Битва при Сэкигахаре (часть 2): решающая битва, закончившаяся всего за несколько часов

Исследования по истории Японии

Битва при Сэкигахаре была крупномасштабным сражением, которое произошло в 15-й день 9-й луны 5 года Кэйтё (21 октября 1600 года по современному календарю), и основным полем боя была местность Сэкигахара в земле Мино (совр. посёлок Сэкигахара преф. Гифу). В битве, которую называют «решающей битвой Поднебесной», Восточная армия под предводительством Токугавы Иэясу разбила Западную армию, которой командовал Исида Мицунари, после чего Иэясу в 1603 году основал сёгунат Эдо. Во второй части этой серии мы расскажем о просчёте Мицунари в планировании боя и о причинах победы Восточной армии.

Иэясу превратился в мятежника

Токугава Иэясу расценил отказ Уэсуги Кагэкацу из Айдзу приехать в Киото как мятеж, и в шестую луну 5 года Кэйтё (1600) он начал военную экспедицию в Айдзу с большой армией численностью около 57 000 человек (существуют и другие версии её численности).

Однако в 24-й день седьмой луны, когда он находился в Ояме в земле Симоцукэ (совр. город Ояма, префектура Тотиги), он узнал о том, что Исида Мицунари и Оотани Ёсицугу собирают войска.

Поэтому на следующий день он отменил поход на Айдзу и отправил военачальников, с которыми был в союзе, на запад. Сам он, похоже, намеревался ненадолго вернуться в Эдо, а потом сразу же последовать за ними.

Однако Иэясу не смог сразу же покинуть Эдо. Дело было в том, что ситуация существенно изменилась.

Мори Тэрумото, крупный феодал западной части страны, внезапно вторгся в замок Осака и возглавил Западную армию, то есть объединение выступавших против Иэясу феодалов. Он захватил контроль над Тоётоми Хидэёри и склонил на свою сторону его мать, Ёдо-доно, и трёх высших чиновников бугё (Маэда Гэнъи, Масита Нагамори, и Нацука Масаиэ). Укита Хидэиэ, один из го-тайро, Пяти старейшин, также присоединился к Западной армии.

Правительство Тоётоми в составе трёх бугё (сан-бугё) суммировало «преступления» Иэясу в послании о его отстранении от власти «Перечень нарушений со стороны Среднего министра» (Дайфу тигаи-но дзёдзё) и разослало его различным феодалам. Этот официальный документ был составлен убедительным образом, в нём описывалась жестокость Иэясу и выражалась лояльность по отношению к Тоётоми Хидэёри. Если исходить только из текста послания, правда была на стороне Западной армии. Иными словами, Иэясу превратился в мятежника.

Когда это случилось, Иэясу начал сомневаться в том, что даймё, вассалы рода Тоётоми, вставшие на его сторону, действительно выступят на стороне Токугава, то есть Восточной армии. Кроме того, помимо Уэсуги Кагэкацу из Айдзу, были и другие враги, и было неясно, как поступят Сатакэ Ёсинобу из земли Хитати и другие – существовала вероятность того, что они могут вторгнуться во владения Токугавы. Само собой разумеется, требовалось и постараться обеспечить перевес в числе сторонников. Это был очень серьёзный кризис для Иэясу.

Опоздание армии Хидэтады

Однако в итоге опасения Иэясу оказались напрасными. Передовые войска его союзников, то есть Восточная армия, продвигались неудержимо и за один день захватили замок Гифу, принадлежавший Западной армии. Если бы всё так и продолжалось, они бы сокрушили Западную армию и без Токугавы.



Замок Гифу (город Гифу) когда-то назывался замком Инабаяма, в период Сэнгоку им владел Сайто Досан. Нынешний замок был реконструирован в 1955 году (PIXTA)

Удивленный таким поворотом, Иэясу приказал военачальникам передовых отрядов до своего прибытия следовать указаниям, которые будет давать Ии Наомаса, запретив им действовать самовольно, и поспешно покинул Эдо в первый день девятой луны. Он вёл армию численностью 32 000 человек (существуют и другие версии о численности войск). Он быстро продвигался вдоль тракта Токайдо, войдя в замок Окадзаки в 9-й день, и в замок Киёсу в 11-й день. Однако Иэясу из-за простуды остановил наступление. Возможно, это было также связано с известием, что армия Токугава Хидэтада, которая должна была наступать на запад по тракту Тосандо (Накасэндо), задерживается.

