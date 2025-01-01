Легенды о змеях: змеи в японской мифологии и фольклоре

Боги японских мифов и легенд

Змеи были важной частью японской культуры и системы верований с древних времён – достаточно вспомнить пожирающего людей змея Ямата-но ороти и змееподобных божеств японских мифов. Эксперт по японской мифологии рассказывает о благоговении и страхе, которые испытывали перед змеями жители Японии на протяжении веков.

Профессор факультета исследований синто Университета Кокугакуин. Родилась в 1972 году. Специализируется на мифологии. Возглавляет Институт японской культуры и классики того же университета. Автор книг «Прогулки по мифологическим местам: путеводитель по местам и святилищам, где можно соприкоснуться с рассказанным в “Кодзики” и “Нихон сёки”» (Синва-но арукиката: кодзики, нихон сёки-но моногатари о тайкан дэкиру фукэй, дзиндзя аннай), «Японские боги, как их изображают мифы» (Синва дэ тадору нихон-но камигами).

Не только в Японии, но повсеместно в мире змеи играют важную роль в мифологии, выступая то как угрожающие персонажи, то как божества-защитники и внушающие трепет символы трансформации и возрождения. Самые ранние свидетельства роли змей в духовной культуре Японии можно найти в изображениях на глиняных сосудах в доисторические времена периода Дзёмон.

Хирафудзи Кикуко, профессор синтоистских исследований в Университете Кокугакуин и специалист по мифологии, указывает на особые черты змей, благодаря которым они становятся важными символами смерти и возрождения. По её словам, что в Японии в период Дзёмон «змеи были привычным элементом жизни людей, но сохранялось ощущение связанной с ними тайны». Такая аура таинственности породила множество японских легенд о змеях.

Ужасный змей Ямата-но ороти

Мифы древнейших летописных сводов «Записи о деяниях древности» (Кодзики) и «Анналы Японии» (Нихон сёки), созданных в VIII веке, а также в многочисленных фудоки, описаниях регионов, пестрят упоминаниями о животных, имевших символическое значение для древних японцев. Хирафудзи объясняет, что змеи присоединились к сонму «духовных» существ отчасти благодаря своей связи с рисоводством и появлением заливных полей в период Яёй (300 г. до н. э. – 300 г. н. э.). Она рассказывает, что змеи часто встречались возле рисовых полей и оросительных каналов, что привело к их ассоциации с водой, и извивающиеся тела змей в некоторых легендах также изображались как характеристика божеств грома и молнии.

В то же время змеи олицетворяют тёмные силы природы, которые необходимо преодолеть, как показано в бесчисленных историях змееборчества – по всему миру бытуют рассказы о храбрых героях, убивающих змееподобных чудовищ. В японской мифологии есть своя интерпретация этой темы с участием грозного восьмиглавого гигантского змея Ямата-но ороти.

Действие легенды разворачивается в древней провинции Идзумо в восточной части нынешней префектуры Симанэ. Хирафудзи описывает ужасающий вид Ямата-но ороти: «Он изображён как змей длиной в восемь долин и восемь гор, а его тело покрыто мхами, кипарисовиками и криптомериями». Неистовое чудовище бесчинствует в той земле, пожирая семерых дочерей из одной семьи, но когда очередь доходит до последней дочери, принцессы Кусинада-химэ, появляется бог Сусаноо и побеждает змея, отсекая восемь голов и восстанавливая мир на земле.

Хирафудзи предполагает, что миф может иметь сельскохозяйственные корни, а Ямата-но ороти символизирует непредсказуемую реку Хии. «С одной стороны, крестьяне зависели от реки в качестве источника воды, но она также была причиной разрушительных наводнений». При такой интерпретации змей символизирует бурную реку, выходящую из берегов в сезоны паводков, а Кусинада-химэ является воплощением посевов и сельскохозяйственных угодий, страдающих от стихии.

Однако Хирафудзи указывает и на другую теорию, которая связывает миф о Ямата-но ороти с внедрением технологии производства железа в Японии: «В этой истории у змея светящиеся красные глаза и опухшая нижняя часть тела, окрашенная в малиновый цвет кровью – образы, напоминающие о пламени кузнечного горна». Из его хвоста Сусаноо извлекает железный меч, который, как полагают, является Кусанаги-но цуруги, то есть клинком, который является одним из «трёх божественных сокровищ», регалий императорского дома Японии.

