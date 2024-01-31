Год Дракона: шесть святилищ, которые стоит посетить в 2024 году

Путеводительпо Японии

В год Дракона мы представляем вам шесть японских святилищ, посвящённых этим легендарным существам.

Драконы как декоративный элемент

В японских изображениях драконов прослеживается смешение трёх влияний: мифических китайских драконов, змеев нага из индуистских мифов и буддийских писаний, а также коренных японских представлений о драконах как водных божествах.

Китайский дракон – мифическое животное, представления о котором возникли, как считается, из обожествления смерчей и других природных явлений. В нём объединяются положительные элементы различных животных – тело змеи, рога оленя, когти ястреба, длинные усы сома, он считался благим существом и был тесно связан с образом императора в Китае.

Индийский наг также является священным животным и напоминает гигантскую кобру. В буддийских писаниях его изображают божеством-защитником буддизма.

В Японии дракон (рю:) выглядит как китайский дракон, но почитается в том числе и в качестве нага, защитника буддизма. Драконы ассоциируются с дождём и издавна связаны с народными верованиями, связанными с водой: часто говорят, что эти существа обитают в океане или других водоёмах. Благодаря этой ассоциации святилища изобилуют изображениями драконов. Они часто появляются в качестве декоративных элементов в местах омовения рук тэмидзуя, в виде резных фигурок или картин для защиты построек святилища от огня. Они также украшают священные паланкины микоси, выражая идею, что обретающееся в паланкине божество стоит выше земных правителей.

Сами драконы являются объектами поклонения во многих святилищах, где их почитают за то, что они вызывают дождь, останавливают наводнения и обеспечивают здоровье, долгую жизнь и удачу. Драконы также символизируют ки, мистическую жизненную энергию, которая может улучшить судьбу.

Ниже мы представим шесть святилищ, связанных с поклонением божествам-драконам.

Святилище Эносима

(Г. Фудзисава, префектура Канагава)



Ворота храма Эносима призваны напоминать мифический Рюгудзё, подводный дворец царя-дракона из японского фольклора (предоставлено святилищем Эносима)

Святилище Эносима получило своё название от острова Эносима, где оно расположено, и который является популярной туристической достопримечательностью на побережье Сёнан. Это святилище, куда приходит множество людей со времён периода Эдо (1603-1868), посвящено богине Бэндзайтэн, божеству буддийской традиции, связанному с водой, искусством, мудростью и богатством.

Легенда гласит, что святилище в середине VI века основала небесная дева, воплотившаяся в образе Бэндзайтэн. В это время в расположенной неподалёку Камакуре бесчинствовал пятиглавый дракон. Огорчённая этим девушка увещевала дракона, и он раскаялся. Согласно легенде, остров Эносима появился, когда девушка спустилась на землю. Она почитается как Бэндзайтэн в павильоне Хоандэн, построенном по образцу знаменитого молитвенного зала Юмэдоно в буддийском храме Хорюдзи в городе Нара. Дракона же почитают в святилище Вадацуми-но мия на территории главного святилища. Говорят, что этот божественный дракон помог основателю сёгуната Камакура Минамото-но Ёритомо (1147-1199) одержать победу в битве и обеспечил процветание Ходзё Токимаса (1138-1215) и роду Ходзё.



Святилище Вадацуми-но мия стоит над пещерой, в которой, по преданию, жил дракон (© Сибуя Нобухиро)

Святилище Кудзурю

(Город Хаконэ, префектура Канагава)



Тории мира святилища Хаконэ (слева), любимые фотографами, и «тории в воде» возле причала, к которому пришвартовываются туристические корабли (© Pixta)

Возле знаменитого курорта с горячими источниками Хаконэ, до которого можно легко добраться из Токио, на берегу озера Асиноко расположено святилище Хаконэ. Окрашенные в цвет киновари ворота тории, на фоне которых возвышается гора Фудзи, среди туристов являются излюбленным местом для фотографирования. В святилище находится филиал святилища Кудзурю, основные территории которого находятся в трёх километрах к северо-западу, в лесу Хаконэ Куздурю.

Главное святилище Кудзурю находится примерно в 30 минутах ходьбы от ближайшей автобусной остановки или парковки, но в 13-й день каждого месяца катер святилища доставляет верующих в святилище и обратно для участия в синтоистском ритуале Цукинамисай.

В этом святилище почитается божество Кудзурю ооками, которое, согласно легенде, вредило жившим там людям, но впоследствии его усмирил достигший великой святости монах, и божество стало духом-защитником озера Асиноко. Кудзурю ооками, как говорят, приносит успех в бизнесе и способствует финансовым начинаниям. Это божество также является покровителем поисков партнёра для брака и пользуется особой популярностью среди тех, кто ищет любви.