Войско, которое вёл Иэясу, состояло из воинов низкоранговых родов, а войска наследственных вассалов Токугава (фудай даймё) с доходом от 10 000 коку и прочих могущественных феодалов возглавил его сын, Хидэтада. Другими словами, армия Хидэтады была главной силой Токугавы. Задача этой армии была в том, чтобы взять под контроль район Синано, включая замок Уэда, которым владел Санада Масаюки. Согласно планам, она должна была присоединиться к войскам Иэясу позже.

Однако из-за только что упомянутых обстоятельств Иэясу попросил Хидэтаду немедленно выдвинуться на запад. Между тем посланник с этим распоряжением опоздал из-за наводнения и других факторов, а армия Хидэтады была занята штурмом замка Уэда, и стало ясно, что эти войска не смогут прибыть вовремя к битве, в которой решатся судьбы страны.

Однако, если бы Иэясу остался в замке Киёсу, ушедшие вперёд войска его союзников могли самостоятельно атаковать основные силы Западной армии, засевшие в замке Оогаки. По этой причине Иэясу направился в замок Гифу, а на 14-й день прибыл в Акасаку возле замка Оогаки, где встретился с командующими передовыми войсками.



Токугава Иэясу на гравюре серии «16 добрых богов дома Токугава» (Токугава-кэ дзю-року дзэнсин сёдзо дзу, цифровая коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Фукусима Масанори принимает сторону Иэясу

На следующий день произошла решающая битва при Сэкигахаре.

Подробности хода сражения и его обстоятельства сражения невозможно выяснить по первичным историческим материалам (письмам и дневникам того времени).

Все описания этой битвы нам известны по записям более поздних поколений, т. е. вторичным исторические материалам. Тем не менее, «Записи о битве при Сэкигахара от её начала и до конца» (Сэкигахара симацу ки) представляют собой компиляцию событий с точки зрения Сакаи Тадакацу, владевшего замком Обама в земле Вакаса и позже занимавшего должность среднего старейшины родзю и высшего старейшины тайро в сёгунате Эдо. Записи составили конфуцианцы Хаяси Радзан и Хаяси Гохо, отец и сын, в 1656 году, и они представляют собой довольно качественный исторический документ, так что ход событий будем излагать на основании этих записей.

Исида Мицунари, похоже, изначально планировал линию обороны вокруг замков Киёсу и Гифу, дополнив её замками Инуяма и Такэгахана. Мицунари, вероятно, считал, что Фукусима Масанори, владевший замком Киёсу, встанет на сторону Западной армии, поскольку он был военачальником, которого с малых лет воспитал Тоётоми Хидэёси.

Однако вместо этого Масанори, совместно с которым основными силами передовых войск Восточной армии командовал Икэда Тэрумаса, атаковал замок Гифу. Более того, владелец замка, Ода Хидэнобу, прямой потомок Нобунаги, сразу же сдал замок. В результате пал не только замок Гифу, но также замки Инуяма и Такэгахана.

Это был огромный просчёт. Мицунари, вынужденный изменить стратегию, решил укрепиться в замке Оогаки для отвлечения сил Восточной армии, пока главнокомандующий Западной армии Мори Тэрумото вместе с Тоётоми Хидэёри выступят из замка Осака. В последние годы обнаружили ранее существовавший огромный замок Тамасиро недалеко от Сэкигахара, и появилась новая теория о том, что Мицунари планировал отправить Тэрумото и Хидэёри в этот замок.

Мицунари, вероятно, предполагал, что если Тэрумото прибудет вместе с Хидэёри и во главе большой армии, то даймё Восточной армии, служившие роду Тоётоми, потеряют желание сражаться.

Таким образом, на 8-й день девятой луны Мицунари перешёл из замка Саваяма в замок Оогаки. Одновременно в десяти с лишним километрах позади, возле Сэкигахара, его войска разбили лагерь, где разместили войска различных феодалов. Как я упомянул выше, здесь также, вероятно, должны были расположиться Мори Тэрумото и Тоётоми Хидэёри.



Замок Оогаки (город Оогаки, префектура Гифу) был построен в 1535 году и служил базой Исиды Мицунари, входившего в состав Западной армии, во время битвы при Сэкигахара. В 1936 году замок был признан национальным достоянием, но был разрушен во время войны в 1945 году, и восстановлен в 1959 году (Jiji Press)

С другой стороны, Токугава Иэясу хотел избежать осады замка, поскольку за время сражений за замок из замка Осака могли подойти Тэрумото и Хидэёри. В результате он придумал секретный план.

