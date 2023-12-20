Битва при Сэкигахаре (часть 3): братья, отцы и сыновья семейств даймё воюют на разных сторонах; гибель Мицунари

Исследования по истории Японии

Битва при Сэкигахаре была крупномасштабным сражением, которое произошло в 15-й день 9-й луны 5 года Кэйтё (21 октября 1600 года по современному календарю), и основным полем боя была местность Сэкигахара на земле Мино (совр. посёлок Сэкигахара преф. Гифу). В битве, которую называют «решающей битвой Поднебесной», Восточная армия под предводительством Токугавы Иэясу разбила Западную армию, которой командовал Исида Мицунари, после чего Иэясу в 1603 году основал сёгунат Эдо. В заключительной части мы представим семьи феодалов даймё, где отцы и сыновья воевали в противостоящих армиях, и расскажем о том, как погиб Мицунари.

Битва за выживание рода

Битва при Сэкигахаре, состоявшаяся в 15-й день 5 года Кэйтё (1600), завершилась победой Восточной армии Токугавы Иэясу всего через несколько часов. Однако перед сражением было неизвестно, какая сторона победит, и для каждого даймё решение о том, принять ли сторону Востока или Запада, было судьбоносным, от этого зависело выживание рода.

Поэтому очевидно в каждом феодальном доме велись в той или иной мере серьёзные обсуждения. Если присоединиться к той стороне, которой суждено проиграть, пути назад уже не будет. По этой причине между родами и вассалами, которые не шли на компромисс в своих убеждениях, часто возникали разногласия и конфликты.

Широко пересказывали историю о «прощании в Инубуси» рода Санада.

Санада Масаюки, владыка замка Уэда в Синсю, участвовал в походе Иэясу на Айдзу, но когда он в Инубуси в земле Симоцукэ (город Сано, префектура Тотиги) получил секретное послание от Исиды Мицунари и собирался принять его приглашение присоединиться к Западной армии, то обсудил это решение со старшим сыном, Нобуюки, и вторым сыном, Нобусигэ (Юкимура).

Отцом жены Масаюки был Уда Ёритада, и Мицунари тоже был женат на одной из его дочерей, так что они приходились свояками друг другу. С другой стороны, женой Нобуюки была приемная дочь Иэясу, Комацухимэ (дочь Хонды Тадакацу). По этой причине решили, что Масаюки и Нобусигэ присоединятся к Западной армии, а Нобуюки – к Восточной, – вероятно, они решили таким образом обеспечить сохранение рода Санада в случае победы любой из армий.



Дзэммёсёин – храм направления Коясан буддийской школы Сингон, расположенный в городе Кудояма, префектура Вакаяма. Рассказывают, что здесь находилось место заключения, где содержались Масаюки и Нобусигэ после битвы при Сэкигахаре (хотя существуют и другие версии); другое название – Санада-ан, «келья Санада» (PIXTA)

Были и другие даймё, которые, присоединившись к Восточной армии, обеспечили сохранение своих земель, но ранее предпринимавшие подозрительные шаги – вероятно, ради выживания своих семей. Таков, например, случай рода Маэда из земли Кага.

Когда до битвы при Сэкигахара умер Маэда Тосииэ, его наследник Тосинага, опасаясь мощи Иэясу, отправил свою мать Хосюин (Мацу) в Эдо в качестве заложницы. И в битве при Сэкигахара он с самого начала выражал свою поддержку Восточной армии Токугавы Иэясу.

Однако его младший брат, Тосимаса, правитель княжества Нанао с доходом в 225 000 коку риса в земле Ното, перешёл из Восточной армии на сторону Западной. Первоначально Тосимаса последовал за своим братом, вместе с ним атаковав замок Дайсёдзи, принадлежавший Ямагути Масахиро, сторонника Западной армии, но когда Иэясу приказал Тосинаге вести войска в Мино, Тосимаса с ним не пошёл, а вернулся в свои владения.

