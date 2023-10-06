24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Канро (Холодные росы)

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Во время сезона Канро воздух становится суше и стоит в основном ясная погода. Ощущается приближение осени.

Сезон старого солнечного календаря Канро (Холодные росы) начинается примерно 8 октября по современному календарю. Воздух становится чище, роса ощутимо холодная. Начинается осенний сбор урожая, и во многих школах проходят спортивные праздники. Перелётные птицы, такие как гуси и утки, прилетают в Японию. Ночной воздух наполнен стрекотанием насекомых.

В этой статье мы рассмотрим основные события и природные явления в период примерно с 8 по 23 октября.

Спортивный день в школах

Большинство школ в Японии проводят спортивные дни именно в это время года, хотя некоторые устраивают их весной, чтобы избежать возможной остаточной жары и тайфунов.

Первый спортивный день в Японии, вероятно, проводился в военно-морской школе в Цукидзи в Токио в марте 1874 года. Идею выдвинул британский учитель Фредерик Уильям Стрэндж, он исходил из практики спортивных мероприятий в английских школах того времени. Этот обычай распространился в начальных школах по всей Японии в 1890-е годы. Аналогичное мероприятие в средних и средних школах иногда называют «спортивным праздником». В ходе мероприятий устраивают множество разнообразных соревнований, в том числе бег, гонки с препятствиями, эстафеты, прочие спортивные соревнования и танцы, а также игры, такие как тамаирэ, «вбрасывание мячей», когда команды соревнуются, стараясь забросить как можно больше мячей в свои корзины в отведенное время.

Порядок проведения спортивных дней со временем меняется, и сейчас в некоторых начальных школах зрителям заранее выдают билеты с номерами мест, или меняют зрителей во время соревнований разных классов, чтобы родителям не пришлось толкаться ради возможности сфотографировать своих детей.



Соревнования по бегу (слева) и тамаирэ, забрасывание мячей в корзину (© Pixta)

Нагасаки Кунти (7-9 октября)

Этот масштабный праздник святилища Сува в Нагасаки проводится около 380 лет. Его устраивали в девятый день девятого месяца по старому лунному календарю, и название кунти, вероятно, происходит от слова кунити, «девятый день».

Районы города Нагасаки по очереди предоставляют танцоров для праздника, сменяясь каждый год, так что танцоры каждого района могут танцевать раз в семь лет. Руководитель танцевальной группы несёт касабоко, «зонт-копьё», весом более 100 килограммов. Каждый год меняется и используемый в ходе праздника реквизит – в некоторые годы 36 участников выносят гигантскую украшенную переносную платформу тайкояма весом около одной тонны и много раз подбрасывают её в воздух. Во время другого представления, дзяодори («танец дракона»), группа людей несёт гигантскую длинную куклу дракона, который ищет «драгоценность».

В период праздника подают ряд особых блюд, в том числе рис, приготовленный на пару с бобами адзуки, белую редьку, маринованную с гранатом, и суп из гольца.



Танец дракона (предоставлено Ассоциацией конгрессов и туризма префектуры Нагасаки)

Праздник Каннамэсай в святилище Исэ (15-17 октября)

Каннамэсай – это праздник, проводящийся в святилище Исэ в префектуре Миэ, во время которого богине солнца Аматэрасу подносят первый урожай зерновых в этом году в знак благодарности. Подношения включают в себя первые колосья риса, собранные с императорского рисового поля на территории императорского дворца, а также рис от фермеров из разных префектур Японии.



Курода Саяко (слева), дочь почётного императора Акихито и почётной императрицы Митико, впервые руководит праздником Каннамэсай в качестве главной жрицы святилища Исэ, 16 октября 2017 г. (© Jiji)

Мурасакисикибу

Мурасакисикибу (красивоплодник японский, Callicarpa japonica) – листопадный японский кустарник. С наступлением осени его плоды созревают и становятся фиолетовыми (яп. мурасаки). Своё название он получила из-за цвета плодов и в честь писательницы Мурасаки Сикибу, создавшей знаменитую «Повесть о Гэндзи». Существует также разновидность, дающая белые плоды, её называют сиросикибу.



Мурасакисикибу (© Pixta)

Праздник огня Курама в Киото (22 октября)

Этот праздник, проводящийся в святилище Юки, считается одним из самых эксцентричных праздников Киото. Он появился, когда бога Юки даймёдзин перенесли для почитания из императорского дворца в Киото на гору Курама в период Хэйан (794-1192). Процессия людей с факелами, сделанными из тростника, собранного у реки Камо, сопровождает переносное святилище, и оно окутано летящими искрами, когда его проносят по деревне. В момент кульминации праздника факелоносцы сходятся у ворот Саммон храма Курамадэра.



Праздник огня Курама. (© Pixta)

Муси кики, «прослушивание голосов насекомых»

Муси кики – это старинное развлечение, состоявшее в том, что осенними вечерами люди слушали стрекотание насекомых. В период Хэйан устраивали вечеринки в сельской местности, чтобы насладиться звуками насекомых, а в период Эдо (1603-1868) стала популярной продажа насекомых в качестве новых необычных домашних любимцев. Стихотворения о голосах насекомых можно видеть в древней антологии «Собрание мириад листьев» (Маньёсю) и романе «Повесть о Гэндзи» (Гэндзи моногатари). В стихах хайку слово муси (означающее насекомых и других мелких существ) используется для создания ассоциации с осенними песнями насекомых. Различные сверчки и кузнечики также фигурируют в японских детских песнях.

Яблоки

Яблоки считаются полезными для здоровья фруктами, в них содержится большое количество клетчатки и витамина С. В префектуре Аомори выращивается около 60% яблок в Японии, они в том числе используются для приготовления соков, джемов, сидра и сладостей. Среди яблок, которые сегодня едят в Японии, есть такие сорта, как фудзи, цугару и орин, которые возникли в результате скрещивания западных сортов, завезенных в Японию в эпоху Мэйдзи (1868-1912).



Яблоки фудзи (слева) и орин (© Pixta)

Грибы симэдзи и хиратакэ

Грибы, обычно продаваемые в Японии под названием симэдзи, включают как круглые бунасимэдзи, так и хиратакэ с широкой шляпкой. «Настоящие» хонсимэдзи произрастают в дикой природе в лиственных и сосновых лесах и обладают богатым вкусом умами. Бунасимэдзи и хиратакэ также содержат аминокислоты, которые усиливают вкус умами. Благодаря своему мягкому вкусу они подходят ко многим блюдам.



Хонсимэдзи (слева) и бунасимэдзи (© Pixta)

Скумбрия

Скумбрия (саба) очень питательна и считается важнейшей из синеспинных рыб. Их можно ловить круглый год, но осенью они жирнее и, следовательно, вкуснее. По этой причине лучшим сезоном для ловли и употребления скумбрии считается осень и зима. В скумбрии большое содержание антиоксидантных минералов, и поэтому она считается полезной для здоровья. Скумбрию можно солить и жарить на гриле, готовить в мисо, уксусе или есть сырой в виде сасими.



Скумбрия, запеченная в соли, с тёртым редисом дайкон и соевым соусом (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси

Фотография к заголовку: Цветущие осенние колокольчики вдоль тропы на гору Гассан в префектуре Ямагата (© Pixta)