Год Дракона: шесть святилищ, которые стоит посетить в 2024 году
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Драконы как декоративный элемент
В японских изображениях драконов прослеживается смешение трёх влияний: мифических китайских драконов, змеев нага из индуистских мифов и буддийских писаний, а также коренных японских представлений о драконах как водных божествах.
Китайский дракон – мифическое животное, представления о котором возникли, как считается, из обожествления смерчей и других природных явлений. В нём объединяются положительные элементы различных животных – тело змеи, рога оленя, когти ястреба, длинные усы сома, он считался благим существом и был тесно связан с образом императора в Китае.
Индийский наг также является священным животным и напоминает гигантскую кобру. В буддийских писаниях его изображают божеством-защитником буддизма.
В Японии дракон (рю:) выглядит как китайский дракон, но почитается в том числе и в качестве нага, защитника буддизма. Драконы ассоциируются с дождём и издавна связаны с народными верованиями, связанными с водой: часто говорят, что эти существа обитают в океане или других водоёмах. Благодаря этой ассоциации святилища изобилуют изображениями драконов. Они часто появляются в качестве декоративных элементов в местах омовения рук тэмидзуя, в виде резных фигурок или картин для защиты построек святилища от огня. Они также украшают священные паланкины микоси, выражая идею, что обретающееся в паланкине божество стоит выше земных правителей.
Сами драконы являются объектами поклонения во многих святилищах, где их почитают за то, что они вызывают дождь, останавливают наводнения и обеспечивают здоровье, долгую жизнь и удачу. Драконы также символизируют ки, мистическую жизненную энергию, которая может улучшить судьбу.
Ниже мы представим шесть святилищ, связанных с поклонением божествам-драконам.
Святилище Эносима
(Г. Фудзисава, префектура Канагава)
Святилище Эносима получило своё название от острова Эносима, где оно расположено, и который является популярной туристической достопримечательностью на побережье Сёнан. Это святилище, куда приходит множество людей со времён периода Эдо (1603-1868), посвящено богине Бэндзайтэн, божеству буддийской традиции, связанному с водой, искусством, мудростью и богатством.
Легенда гласит, что святилище в середине VI века основала небесная дева, воплотившаяся в образе Бэндзайтэн. В это время в расположенной неподалёку Камакуре бесчинствовал пятиглавый дракон. Огорчённая этим девушка увещевала дракона, и он раскаялся. Согласно легенде, остров Эносима появился, когда девушка спустилась на землю. Она почитается как Бэндзайтэн в павильоне Хоандэн, построенном по образцу знаменитого молитвенного зала Юмэдоно в буддийском храме Хорюдзи в городе Нара. Дракона же почитают в святилище Вадацуми-но мия на территории главного святилища. Говорят, что этот божественный дракон помог основателю сёгуната Камакура Минамото-но Ёритомо (1147-1199) одержать победу в битве и обеспечил процветание Ходзё Токимаса (1138-1215) и роду Ходзё.
Святилище Кудзурю
(Город Хаконэ, префектура Канагава)
Возле знаменитого курорта с горячими источниками Хаконэ, до которого можно легко добраться из Токио, на берегу озера Асиноко расположено святилище Хаконэ. Окрашенные в цвет киновари ворота тории, на фоне которых возвышается гора Фудзи, среди туристов являются излюбленным местом для фотографирования. В святилище находится филиал святилища Кудзурю, основные территории которого находятся в трёх километрах к северо-западу, в лесу Хаконэ Куздурю.
Главное святилище Кудзурю находится примерно в 30 минутах ходьбы от ближайшей автобусной остановки или парковки, но в 13-й день каждого месяца катер святилища доставляет верующих в святилище и обратно для участия в синтоистском ритуале Цукинамисай.
В этом святилище почитается божество Кудзурю ооками, которое, согласно легенде, вредило жившим там людям, но впоследствии его усмирил достигший великой святости монах, и божество стало духом-защитником озера Асиноко. Кудзурю ооками, как говорят, приносит успех в бизнесе и способствует финансовым начинаниям. Это божество также является покровителем поисков партнёра для брака и пользуется особой популярностью среди тех, кто ищет любви.
Святилище Сэтабаси Рюгухидэсато
(Город Оцу, префектура Сига)
Озеро Бива, самое большое озеро Японии, также считается местом обитания божества-дракона, чей дворец, как говорят, находится под мостом Сэта-но карахаси, пересекающим реку Сэта в южной части озера. Божество, терзаемое гигантской многоножкой, живущей в близлежащей горе, обратилось с просьбой о помощи к проходящему мимо самураю Фудзивара-но Хидэсато. Воин убил насекомое, и в благодарность божество одарило его богатством.
В храме Сэтабаси Рюгухидэсато у подножья моста почитают Хидэсато, который также известен своей героической ролью в подавлении мятежа легендарного воина Тайра-но Масакадо в X веке. Также здесь почитают и божество-дракона. Хотя история уничтожения многоножки весьма известна и упоминается в «Повести о Великом мире» (Тайхэйки), историческом эпосе XV века, само святилище не слишком известно. Согласно легенде, божество дарует победу тем, кто приходит сюда помолиться.
Святилище Цукубусума
(Город Нагахама, префектура Сига)
Тикубусима, остров на озере Бива, также связан с богиней Бэндзайтэн, одной из семи богов счастья, почитаемых в Японии. Одна история гласит, что Бэндзайтэн явилась в образе небесной девушки, чтобы ответить на молитвы людей, а согласно другой, она приняла облик дракона, чтобы защитить страну.
Расположенное на этом острове святилище Цукубусума, также называемое святилищем Тикубусима, ассоциируется как с богиней Бэндзайтэн, так и с божеством-драконом. Павильон поклонения божеству-дракону, окружённый воротами тории, стоит на косе, выступающей в озеро. Считается, что те паломники, которые смогут успешно бросить глиняную тарелку через тории с возвышенности за воротами, получат ответ на свои молитвы.
Святилище Муро Рюкэцу
(Город Уда, префектура Нара)
Буддийский храм Муродзи в городе Нара хорошо известен своими прекрасными буддийскими скульптурами и пагодой, расположенной среди густого леса. Перейдя реку Муро, вы окажетесь в горах, где находится множество небольших пещер, называемых рюкэцу, «логова драконов». Во время засухи сюда отправляли гонцов из императорского двора в Киото, чтобы помолиться о дожде.
Говорят, что в одной из пещер, Киссё Рюкэцу, обитает божество-дракон, охраняющее храм Муродзи, а священники храма посещают ежегодный праздник святилища Муро Рюкэцу, чтобы выразить своё почтение. Святилище ассоциируется с водой, и здесь растёт пара высоких деревьев криптомерии, переплетающихся у корней, что придаёт ему репутацию «места силы» для тех, кто ищет романтических отношений.
Святилище Эбара
(Район Синагава, Токио)
В центре Токио также есть святилище, связанное с божеством-драконом. Это святилище Эбара в Синагаве. Оно основано в 709 году, и здесь почитается божественный дух божества-дракона из святилища на горе Ёсино в Наре, одной из священных вершин Японии. Воины рода Минамото в период Хэйан (794-1192), а также члены правящего рода Токугава в период Эдо (1603-1868) молились здесь об успехе в битвах, что помогло святилищу укрепить свою репутацию.
В святилищах божеств-драконов обычно присутствуют изображения этих существ, но в святилище Эбара дракон взирает на прихожан со здания святилища. Его стоит посетить даже только для того, чтобы это увидеть.
Фотография к заголовку: предоставлено святилищем Эносима