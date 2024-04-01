Вопросы о японских божествах: интервью с Хирафудзи Кикуко

Боги японских мифов и легенд

Откуда взялись японские божества ками? Насколько важно то, какому из божеств вы молитесь? Какие есть необычные святилища в Японии? На эти и другие вопросы отвечает профессор Университета Кокугакуин Хирафудзи Кикуко, у которой взял интервью Джеймс Синглтон, один из наших англоязычных редакторов.

Профессор факультета исследований синто Университета Кокугакуин. Родилась в 1972 году. Специализируется на мифологии. Возглавляет Институт японской культуры и классики того же университета. Автор книг «Прогулки по мифологическим местам: путеводитель по местам и святилищам, где можно соприкоснуться с рассказанным в “Кодзики” и “Нихон сёки”» (Синва-но арукиката: кодзики, нихон сёки-но моногатари о тайкан дэкиру фукэй, дзиндзя аннай), «Японские боги, как их изображают мифы» (Синва дэ тадору нихон-но камигами).

Японские боги глазами людей

–– Японский пантеон отличается огромным количеством и разнообразием богов. Откуда взялось такое изобилие божеств ками?

–– Трудно сказать точно, как в японской мифологии появились ками, но предполагается, что они произошли от древних форм поклонения природе. Когда в период Яёй (ок. 300 г. до н. э. – 300 г. н. э.) в Японии началось выращивание риса и появились другие виды сельского хозяйства, люди почитали такие элементы природы, как солнце и горы. Эти силы сначала представлялись бесформенными, и только позже обрели в представлениях человеческий облик. С VI века в Японии начал распространяться буддизм, и мы начинаем видеть антропоморфизированные изображения ками на картинах и в скульптурах. В VIII веке появились летописно-мифологические своды «Записи о деяниях древности» (Кодзики), «Анналы Японии» (Нихон сёки) и другие хроники, в которых были объединены различные мифологические сказания и сформирован японский пантеон.

–– Может быть сложно понять, что отличает японских ками от всемогущих божеств, представления о которых мы видим в мировых религиях, таких как христианство. Вероятно, греческая мифология может послужить лучшим аналогом?

–– Мне кажется, японские ками и греческие боги схожи в том, что они обладают очень человеческими качествами. Они импульсивны, совершают отвратительные поступки, быстро влюбляются. Однако сходство с людьми у ками гораздо глубже, чем у греческих богов, которые были известны тем, что наказывали смертных даже за малейшее посягательство на их превосходство.

Ками представлялись трудящимися так же, как и люди – одни выращивают рис, а другие ткут. Например, одна из обязанностей богини солнца Аматэрасу – присматривать за ткацкими станками на высокой небесной равнине Такама-но хара. Как и люди, они не всеведущи, но полагаются на гадание и другие методы, чтобы узнать о неведомом. Ярким примером этого является эпизод мифа, в котором Аматэрасу и её брат Сусаноо порождают детей из вещей друг друга, когда Сусаноо старается доказать, что он не намеревался свергнуть свою сестру с поста главного божества на Высоких небесах.

Это соревнование также подчёркивает человеческую природу ками. Заявляя о победе, Сусаноо впадает в характерное для него неистовство и совершает настолько возмутительные действия, что Аматэрасу прячется в пещере, чтобы скрыться от него, и это усугубляет бедствия, погружая мир во тьму. Такое поведение богов можно скорее назвать инфантильным, чем божественным, но со временем оба божества вырастают и остепеняются, обретая более достойный вид в последующих мифологических историях.

Смертность богов

–– Мы склонны представлять богов бессмертными, но японская мифология описывает случаи, когда ками умирают или оказываются убитыми. В чём тут дело?

–– Одна из возможных интерпретаций этого заключается в том, что смерть богов отражает человеческую смертность. Первой умирает женское божество – прародительница сущего Идзанами, которая сгорает, порождая божество огня Кагуцути. После смерти она спускается в землю Ёми. Её муж Идзанаги хочет вернуть её и отправляется туда, но терпит неудачу, а Идзанами остаётся в подземном мире, и этим положено начало непостоянству жизни.