О причинах этого существуют разные версии – например, что он получил секретное послание от Мицунари и перешёл на его сторону, или что его жену взяла в заложники Западная армия в Осаке, и поэтому он не смог присоединиться к Восточной армии. Однако вполне возможно, что весь род Маэда после совещаний решил действовать именно так, чтобы в случае победы Западной армии даже при наихудшем исходе сохранилась бы боковая ветвь рода, Ното Маэда.

Как и ожидалось, Тосимаса после битвы был лишён званий и земель, но благодаря искренним извинениям Тосинаги смертный приговор для него отменили, и остаток жизни Тосимаса прожил в Киото. Более того, все земли Тосимасы была переданы его старшему брату Тосинаге, поэтому владения рода Маэда не сократились. А в дальнейшем Тосинага передал владения с доходом в 11 000 коку риса сыну Тосимасы, Наоюки, и с тех пор этот род, Маэда Тоса-но ками, на протяжении многих поколений поддерживал основную ветвь рода Маэда.

Род Куки, проживавший в земле Сима, был известен своим морским флотом, и глава рода, Ёситака, приняв сторону Западной армии, укрепился в замке Тоба. Узнав об этом, его сын Моритака получил разрешение Иэясу и осадил замок Тоба. Таким образом, отец и сын воевали друг с другом, приняв разные стороны в противостоянии. Однако никаких свидетельств о серьёзных сражениях не осталось, дни шли за днями, а когда битва при Сэкигахара закончилась победой Иэясу, Ёситака исчез из замка и в конце концов совершил сэппуку.

С другой стороны, ещё до битвы при Сэкигахара Моритака активно нападал на окружающих феодалов Западной армии, чем снискал благосклонность Иэясу. В результате, учитывая то, что ответственность за сопротивление лежала на Ёситаке, а Моритака отличился в сражениях, род Куки получил дополнительно 20 000 коку риса, так что владения рода стали приносить 55 000 коку.

Упорство Мицунари

Когда Западная армия потерпела поражение в битве при Сэкигахара, военачальник Исида Мицунари бежал к горе Ибуки, где расстался со своими вассалами и продолжил путь в одиночку. Однако там тщательно преследовали остатки разбитой армии, и его в конце концов схватил Танака Ёсимаса, который был его другом, и доставил Мицунари в Оцу, где находился Иэясу.



Исида Мицунари (Исида дзибу-но сё Мицунари) в «Живописном свитке битвы при Сэкигахара» (Сэкигахара кассэн эмаки, цифровая коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Согласно «Записям бесед о Цунэяма» (Цунэяма кидан), составленным в середине периода Эдо (1603-1868), Хонда Масадзуми, надзиравший за Мицунари, укорял его: «Ты должен был наставлять молодого и пока неразумного Хидэёри, чтобы создать великий мир. Затеяв беспричинно войну, ты подвергся такому позору». На что Мицунари, не стыдясь, ответил: «Я начал войну, потому что думал, что нужно уничтожить господина Токугаву, но из-за предателей я проиграл битву, которую должен был выиграть. Когда заканчивается удача, то даже Минамото-но Ёсицунэ погибнет. Моё поражение – это судьба».

Масадзуми сказал ему: «Говорят, что мудрый военачальник осознаёт чувства людей и знает текущую ситуацию. Однако, не зная, что тебя не поддержат другие военачальники, неосмотрительно затеял войну, и более того – после поражения не убил себя, а допустил, чтобы тебя схватили. Что это такое?».

Услышав это, Мицунари разгневался и сказал: «Ты ничего не знаешь о военной стратегии. Только никчёмный самурай станет резать себе живот, чтобы не убил кто-то другой. Когда Ёритомо потерпел поражение в битве при Исибасияме, он спрятался в дупле дерева. Наверное, и представить себе не можешь, что чувствовал Ёритомо. Даже если бы я рассказал тебе о Пути военачальника, ты бы не понял. Мне больше не о чем говорить». После этого он больше не разговаривал.

Однако, когда он встретил Иэясу, тот подбодрил его: «Такие вещи случаются с давних времён, так что стыдиться не нужно». Мицунари немного подобрел и сказал: «Это воля судьбы. Скорее уже отрубите мне голову!». Говорят, что Иэясу, услышав это, одобрительно сказал, что тот является истинным военачальником.