Дополнительный вес этой версии придаёт долгая традиция производства железа и стали в печах татара в Идзумо – при этой технологии используются угольные печи, оснащенные поддувами для плавления железного песка. Именно в этом регионе производили высококачественные металлы. Например, в «Описании нравов земли Идзумо» (Идзумо-но куни фудоки), составленном в 733 году, восхваляется железо Идзумо, и его описывают его как «прочное и пригодное для изготовления всевозможных инструментов».

Хирафудзи предполагает, что темы мифа иллюстрируют общее наследие восточной и западной цивилизаций в области технологии производства железа. Она говорит, что подобная легенда о змееподобном чудовище существовала у хеттов, имея в виду древних жителей современной Турции, которые разработали новые методы производства железа примерно в XV веке до нашей эры. Легенда гласит, что чудовище-змей Иллуянка, которого выманили из норы огромным количеством еды и напитков, распухло от обжорства и вина, оказалось не в силах вернуться в своё логово и его сразил герой Гупасий. Хирафудзи указывает на сходство мифов – например, Сусаноо использует сакэ, чтобы утихомирить змея Ямата-но ороти перед его убийством – и предполагает здесь параллель с хеттским мифом, который мог постепенно распространяться по миру.

Змей на горе

Другая распространенная в мифологии тема – это браки между людьми и сверхъестественными животными, которые обретают свою истинную форму, когда их природа перестаёт быть тайной. В Японии в мифах такого типа нередко появляются змеи – как, например, в одной любопытной истории о женщине, которая влюбляется в загадочного мужчину и рожает змееподобного ребёнка. Наиболее известный из этих мифов связан с горой Мива в префектуре Нара и повествует о божестве Оомононуси, «Хозяин вещей», которое появляется в форме белой змеи.

В «Анналах Японии» (Нихон сёки) есть история о том, как принцесса Ямато-тотопи-момосо-бимэ-но микото, дочь седьмого императора Корэй, выходит замуж, но её муж навещает её только ночью. Она хочет увидеть его лицо при дневном свете и просит супруга об этом. Он соглашается показать себя утром и говорит принцессе, чтобы она открыла короб с гребнями, но предостерегает, чтобы она не пугалась того, что увидит. Утром принцесса открыла короб и вскрикнула, обнаружив внутри маленькую змею. Возмущённый такой реакцией жены муж-змей исчезает в горах.



Ямато-тотопи-момосо-бимэ-но микото вскрикивает от удивления, обнаружив среди гребней змею (© Сато Тадаси)

В «Записях о деяниях древности» (Кодзики) есть аналогичный миф о красивой девушке, которая живет в браке с мужчиной, который навещает её по ночам. Желая узнать, кто он такой, она втыкает иголку с конопляной нитью в подол его одежд. Утром она идёт по следу – нить прошла через отверстие в двери и дошла до святилища Оомива на горе Мива, где, как известно, обитает божество-змей.

Святилище Оомива посвящено божествам, связанным с сельским хозяйством, деловой активности и здоровьем, и считается, что на территории святилища обитает сирохэби, белая змея – воплощение Оомононуси. Местом её обитания является древняя криптомерия по имени Миноками, и божество якобы обладает силой исцелять недуги – змеи в том числе являются символами обновления. По старинному обычаю паломники оставляют там сырые яйца – любимое блюдо змей, чтобы уберечься от заразных поветрий. Это божество также почитают производители сакэ, которые оставляют ему бутылки с этим напитком. Бутылки сакэ и яйца как подношения божеству являются примечательной особенностью этого места поклонения.



Подношения яйцами и сакэ у криптомерии Миноками (© Pixta)

Змеи и драконы

По форме и поведению змеи очень напоминают мифических драконов. Эти воображаемые существа пришли в Японию из Китая, где их изображали в виде чешуйчатых гибких существ с блестящими глазами, оленьими рогами, развевающимися усами и с внушительными когтями. Китайский дракон является символом удачи и благополучия, а также политической власти, поскольку в верованиях драконов связывали с императорами Китая. Предполагают, что представления о драконах (яп. рю) прибыли в Японию примерно в III веке до нашей эры, когда они впервые начинают появляться в качестве мотивов украшений керамики культуры Яёй и на бронзовых зеркалах.