В целом рассказы о смерти божеств встречаются редко. Существует история о божестве, убитом из-за собственного предательства, но убитые боги обычно возвращаются к жизни. Например, Окунинуси, которого убивают его ревнивые братья, но потом воскрешает мать.

–– Как в прошлом японцы почитали божеств?

–– Важно было сохранять и поддерживать в порядке места, где, как считалось, обитали ками, и наследие тех времён сохранилось до сих пор. Если по вине людей святилище оказывалось запущенным, или при других проявлениях пренебрежения божествами, то предполагались тяжёлые последствия. Например, «Записи о деяниях древности» описывают серию эпидемий и других бедствий, обрушившихся на землю. Люди проводили гадания, чтобы выяснить причину, и, как выяснилось, божество хотело, чтобы ему поклонялись должным образом. Как только божеству было оказано должное уважение, катастрофы прекратились. В другом рассказе подрастающий сын императора не мог говорить – как выяснилось, это произошло из-за проклятия бога Окунинуси. Когда святилище божества в Идзумо восстановили, болезнь отступила, и принц обрёл речь.

Универсальные божества и боги-специалисты

–– В Японии существует множество традиционных обрядов и сезонных праздников в честь ками. Насколько соблюдаются ритуалы сейчас?

–– Я думаю, что это зависит от отдельного человека и общества. Есть те, кто ценит старые обычаи, в то время как другие придерживаются более гибкого взгляда на свои отношения с божественным, но можно сказать одно: всё больше становится людей, которые посещают святилища только в Новый год или в важные моменты своей жизни.

–– У каждого ками есть своя сфера деятельности, но иногда их функции дублируются, как, например, в случае с Инари и Эбису, которые ассоциируются с успехом в бизнесе. Насколько важно то, какому божеству человек хочет молиться?

–– В отличие от наших дней, раньше это не представляло серьёзной проблемы, поскольку люди обычно всю свою жизнь жили в одном месте и поклонялись в главном святилище своего сообщества. Сегодня, однако, люди живут в одном районе, а ходят в школу или работают с каком-то другом. В целом люди по-прежнему поклоняются в святилищах, с которыми у них есть связь через семью, сообщество или работу.

Однако причина, по которой человек посещает храм, может играть определённую роль. Для каких-то общих целей служит поклонение в местном святилище, но если у вас какие-то более конкретные пожелания – например, поступить в хорошую школу или найти партнёра для романтических отношений, то лучше всего посетить святилище, связанное с определённым божеством. Это мало чем отличается от похода к врачу – в зависимости от ваших потребностей вы можете посетить своего семейного доктора, или же проконсультироваться со специалистом в определённой области.

–– Обычно одному и тому же ками поклоняются во многих посвящённых ему святилищах. Например, святилища Хикава, связанные с Сусаноо, распространены в регионе Канто, причём в некоторых общинах их больше одного. В каждом ли месте обитают божества?

–– В названии «Хикава» используется иероглиф «река», и святилища Хикава, особенно в районе Канто, часто строили возле ручьёв и других водоёмов в надежде защитить общину от наводнений или обеспечить обилие воды для земледелия. Путешествовать для поклонения было трудно и занимало время, так что естественным образом люди создавали филиалы святилищ рядом с местом своего проживания, и со временем количество таких святилищ увеличивалось. Конечно, это было характерно не только для святилищ Хикава, это было обычным явлением для разных святилищ по всей стране.

Что касается того, почему может быть несколько святилищ, посвящённых одному и тому же ками, то считается, что божества обитают в разных местах. Некоторые могут проживать в самом святилище, а другие могут обитать в горах или других уголках природы. Посвящённое Аматэрасу святилище Исэ дзингу, например, является центральным святилищем, но нет недостатка и в других местах почитания, где, как полагают, обитает богиня Солнца.

Любопытные характеристики божеств

–– Некоторые святилища имеют свои особые отличительные черты. Например, в святилище Цуки в префектуре Сайтама нет ворот тории, а стражами служат каменные зайцы, а не обычные комаину. Чем бывают обусловлены такие странности?