Когда Мицунари вывели из крепости, из любопытства пришёл посмотреть и Кобаякава Хидэаки, который вначале присоединился к Западной армии, но обратился против своих союзников во время битвы. Мицунари стал поносить его: «Позор падёт на военачальника, который нарушил клятву, отбросил долг, обманул людей и предал, о нём будут говорить до конца времён и насмехаться», а Хидэаки, не найдя, что сказать в ответ, поспешно удалился.

После этого Мицунари водили по городам Осака и Сакаи вместе с другими пленными – Анкокудзи Эйдзи и Кониси Юкинагой, а в 29-й день девятой луны его надсмотрщиком стал Окудайра Нобумаса, наместник сёгуна в Киото. В первый день десятой луны Мицунари провезли по Киото на паланкине, но он оставался невозмутимым.

Наконец, Мицунари доставили к берегу реки Камо у Рокудзё, Шестого проспекта в Киото, и по пути к этому месту казни он попросил у охранника горячей воды – вероятно, ему захотелось пить. Тот предложил ему сушёную хурму, но Мицунари отказался, сказав, что она вредна для здоровья. Услышав это, охранник рассмеялся и сказал: «И это говорит тот, кого вот-вот обезглавят?».

Тогда Мицунари сказал: «Может быть, для кого-то вроде тебя это так и выглядит, но те, кто заботится о великом долге, будут дорожить жизнью и следовать своим истинным намерениям до того момента, когда им отрубят голову».

Если бы это было историческим фактом, можно было бы признать за ним удивительную силу духа, но поскольку эта история появляется в более поздних источниках, вряд ли ей можно верить. Мицунари был казнён в возрасте 41 года. Его голову выставили на обозрение на мосту Сандзё оохаси, на Третьем проспекте, но когда Сюнъоку Соэн, первосвященник монастыря Дайтокудзи, попросил забрать её, ему разрешили. Говорят, что за головой пошёл сам Такуан, который позже сам стал настоятелем монастыря, и её похоронили в храме Сангэнъин монастыря Дайтокудзи.



Храм Сангэнъин в монастыре Дайтокудзи известен как место могилы Исиды Мицунари. Обычно он закрыт для посещений, но в феврале этого года его впервые примерно за полвека открыли для публики, однако на могилу Мицунари по-прежнему не допускают посетителей (PIXTA)

Усилия Иэясу для приведения к покорности ранее недружественных феодалов

Из даймё, присоединившихся к Западной армии, были казнены только Мицунари, Кониси Юкинага и Анкокудзи Экэй. Если включать тех, кто совершил сэппуку, то всего наберётся около 10 человек. Однако в принципе правители княжеств, не пообещавшие заранее перейти на сторону Восточной армии, были вынуждены смириться с упразднением их родов либо со значительным сокращением своих владений.

Лишение статуса и конфискации коснулись 88 правящих родов. Мори Тэрумото, главнокомандующий Западной армией, ранее управлял восемью землями Японии, и его владения были сокращены до двух земель. Уэсуги Кагэкацу, владевший княжеством Айдзу с доходом в 1,2 миллиона коку риса в год был переведён в княжество Ёнэдзава с доходом 300 000 коку. Всего сражавшиеся против Иэясу военачальники лишились дохода в 6,3 миллиона коку (одна треть от общего количества).

Кроме того, Сатакэ Ёсинобу из земли Хитати, который не участвовал в битве при Сэкигахаре, выжидая исхода битвы, чтобы присоединиться к победителям, был переведён на территорию современной префектуры Акита, что уменьшило его доходы на две трети.

После войны владения рода Токугава расширились, и их доход вырос примерно с 2,5 миллионов до 4 миллионов коку. Токугава также взяли под свой контроль города и горные выработки, ранее принадлежавшие роду Тоётоми. Однако это пока не означало, что Иэясу смог полностью подчинить себе страну. Об этом свидетельствует, например, то, что ему потребовалось два с половиной года на получение титула сэйи тайсёгун и основать сёгунат в Эдо.