Хирафудзи объясняет, что образ драконов широко распространился в Японии в то же время, когда в стране укоренялся буддизм, в котором это мифическое животное почиталось как защитник. Это влияние можно обнаружить в более поздних изображениях злобного змея Ямата-но ороти. Хирафудзи говорит, что если ранние записи описывают Ямата-но ороти как гигантскую змею, то в средние века он принимает форму дракона.

Со временем поклонение змеям и драконам как священным существам срослось и стало практически одним целым. Например, считается, что в одиннадцатую луну мириады японских богов собираются в Идзумо на ежегодное собрание, где они обсуждают свои соответствующие области дел. Прибывающие божества сначала выходят на пляж Инаса к западу от великого святилища Идзумо, откуда Рюдзядзин, дух дракона-змея и божественный посланник мифического божества-основателя страны Окунинуси, церемонно сопровождает их к святилищу.



Пляж Инаса и Японское море (© Pixta)

Бог Рюдзядзин сам по себе почитается как божество-покровитель земледелия, рыболовства и семейного благополучия. Прототипом образа этого божества послужила желтобрюхая морская змея сэгуро умихэби, обитающая в южных водах Японии. Хотя сами эти ядовитые змеи с яркой окраской не эндемичны для Идзумо, они часто плывут на север с тёплыми течениями, которые начинают течь через Японское море примерно в ноябре, и иногда появляются в водах вблизи Идзумо. Древние жители этого региона называли их рюдзя-сама, и в этом выражении сочетаются слова «змея» и «дракон». Когда их находили, то преподносили их в качестве подношений в святилище Идзумо тайся и другие важные святилища в этом районе, или же предлагали божествам как подношение на домашних алтарях.

Эти змеи обрели статус божественных посланников в связи с представлениями древних японцев о том, что божества ками обитают в небесном царстве и посещают земные пределы только тогда, когда их приглашают. Море традиционно воспринималось как граница, разделяющая вечный, небесный мир (токоё) от преходящего, земного (уцусиё), а сэгуро умихэби, которые приходили из священного мира богов и возвращались туда, стали играть роль связующего звена между мирами.

Увидеть мифологический пейзаж своими глазами



Два вида на реку Хии. Этот важный водный путь является также местом действия мифа о Ямата-но ороти (2024 г.; © Хирафудзи Кикуко)

Хирафудзи часто ездила в Идзумо, чтобы посетить места, связанные с японской мифологией, и для неё это стало делом всей жизни. Она говорит, что когда прилетает в этот регион или улетает оттуда, её волнует извилистый вид широкой реки Хии, и среди множества мест, фигурирующих в фольклоре, эта река имеет особую привлекательность – она выглядит как гигантская змее, ползущая среди гор.

Река Хии протекает через восточную часть префектуры Симанэ, проходит через Идзумо, а затем впадает в озеро Синдзи. Если проследовать вдоль неё в обратную сторону, к её истокам в Оку-Идзумо, мы придём к озеру Сакураороти, которое образовалось в результате строительства плотины Обара. С волнением в голосе Хирафудзи рассказывает, что она как-то прибыла туда и её поразило, что часть облаков была окрашена в цвета радуги. Она говорит: «Это напомнило мне запись в “Анналах Японии”, где говорится об облаках, собравшихся над змеем Ямата-но ороти. Во многих регионах мира радуга ассоциируется со змеёй, и у меня было ощущение, что я своими глазами наблюдала явление великого змея».



Облака над озером Сакураороти отливают цветами радуги – это явление в Японии называют сайун, «цветные облака» (снято в 2021 году; © Хирафудзи Кикако)

Змеи в японском фольклоре появляются в бесчисленных формах – и как боги, воплощения бурных рек и спутники множества японских ками. Эти представления проливают свет на глубокую связь японцев с природой, а изучение того, как змеи описаны в японских мифах, помогает обрести более глубокую культурную перспективу, благодаря чему ваше путешествие по этой древней земле станет ещё более увлекательным.

Serpent Tales: Snakes in Japanese Mythology and Folklore Легенды о змеях: змеи в японской мифологии и фольклоре

Текст: Итакура Кимиэ (редактор Nippon.com)

Фотография к заголовку: Змей Ямата-но ороти и река Хии (© Сато Тадаси)