–– Это святилище связано с Аматэрасу, Сусаноо и богиней еды Тоёукэхимэ. Однако это не касается статуй зайцев. Трудно сказать, но это может быть связано с тем, что цуки является омонимом слова «луна» в японском языке, а также с народным поверьем о живущем на Луне зайце.



Заяц охраняет вход в святилище Цуки в районе Урава города Сайтама (© Pixta)

Зайцы также считаются животными-посланниками бога луны Цукуёми. В японской мифологии он упоминается только вскользь, и ему посвящено лишь несколько святилищ. Важное божество Окунинуси также связано с зайцами – в частности, с мифом о Зайце из Инабы, в связи с чем на территории святилища Идзумо, где почитают это божество, есть несколько статуй этого животного.

–– Есть ли какие-нибудь необычные святилища, которые Вас особо заинтересовали?

–– Если выбирать из всего многообразия, то я бы назвала святилище Усиодакэ в городе Нитинан префектуры Миядзаки. Это единственное святилище в Японии, посвящённый Ходэри – богу рыболовства и моря. Самое странное то, что он расположен на холмах, вдали от берега. Местная легенда гласит, что бог сбежал на возвышенность после того, как потерпел поражение от своего брата Хоори. Здание святилища небольшое, но содержится в хорошем состоянии, что говорит о том почтении, с которым относятся к богу.



Hoderi and Hoori. (© Satō Tadashi)

История Ходэри и Хоори Когда бог Ниниги, внук Аматэрасу, спустился с Небесной равнины Такама-но хара, чтобы править Японией, он влюбился в прекрасную богиню цветов Коноханасакуяхимэ и женился на ней. Среди их детей было двое сыновей: Ходэри (Умисатихико), приносящий дары моря, и Хоори (Ямасатихико), приносящий дары гор. Однажды Хоори предложил брату поменяться орудиями промысла, на что Ходэри неохотно согласился. Вскоре Хоори потерял рыболовный крючок своего брата, из-за чего Ходэри разозлился и приказал Хоори, своему младшему брату, рыскать по морю в поисках драгоценного крючка. Во время поисков Хоори влюбился в дочь морского бога и взял её в жёны. После трёх лет пребывания под водой морской бог помог ему в поисках потерянного крючка, который он нашёл в брюхе рыбы. Он с триумфом возвращает крючок, но Ходэри отказался прощать своего брата. Они вступили в бой, и Хоори победил Ходэри.

Духи бытовых предметов

–– В народных сказках рассказывается о «духах вещей» цукумогами, то есть об утвари и других предметах, которые после многолетнего пользования обретают душу. Их называют ками, «богами», хотя по своей природе они кажутся ближе к призракам или монстрам ёкай.

–– Я думаю, что это прекрасная иллюстрация гибкого взгляда на ками. Предмет становится цукумогами через сто лет, и в зависимости от того, как с ним обращались, он может превратиться в злобного ёкай или доброжелательного духа. Существуют также рассказы о животных и даже людях, которые становились ками.

Ками не только не вызывают страха, но и могут быть полезны, если к ним относятся с уважением. Возьмите «бога нищеты» бимбогами – народное божество, связанное с лишениями и бедностью, которое при правильном обращении с ним на самом деле может принести удачу и счастье.

–– Учитывая такое разнообразие божеств, можете ли вы сказать, что отношение человека к ками сугубо индивидуально?

–– Да, я думаю, что японский подход к ками довольно гибок. Возьмём, к примеру, электронные устройства. Традиционно они не ассоциируются со святилищами, но, поскольку они стали неотъемлемой частью нашей жизни, в некоторых святилищах теперь проводятся обряды очищения для смартфонов, планшетов и тому подобного. Возьмём, к примеру, знаменитое токийское святилище Канда, которое добавило в свою сферу компетенции информационные технологии, предлагая прихожанам амулеты-обереги для защиты от компьютерных вирусов и других вредоносных цифровых атак. Такая гибкость позволяет святилищам приспосабливаться к меняющимся духовным потребностям общества.