Он собрал всех военачальников, провёл военный совет и решил захватить цитадель Мицунари, замок Саваяма, и тут же атаковать замок Осака. Об этом решении узнали шпионы Западной армии, которые сообщили о нём Мицунари. В этом и заключался замысел Иэясу.

В панике Мицунари решил поспешно строить оборонительную линию вокруг Сэкигахара, чтобы остановить продвижение Восточной армии. Название «Сэкигахара», «Поле заставы», происходит от слова сэки, «застава», раньше здесь был контрольный пункт. Район Сэкигахара являлся важным транспортным узлом, и контроль над ним позволял перекрыть движение на запад страны.



Из смотрового зала Мемориального музея поля битвы Сэкигахара в Гифу, открытого в октябре 2020 года, можно увидеть панорамный вид на поле сражения

Ии Наомаса торопится в битву

Поздним вечером в 14-й день девятой луны, под покровом темноты и сильного ливня Западная армия под предводительством Мицунари тайно покинула замок Оогаки. Войска Мицунари не зажигали факелов, лошадям завязали рты, чтобы звук, и пошли в обход Сэкигахара так, чтобы их не заметила Восточная армия. Говорят, что Иэясу получил известие о выходе Западной армии из замка Оогаки около 2 часов ночи.

Затем Иэясу приказал всей своей армии наступать. Восточная армия также поспешила в Сэкигахара по грязи под дождём.

Первым начал битву Ии Наомаса из Восточной армии, которого называли одним из «Четырех небесных царей Токугавы», то есть одним из четверых наиболее выдающихся его полководцев. Хотя он служил Иэясу сравнительно недолго, став его вассалом в 3 году Тэнсё (1575), он добился больших военных успехов и заработал высокое звание. Несмотря на это, он пошёл на нарушение воинского устава.

Было решено, что первым боевые действия начнёт Фукусима Масанори. Далее на передовые линии войска выводили даймё, связанные с Тоётоми, такие как Тодо Такатора, Като Ёсиаки, Хосокава Тадаоки, Курода Нагамаса, и единственным в этой группе прямым вассалом (фудай даймё) Токугавы был Наомаса.

Считается, что Восточная и Западная армии закончили построение между 6:00 и 7:00 утра в 15-й день девятой луны. Дождь прекратился, но туман оставался густым. Обе армии стояли друг напротив друга и пристально рассматривали друг друга. Тем временем группа численностью примерно в 50 всадников направилась вперёд, проскользнув мимо войск Фукусимы Масанори. Это был отряд Ии Наомасы.

Кани Ёсинага из войска Фукусимы увидел их и закричал: «Здесь мы пройти тебе не позволим!», и тогда Наомаса ответил: «Здесь Мацудайра Тадаёси (четвёртый сын Иэясу). Сегодня его первая битва, поэтому мы пришли посмотреть, чтобы больше узнать о сражениях!», – и с этими словами поехал дальше, налетев на входившее в Западную армию войско Укиты Хидэиэ числом в 17 000 человек.

Это было явное нукэгакэ, то есть тайное выдвижение в бой раньше основного войска, чтобы стяжать славу и почести.

Несмотря на это, после боя Фукусима Масанори не стал подавать никаких жалоб.

Наомаса возглавлял войско в 3000 солдат, но он намеренно оставил свои основные силы позади и пришёл только с пятью десятками всадников, сделав вид, будто бы собирается только посмотреть. Возможно, Масанори решил, что Наомаса из-за густого тумана случайно столкнулся с противником, и у него не было другого выбора, кроме как вступить в бой. Кроме того, в последние годы некоторые исследователи подвергают сомнению теорию о том, что Наомаса и Тадаёси первыми вступили в бой, но здесь мы будем придерживаться общепринятой версии.

В любом случае, как говорят, Иэясу порадовало то, что битву первыми начали его сын и прямой вассал рода Токугава.

Тайные переговоры рода Мори с Иэясу

Так началось полномасштабное столкновение Восточной и Западной армий, при этом дали свои плоды и политические манёвры Иэясу – многие западные даймё решили стоять и наблюдали за сражением со стороны, так что из 80-тысячной Западной армии в бой вступило менее половины (хотя существуют и другие версии).

Среди тех, кто наблюдал за происходящим со стороны, была и 16-тысячная армия рода Мори, расположившаяся на горе Нангу. Мори Тэрумото являлся главнокомандующим Западной армии, но в тот день находился в замке Осака, а войска вместо него возглавил Мори Хидэмото, приёмный сын Тэрумото.

