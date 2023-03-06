24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Кэйтицу, пробуждение насекомых

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Сезон Кэйтицу (Пробуждение насекомых) выпадает примерно на 6 марта по современному календарю. В это время с приходом более тёплой погоды просыпаются не только насекомые, но и другие мелкие существа, такие как лягушки, змеи и ящерицы, которые зимуют под землёй. В это же время начинают цвести персиковые деревья, гусеницы превращаются в бабочек, а каждый дождь вызывает ощущение весны. Это также период определения целей и новых начинаний.В этой статье будут рассмотрены события и природные явления в период примерно с 6 по 20 марта.

Цветение персика

Персиковые деревья обычно цветут с конца марта до начала апреля, после цветения сливы. Персиковые деревья в своё время были завезены в Японию из Китая, косточки персиков находят на памятниках, относящихся к периоду Яёй (ок. 300 г. до н. э. – 300 г. н. э.). В период Хэйан (794-1192) цветы персиков использовали для украшения на Праздник кукол, Хинамацури, а декоративные цветущие персиковые деревья появились в период Эдо (1603-1868). Есть множество особенно красивых сортов – например, плакучие персиковые деревья и сорт гэмпэй ханамомо, у которого на одном дереве цветут красные, розовые и белые цветы.

Согласно старейшему легендарно-мифологическому сборнику «Записи о деяниях древности» (Кодзики), появившемся в VIII веке, когда бог Идзанаги бежал из царства мёртвых Ёми-но куни, он бросил три персиковых косточки, чтобы отогнать злых духов, и потому с давних времён персик считается фруктом, приносящим удачу. Выставляя для украшения цветы персика во время Хинамацури, родители молятся о здоровье своих дочерей.



Гэмпэй ханамомо – цветущий персик с красными, розовыми и белыми цветами на одном дереве (© Pixta)

Смеющиеся горы

Это киго, «сезонное слово», использующееся в культуре поэзии хайку и чайной церемонии. Оно происходит от описания весенних гор, какими их увидел китайский поэт XI века Го Си. В это время, когда цветут персиковые деревья и горная вишня ямадзакура, в горах царит радостная атмосфера.



«Смеющаяся» гора в цвету (© Pixta)

Фиалки

В Японии насчитывается более 100 сортов фиалок, которые с давних времён упоминаются в поэзии. Японцам хорошо знаком вид татицубо сумирэ (Viola grypoceras), распространённый от Хоккайдо до Окинавы.

Мацуо Басё (1644-1694) написал хайку: «По горной тропе иду – // Что за чудо, // Фиалки цветок» (Ямадзи китэ нанияра юкаси сумирэгуса).



Татицубо сумирэ (© Pixta)

Ки-но мэ доки – время, когда деревья выпускают почки

Это время года также называют ки-но мэ доки, время, когда на деревьях распускаются почки. Это не только период сильных колебаний температуры, но и пик сезона сенной лихорадки, когда криптомерия и кипарисовик выпускают пыльцу. Говорят, что для профилактики сенной лихорадки хороши помидоры и зелень сисо. Другие популярные средства от аллергии включают такие ароматические растения, как чайное дерево и эвкалипт.



Пыльца криптомерии (© Pixta)

Ки-но мэ, помимо почек дерева может обозначать также молодые побеги японского перца сансё. Их измельчают и смешивают с молодыми побегами бамбука. Сансё также является важной приправой для кабаяки – угря на гриле. Название этой приправы часто используется метафорически для обозначения чего-то, что обладает исключительными качествами или эффективностью, несмотря на небольшой размер.



Молодой побег бамбука, приправленный белым мисо и молотым сансё, украшенный молодыми листьями сансё (© Pixta)

Касугасай (13 марта)

С 849 года в святилище Касуга тайся, входящем в комплекс памятников Всемирного наследия города Нара, весной ежегодно проводится праздник Касугасай. Поскольку там почитают членов императорского дома, император отправляет специального посланника, чтобы помолиться за мир и процветание страны.



Святилище Касуга тайся (© Pixta)

«Белый день» (14 марта)

Мужчины, получавшие шоколадные конфеты от женщин на День святого Валентина, в ответ дарят сладости 14 марта, в так называемый «Белый день». Говорят, что у истоков этого обычая стояли японские кондитеры.



(© PIXTA)

Весенние овощи

В супермаркетах в это время года появляются весенние сорта капусты и гороха, а также лук нового сезона, который имеет отчётливую сладость и очень вкусен в супе или в салатах. Такие овощи лучше всего есть именно в этот сезон.



Салат из свежего нарезанного лука (© nippon.com)

Савара (скумбрия)

Сезон скумбрии савара приходится на весну, и в иероглифе 鰆 для этой рыбы сочетаются знаки «рыба» и «весна». Её издавна считают деликатесом и часто подают на торжествах. Савара прекрасно используется в виде сасими, её жарят, тушат, делают прозрачный суп суимоно. Говорят, что содержащиеся в ней жирные кислоты омега-3 улучшают кровообращение и здоровье в целом.



Савара в сыром виде (слева) и приготовленная на гриле с белым мисо для сайкёяки

Сансай (дикорастущая зелень)

Дикорастущая зелень, такая как удо, дзэммай и вараби, в это время начинает поступать в продажу; их отчётливая горечь в полной мере проявляется только весной. Из этой зелени делается тэмпура, её также варят и приправляют соевым соусом и сахаром. В традиционной медицине она используется для улучшения работы сердца и кровообращения.



(Слева направо) Когоми, вараби, тараномэ и уруи

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.

Фотография к заголовку: Лягушка на рисовом поле (© Pixta)