Синтоистский священник в святилище Канда, которое ассоциируется с процветанием в бизнесе, благословляет верующих, возвращающихся на работу в Новом году, 4 января 2024 г. (© Jiji)

Любимые божества

–– Есть ли какие-нибудь божества, которые вам особенно нравятся, или которые, по вашему мнению, заслуживают большего внимания?

–– Лично я большая поклонница девы цветов Коноханасакуяхимэ. Мне нравится её огромная сила воли (см. историю ниже. – ред.). Ей как божеству огня поклоняются в святилищах Асама (Сэнгэн), связанных с горой Фудзи. Она также является богиней сакэ, и легенды приписывают ей изобретение брожения. Было бы весело поболтать с ней за чашкой сакэ, поскольку я думаю, она много могла бы рассказать.



(© Сато Тадаси)

История Ниниги и Коноханасакуяхимэ Ниниги, внук Аматэрасу, которого богиня Солнца послала править Японией, влюбился в прекрасную деву Коноханасакуяхимэ и попросил её руки у её отца, горного бога Оямацуми. Тот отдал ему вместе с ней и её сестру Иванагахимэ (дева Вечных скал), надеясь, что этот брак обеспечит роду счастье – он будет процветать, как цветущая вишня, и будет таким же вечным, как скалы. Однако Ниниги отослал старшую сестру обратно к отцу, сравнивая её черты лица с шероховатой поверхностью скалы. Говорят, что именно из-за этой дерзости продолжительность жизни японских императоров такая же, как и у других людей, хотя они и являются потомками небесных божеств. Ниниги и Коноханасакуяхимэ поженились, и в первую же проведённую вместе ночь принцесса забеременела. Ниниги, сомневаясь в том, что такое возможно, обвиняет свою невесту в неверности. Разгневанная Коноханасакуяхимэ, чтобы доказать, что она была верна мужу, подожгла свой дворец и родила среди пламени. У неё родилось трое сыновей – Ходэри, Хосусэри и Хоори, которых она вскормила, заваривая амадзакэ («сладкое сакэ», напиток из ферментированного риса).

–– Большинство молодых людей считают себя нерелигиозными, но означает ли это, что японские божества их вообще не интересуют? Есть ли японские божества, которые нравятся молодому поколению?

–– В университете, где я преподаю, несколько студенток исследуют Такэмикадзути, японского бога мечей, почитаемого в святилище Касима в префектуре Ибараки. Их интерес связан с видеоигрой «Танец мечей» (Tōken Ranbu), в которой игроки собирают карты со знаменитыми японскими мечами, изображёнными в виде красивых молодых людей. Мне интересно, что в игре использована идея об одушевлённости материальных объектов – такое представление, как я говорила раньше, глубоко укоренилось в японской культуре.

Мировая популярность синто

–– Синтоизм тесно связан с именно японским образом жизни, но некоторых иностранцев интерес к этой стране вдохновил даже стать синтоистскими священниками. Как японские ками могут нравиться людям, которые не выросли в этой культуре?

–– Мне кажется, что иностранцев привлекают не японские божества как таковые, а скорее традиционный подход к природе – например, проявление уважения к горам, рекам и другим аспектам природной среды. Эта точка зрения прекрасно сочетается с современным экологическим движением.

Идея благодарения за изобилие, дарованное природой, в Японии уходит корнями в древние времена, и этот аспект может привлечь некоторых иностранцев из стран, где традиционно исповедуют монотеизм.

Важно помнить, что люди сами строят свои отношения с божественным, и не все в Японии относятся к божествам одинаково. Однако я чувствую, что большинство людей при виде старого дерева или древней скалы, опоясанных «ограждающей верёвкой» (симэнава), почувствуют желание сложить руки в знак уважения к любому духу, который может там обитать, вне зависимости от их религиозных убеждений.

Интервью: Джеймс Синглтон

Текст: Итакура Кимиэ (редактор Nippon.com)

Иллюстрация к заголовку: Сато Тадаси