Так получилось оттого, что, как было сказано в предыдущей статье, основная армия Токугава во главе с Хидэтадой, сыном Иэясу, не успела к битве при Сэкигахара, и в результате награды за заслуги в битве получили «внешние» тодзама даймё, ранее служившие роду Тоётоми.

У Иэясу не было другого выбора, кроме как удвоить территорию тодзама даймё, которые выступили на его стороне, среди которых были Фукусима Масанори, Курода Нагамаса, Ямаути Кадзутоё, Кобаякава Хидэаки и Могами Ёсимицу.

Тодо Такатора, к примеру, имел доход в 80 000 коку с владений Итадзима в земле Иё, и после битвы получил владения Имабари в той же земле сдоходом в 220 950 коку, а Ямаути Кадзутоё, правитель замка Какэгава с доходом в 50 000 коку, стал управлять всей землёй Тоса, получая 200 000 коку. Доход Фукусимы Масанори вырос с 290 000 коку, которые он получал от земли Овари, до 498 000 коку, поскольку он стал править двумя землями – Аки и Бидзэн. Курода Нагамаса, имевший 180 000 коку от княжества Накацу в земле Будзэн, стал правителем земли Тикудзэн, приносившей 520 000 коку риса в год.



Фукусима Масанори. Несмотря на то, что ему с детства покровительствовал Тоётоми Хидэёси, после его смерти он сразу же присоединился к Иэясу и воевал в авангарде в битве при Сэкигахара (портрет кисти Нобумицу Курихара, конец периода Эдо, цифровая коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Однако Иэясу, которому пришлось увеличить владения тодзама даймё, воспользовался этим, чтобы разместил их в отдалённых районах западной части Японии, таких как Кюсю и Сикоку, держа их подальше от главных владений Токугава в регионе Канто и от важных городов, таких как Осака и Киото. Вероятно, так он старался обеспечить стабильность правительства. Одновременно он размещал своих потомственных вассалов (фудай даймё) в небольших княжествах в западных регионах страны, а также учредил в некоторых местах владения сёгуната, подчинявшиеся непосредственно роду Токугава, а его зять Икэда Тэрумаса получил замок Химэдзи, чтобы присматривать за Тоётоми Хидэёри.

Икэда Тэрумаса во время битвы при Сэкигахара стоял у горы Нангусан для сдерживания противника и не участвовал в главном бою, но после награждений за выдающиеся заслуги его территория увеличилась более чем втрое, со 152 000 коку от владений Ёсида в земле Микава до 521 000 коку от всей земли Харима. Его младшему брату Нагаёси также пожаловали владения с 60 000 коку и дали в управление замок Тоттори.

Поскольку род Икэда породнился с родом Токугава, второму сыну Тэрумасы, Тадацугу, который приходился внуком самому Иэясу, также была передана земля Бидзэн с доходом в 280 000 коку, а позже третьему сыну, Тадао, также была передана земля Авадзи, приносившая 63 000 коку риса в год. Поскольку Тадацугу и Тадао были ещё детьми, все три владения на самом деле контролировал Тэрумаса.

К слову, недавние исследования показали неправдивость бытовавшего рассказа о том, что якобы Иэясу был разгневан на своего сына Хидэтаду за то, что он с основными силами опоздал на битву при Сэкигахара, и некоторое время не встречался с ним, и даже провёл собрание старших вассалов для переизбрания своего преемника. И действительно, если бы такое произошло, авторитет Хидэтады был бы полностью уничтожен.

На этом заканчивается цикл из трёх статей о битве при Сэкигахара. Она действительно была решающей для судеб страны, и многие даймё, похоже, думали, что сражения продлятся по меньшей мере несколько месяцев. Вряд ли они могли ожидать, что победитель будет определён всего за несколько часов, и вполне возможно, что наиболее удивлён таким исходом был сам Иэясу.

Фотография к заголовку: Левая часть пары складных ширм с изображением битвы при Сэкигахара (период Эдо). Показана ситуация в день битвы на юге поля боя, на левой панели изображена продвигающаяся вперёд Восточная армия (предоставлено Художественным музеем Ватанабэ, город Тоттори)