Бассейн тэмидзуя в святилище Кудзурю. Вода, льющаяся изо рта драконов, согласно поверьям, смывает всю нечистоту (© Сибуя Нобухиро)

Святилище Сэтабаси Рюгухидэсато

(Город Оцу, префектура Сига)



Мост Сэта-но карахаси, который упоминается в легенде о «Замке дракона» Рюгудзё (© Сибуя Нобухиро)

Озеро Бива, самое большое озеро Японии, также считается местом обитания божества-дракона, чей дворец, как говорят, находится под мостом Сэта-но карахаси, пересекающим реку Сэта в южной части озера. Божество, терзаемое гигантской многоножкой, живущей в близлежащей горе, обратилось с просьбой о помощи к проходящему мимо самураю Фудзивара-но Хидэсато. Воин убил насекомое, и в благодарность божество одарило его богатством.

В храме Сэтабаси Рюгухидэсато у подножья моста почитают Хидэсато, который также известен своей героической ролью в подавлении мятежа легендарного воина Тайра-но Масакадо в X веке. Также здесь почитают и божество-дракона. Хотя история уничтожения многоножки весьма известна и упоминается в «Повести о Великом мире» (Тайхэйки), историческом эпосе XV века, само святилище не слишком известно. Согласно легенде, божество дарует победу тем, кто приходит сюда помолиться.



Слева – не очень известное святилище Сэтабаси Рюгухидэсато на восточном конце моста; справа – павильон поклонения, в котором почитается божество-дракон и Хидэсато (предоставлено святилищем Сэтабаси Рюгухидэсато)

Святилище Цукубусума

(Город Нагахама, префектура Сига)



Храм Цукубусума на берегу озера Бива (© Сибуя Нобухиро)

Тикубусима, остров на озере Бива, также связан с богиней Бэндзайтэн, одной из семи богов счастья, почитаемых в Японии. Одна история гласит, что Бэндзайтэн явилась в образе небесной девушки, чтобы ответить на молитвы людей, а согласно другой, она приняла облик дракона, чтобы защитить страну.

Расположенное на этом острове святилище Цукубусума, также называемое святилищем Тикубусима, ассоциируется как с богиней Бэндзайтэн, так и с божеством-драконом. Павильон поклонения божеству-дракону, окружённый воротами тории, стоит на косе, выступающей в озеро. Считается, что те паломники, которые смогут успешно бросить глиняную тарелку через тории с возвышенности за воротами, получат ответ на свои молитвы.



Внутренняя часть территории святилища закрыта для посещения, но туда паломники бросают глиняные тарелки из павильона перед ним (© Сибуя Нобухиро)

Святилище Муро Рюкэцу

(Город Уда, префектура Нара)



Живописный арочный мост через реку Муро неподалёку от святилища Рюкэцу (© Сибуя Нобухиро)

Буддийский храм Муродзи в городе Нара хорошо известен своими прекрасными буддийскими скульптурами и пагодой, расположенной среди густого леса. Перейдя реку Муро, вы окажетесь в горах, где находится множество небольших пещер, называемых рюкэцу, «логова драконов». Во время засухи сюда отправляли гонцов из императорского двора в Киото, чтобы помолиться о дожде.

Говорят, что в одной из пещер, Киссё Рюкэцу, обитает божество-дракон, охраняющее храм Муродзи, а священники храма посещают ежегодный праздник святилища Муро Рюкэцу, чтобы выразить своё почтение. Святилище ассоциируется с водой, и здесь растёт пара высоких деревьев криптомерии, переплетающихся у корней, что придаёт ему репутацию «места силы» для тех, кто ищет романтических отношений.



Слева -- главный павильон святилища Рюкэцу; справа – Киссё Рюкэцу, который находится в 30 минутах ходьбы вверх на горе (предоставлено Муро Рюкэцу)

Святилище Эбара

(Район Синагава, Токио)



Святилище Эбара, считающееся защитником Синагавы, посещали военачальники с древних времён (© Сибуя Нобухиро)

В центре Токио также есть святилище, связанное с божеством-драконом. Это святилище Эбара в Синагаве. Оно основано в 709 году, и здесь почитается божественный дух божества-дракона из святилища на горе Ёсино в Наре, одной из священных вершин Японии. Воины рода Минамото в период Хэйан (794-1192), а также члены правящего рода Токугава в период Эдо (1603-1868) молились здесь об успехе в битвах, что помогло святилищу укрепить свою репутацию.

В святилищах божеств-драконов обычно присутствуют изображения этих существ, но в святилище Эбара дракон взирает на прихожан со здания святилища. Его стоит посетить даже только для того, чтобы это увидеть.



Дракон смотрит вниз с крыши павильона поклонения (© Сибуя Нобухиро)

Фотография к заголовку: предоставлено святилищем Эносима