызывает восхищение и по сей день.

Создание укиё-э было сложным процессом, в котором участвовала целая армия безымянных мастеров: от художников, рисовавших оригинальные дизайны, до резчиков по дереву, которые вырезали изображения на деревянных досках, и печатников, которые слой за слоем наносили краску на листы японской бумаги. Всем процессом руководили издатели хаммото.



Изготовление укиё-э в печатной мастерской, гравюра из серии Утагавы Тоёкуни Ⅲ «Современные ремесленники» (из архивов музея Эдо-Токио)

Сегодня лишь несколько издателей по-прежнему печатают гравюры с помощью резных деревянных досок. Один из таких современных хаммото – Сакаи Эйдзи, президент токийской компании «Хандзо». Он продолжает традицию создания гравюр в сотрудничестве с командой талантливых художников, гравёров и печатников и выпускает потрясающие работы, которые раздвигают границы традиций, используя современные мотивы манги и аниме.



Президенту «Хандзо» Сакаи Эйдзи было за двадцать, когда он оставил работу в коммерческой фирме и начал печатать укиё-э (© Nippon.com)

Фирменная серия укиё-э «Хандзо» с персонажами из «Дораэмона» – это причудливое переосмысление классики. Они стали популярны как в Японии, так и за рубежом, и новые тиражи серии, которые обычно выходят раз в год, быстро распродаются.



Вверху: гравюра Кацусики Хокусая «Суруга-тё в Эдо» из серии «Тридцать шесть видов Фудзи» (предоставлено Музеем искусств Метрополитен); внизу: Дораэмон и его друзья – новые персонажи классического сюжета на гравюре укиё-э, напечатанной «Хандзо» (предоставлено «Хандзо»; © Fujiko-Pro)

Современная поп-культура вторгается в Эдо

Наряду с ремейками знаменитых работ укиё-э с персонажами «Дораэмона», «Хандзо» предлагает впечатляющий выбор отпечатков с изображением культовых персонажей японской поп-культуры, таких как Годзилла и Син-тян, а также Дарта Вейдера, Йоды и других героев из вселенной «Звёздных войн».

Компании ревностно охраняют свою интеллектуальную собственность, и, по опыту Сакаи, сотрудничество обычно требует долгих переговоров, особенно когда речь заходит об адаптации персонажей к стилю укиё-э. В рамках работы над «Звёздными войнами» он в течение года вёл упорные переговоры с Walt Disney Company, обсуждая необходимость использования классической цветовой палитры, характерных костюмов и других традиционных элементов. «То, что нам позволили создавать оригинальные интерпретации, свидетельствует о высоком уважении, которым укиё-э пользуется в мире», – отмечает Сакаи.



Вверху: «13-я станция: Хара», гравюра Утагавы Хиросигэ из серии «53 станции Токайдо» (Предоставлено Токийской столичной центральной библиотекой); внизу: ремейк гравюры с изображением персонажей манги и аниме «Син-тян» (предоставлено «Хандзо» © Усуи Ёсито/Futabasha/Shin-Ei Animation/TV Asahi/ADK 2025)

«Хандзо» также работает с персонажами популярной игры для смартфонов Fate/Grand Order. Игра собрала армию преданных молодых игроков в Японии и завоёвывает популярность за рубежом благодаря увлекательному игровому процессу и линейке персонажей, вдохновлённых легендарными личностями из литературы, истории и других источников.



Слева направо: гравюра из серии «Война за Святой Грааль», изображающая героиню Артурию Пендрагон; героический дух всадника Усивакамару (Предоставлено «Хандзо» © Type-Moon/ FGO Project).

Традиционное мастерство

Сакаи ранее работал в другом издательстве, но около 20 лет назад ушёл оттуда и основал компанию «Хандзо», чтобы сохранить традиционные техники ксилографии, впервые разработанные в период Эдо (1603-1868). Сейчас в отрасли наблюдается устойчивое сокращение числа квалифицированных мастеров, и Сакай запустил проект «Хандзо», чтобы помочь современным мастерам укиё-э зарабатывать своим мастерством, а также обеспечить передачу техники гравюры на дереве будущим поколениям.