На самом деле Хидэмото хотел биться, но возглавлявший авангард Киккава Хироиэ, двоюродный брат Тэрумото, не двигался с места и не поддавался на уговоры. Само собой разумеется, часто приходили напоминания от Исиды Мицунари, просившего их присоединиться к бою. Говорят, что в растерянности Хидэмото не придумал ничего лучше, как извиниться перед посланником Мицунари со словами: «Сейчас я как раз кормлю солдат». Полагаю, что этот эпизод выдумали, разумеется, уже позднее, но всё же…

Поскольку армия Мори не двигалась с места, разбившие лагерь неподалёку Нацука Масаиэ и Тёсокабэ Моритика также стали что-то подозревать и не участвовали в битве. В результате более 30 000 воинов, расположившихся на горе Нангу, оказались бесполезными.

Дело в том, что Хироиэ уже вёл тайные переговоры с Иэясу.

Ещё раньше Хироиэ узнал, что Мицунари соберёт армию, во главе которой поставит Тэрумото. Поэтому он пытался убедить Тэрумото не соглашаться, но тот всё же уехал в Осаку.

Поэтому по просьбе Хироиэ его близкий друг Курода Нагамаса передал Иэясу, что этот план составил Анкокудзи Экэй, старший вассал Мори, а сам Тэрумото не имеет к этому никакого отношения. Иэясу поверил этим словам.

С тех пор Хироиэ тайно общался с представителями Токугавы, но делал вид, что действует в составе Западной армии, а за день до битвы при Сэкигахара рассказал своему военачальнику Хидэмото и старшим вассалам клана Мори о переговорах с Иэясу.

В результате проведённого совета без разрешения Тэрумото он дал Иэясу заложников и сумел получить скреплённую кровью священную клятву (кисёмон) со стороны Токугавы с обещанием, что, если род Мори подтвердит свою верность, Токугава официально утвердит их в правах на их родовые владения. Поэтому Хироиэ и наблюдал за битвой со стороны, выказывая этим свою преданность Иэясу.

Однако, несмотря даже на то, что воевало менее половины войск, Западная армия показала потрясающую боевую эффективность. Из-за этого в первые часы никто не мог добиться перевеса. Иэясу это, должно быть, беспокоило. Если бы наблюдавшие со стороны Мори и другие военачальники Западной армии, видя эту ситуацию, атаковали бы Восточную армию, она бы проиграла.

В то время Иэясу беспокоился о том, что Кобаякава Хидэаки, обещавший сменить сторону и перейти к Восточной армии, не двигался с горы Мацуояма. Это рассердило Иэясу, и он приказал палить из ружей по Мацуояме, что впоследствии назвали «вопрос обстрелом», как написано в «Собранных по соломинке старых слухах о правителях и народе» (Тёя кюбун хоко).



Кобаякава Хидэаки в серии «Сборник портретов» (Курихара Нобумицу, Сёдзосю гон-тюнагон хидэаки, Национальная библиотека парламента Японии)

Колебавшийся до этого Хидэаки в ответ на «вопрос обстрелом» спустился с горы Мацуояма и напал на лагерь своего союзника Отани Ёсицугу внизу. Это привело к тому, что Акадза Наоясу, Огава Сукэтада, Куцуки Мотоцуна и Вакидзака Ясухару атаковали своих союзников, а с уничтожением армии Отани Западная армия распалась.

Однако в последние годы появилась новая теория, утверждающая, что Кобаякава Хидэаки с самого начала воевал в Восточной армии, и вокруг этого ведутся ожесточённые споры.

Как бы там ни было, но решающая битва при Сэкигахаре всего за несколько часов завершилась победой Восточной армии.



В битве при Сэкигахара использовалось множество фитильных ружей, некоторые из знаменитых военачальников были убиты или ранены из огнестрельного оружия. На фотографии мы видим отреставрированное фитильное ружье общей длиной 2,3 метра, найденное в частном доме в городе Сэкигахара в апреле 2001 г.

Фотография к заголовку: Правая панель складной ширмы с изображением битвы при Сэкигахара (период Эдо) из Художественного музея Ватанабэ (город Тоттори). Картина показывает обстановку в день битвы с южной стороны поля боя. В подробностях изображены люди и их доспехи, а на правой панели представлено жестокое столкновение двух армий вскоре после начала битвы