На протяжении 1980-х годов всё ещё существовал прибыльный рынок оригинальных гравюр на дереве от известных художников. Но в начале 1990-х спрос резко упал из-за экономического спада, вызванного коллапсом японского рынка ценных бумаг, и издательства сосредоточились на печати репродукций мастеров укиё-э из прошлого. Однако недорогие копии приносили лишь скудный доход, и многие ремесленники положили инструменты на полку, так и не передав свои навыки подмастерьям.

Так обстояли дела, когда Сакаи занялся изданием укиё-э. «Меня привлекли не столько сами гравюры, – объясняет он. – Скорее, я хотел сохранить традиционные методы резьбы по дереву и печати и заинтересовать молодых людей, познакомить их с этим уникальным ремеслом».

Ксилографии, оттиски на бумаге с деревянной печатной формы, ценятся сейчас прежде всего как произведения искусства, но их история уходит корнями в народную культуру Эдо. Сакаи видит преемственность в современных формах развлечения, таких как манга и аниме. Желание заинтересовать молодёжь вдохновило его на то, чтобы включить персонажей современной поп-культуры в классические сюжеты. Он и не предполагал, что его начинание вызовет такой интерес и найдёт поклонников далеко за пределами Японии.



«Хандзо» проводит мастер-класс по укиё-э в популярном среди иностранных гостей отеле «Грэйсери» в Синдзюку, Токио (© Nippon.com)



Программа включала демонстрацию работы Тэцуи Хирокадзу, мастера ксилографии во втором поколении (© Nippon.com)

Изготовление деревянных печатных форм – дорогостоящий и трудоёмкий процесс. Основные материалы, такие как сами деревянные блоки и японская бумага, на которую наносятся рисунки и печатаются окончательные изображения, недёшевы. Кроме того, опытные резчики по дереву и печатники могут работать над одним изделием в течение нескольких недель. Это ограничивает количество гравюр, которые может публиковать «Хандзо». Его нынешняя команда мастеров способна создавать около пяти-шести новых работ в год.

Тем не менее, «Хандзо» получает постоянный поток предложений о создании совместных проектов с участием персонажей, защищённых авторским правом. Сакаи говорит, что не хочет упускать такие возможности, потому что они помогают «всё большему количеству людей заинтересоваться укиё-э». Однако логистика и непредсказуемость издательского рынка затрудняют достижение этой цели, и, помимо гравюр на дереве, «Хандзо» также создаёт работы в стиле укиё-э, которые можно воспроизводить на струйных принтерах с высоким разрешением.



Для печати в «Хандзо» используют деревянные блоки из высококачественной вишнёвой древесины (© Nippon.com)



Ограниченная серия неоновых рисунков укиё-э на тканевой основе с изображением Годзиллы в Токио (слева) и Осаке (предоставлено «Хандзо»; TM, © Toho Co., Ltd.)

Ещё один интересный проект «Хандзо» – воссоздание обложки первого издания произведения французского композитора Клода Дебюсси 1905 года, «Море», вдохновлённого культовой картиной Хокусая «Большая волна в Канагаве». Сакаи сохранил цветовую гамму и другие аспекты оригинала, создав потрясающую работу, подчёркивающую мастерство мастеров укиё-э. Она была создана в честь выпуска новейшей японской банкноты номиналом 1000 йен, на которой изображён шедевр Хокусая.



«Море: партитура для оркестра», первый оттиск (слева); оригинальная работа мастеров «Хандзо» «Море:(нефритово-зелёные волны)» с платиновым тиснением (предоставлено «Хандзо»)

Сакаи популяризирует укиё-э с помощью новых коллабораций и стремится найти новых поклонников этого художественного стиля, демонстрируя его красоту и стоящие за ней старинные методы. «Я хочу привлечь внимание молодёжи и заинтересовать её традиционными техниками печати, пока нынешние мастера ещё способны передать свои навыки новому поколению».

Фотография к заголовку: Дораэмон и его друзья на новой версии гравюры Хиросигэ «Вечерний дождь в Атакэ на Великом мосту» из серии «Сто знаменитых видов Эдо» (предоставлено «Хандзо»; © Fujiko-Pro)