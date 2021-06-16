Фермеры Фукусимы: борьба за возвращение доверия

10 лет после Великого восточно-японского землетрясения: Тохоку, Фукусима и Тайвань

Фукусима – крупнейшая житница Японии, однако авария на АЭС, случившаяся 10 лет назад, нанесла репутации местных продуктов непоправимый ущерб. Фермеры ведут борьбу с последствиями катастрофы и стремятся восстановить доверие потребителей.

Местечко Айдзу в префектуре Фукусима славится своими производителями сакэ. Зима – самый горячий сезон для сакэваров. Старинная сакэварня «Яматогава» в городе Китаката – не исключение. Внезапно перед нами вздымается облако пара – мимо пробежал молодой работник с распаренным рисом. Глоток только что приготовленного сакэ гиндзё наполняет рот свежим фруктовым ароматом. Этот отменный продукт – наследие традиций сакэваров Фукусимы.



Работник сакэварни «Яматогава» выкладывает свежесваренный рис из гигантского чана

Вода и рис – два кита производства сакэ Фукусимы. Однако после аварии на АЭС «Фукусима-1» многие стали считать местную продукцию небезопасной. Айдзу находится на расстоянии 120 километров от АЭС, то есть дальше, чем столица соседней префектуры Мияги – город Сэндай, и немного ближе, чем столица другой префектуры – город Ямагата. Принадлежность к префектуре Фукусима приносит фермерам Айдзу немало проблем. «Зря они назвали атомную станцию по имени префектуры», – сокрушаются местные жители.



Сато Кадзунори, президент сакэварни «Яматогава»

Родина сакэваров

«В Китакате имеется 10 заводов сакэ. Думаю, что по количеству сакэварен наш регион – один из первых в Японии. Десять производителей сакэ – это очень много для городка с населением 40 тысяч человек», – слова Сато Кадзунори, владельца сакэварни «Яматогава» с 230-летней историей, переполнены гордостью за родной край. Предки Сато основали сакэварню в регионе Кансай, где протекает река Яматогава, и название сакэварни хранит память об этих далёких днях. Затем производство перенесли в Айдзу, где есть все условия для сакэварения – отличная вода, местный рис и холодный климат. Вода в Айдзу мягкая, и приготовленное на ней сакэ напоминает «женское сакэ» оннадзакэ из местечка Фусими в Киото (Кансай). Сакэ «Яматогава» мягкое и легко пьётся. Оно неоднократно удостаивалось премий на ежегодном конкурсе Japan Sake Awards. Владелец «Яматогавы» основал фермерское хозяйство и сам выращивает рис, используемый в качестве сырья в сакэварении.



Сакэварня «Яматогава» и рисовое поле

«Яматогава» является членом кооператива «Дзидзакэ Джапан», состоящего из 10 производителей местных сортов сакэ, стремящихся развивать экспорт своей продукции, и уже много лет подряд экспортирует продукцию на Тайвань. Основная доля экспорта приходится на бренд «Яуэмон», а также на выпускаемый специально для Тайваня бренд «Расику». До землетрясения и аварии на АЭС в марте 2011 года экспорт «Яматогавы» на Тайвань рос из года в год. Во время поездки на Тайвань я лично пробовал «Расику» в японском пабе идзакая.



Ассортимент продукции «Яматогава», представленный на Тайване

«Тайвань был основным экспортным направлением, на него приходилось около 10% в общем обороте компании. Продукция отлично продавалась в Тайпэе, Гаосюне и других крупных городах, и мы собирались выходить в регионы, когда случилось землетрясение», – вспоминает Сато.

Сакэ «Яматогавы» 8 лет подряд удостаивается первой премии на конкурсе Japan Sake Awards. Это один из лучших брендов Фукусимы. После землетрясения и аварии на АЭС «Яматогава» приложила множество усилий, чтобы вернуть расположение клиентов на Тайване. «Японская пища обретает популярность во всём мире, и у японского сакэ большой потенциал. Нам пришлось прервать поставки на Тайвань на целый год, но сейчас продажи восстановились. У нас немало конкурентов, но мы считаем рынок Тайваня перспективным», – с воодушевлением рассказывает Сато.

Яблоки Фукусимы на рынке Тайваня

Однако далеко не все фермеры Фукусимы смогли восстановить экспорт. Самый сильный удар пришёлся на предмет особой гордости Фукусимы - фрукты.

Фруктовая ферма «Абэ Фрут» расположена в горах неподалёку от столицы префектуры – города Фукусима. Главный продукт фермы – яблоки. Во время посещения фермы нам показали медовые яблоки сорта Котоку. Уровень сахара измеряется специальным прибором с помощью светового луча, поэтому яблоко остаётся целым. Откусываешь кусок – и рот наполняется вязкой мякотью, по вкусу напоминающей вызревший на солнце ананас.



Прибор для измерения содержания сахара в яблоках

Когда нынешний президент «Абэ фрутс» унаследовал компанию от отца, в саду была всего одна яблоня сорта Котоку. Абэ размножил её черенками и превратил сорт Котоку в основной бренд. В дорогих универмагах такие яблоки распродаются мгновенно, однако Абэ не работает с магазинами, а продаёт продукцию напрямую, преимущественно через Интернет. Более 90% клиентов возвращаются за повторной покупкой.

Сорт Котоку очень трудно выращивать. Чтобы определить сроки сбора урожая, нужен немалый опыт. Мы привыкли к крупным яблокам, однако яблоки сладких сортов небольшие – меньше моего кулака. Чем меньше яблоко, тем больше в нём сахара. Сорт Котоку в два раза дороже сорта Синано Свитс, который тоже выращивают на ферме «Абэ Фрутс». Японские сладкие яблоки завоевали популярность и на зарубежных рынках. В 2019 году Абэ экспортировал на Тайвань 100 килограммов яблок, в 2021 году планирует отгрузить около 250 кг. На Тайване яблоки продают в универмагах или доставляют напрямую зажиточным клиентам.

«Сорта, идущие на экспорт, довольно дорогие, но в процессе выращивания нужно постоянно бороться с вредителями, а работники должны строго соблюдать стандарты качества. Это повышает уровень производства», – рассказал Абэ о преимуществах ведения экспорта.



Абэ с медовыми яблоками Котоку

Надежда на возрождение экспорта

Надеясь на отмену связанных с радиацией ограничений на таких крупных рынках, как Корея и Тайвань, Абэ получил сертификат безопасности сельскохозяйственной продукции ASIAGAP. Он рассчитывал, что успех на рынках с высокими требованиями к качеству продукции увеличит доверие на родине. Однако зарубежные потребители оказались более чувствительны к репутации продукции, чем японские.

«Настоящий репутационный ущерб поджидал нас за рубежом. Услышав «Япония, Фукусима», нам сразу отказывают. Мы вызываем ассоциации с защитной одеждой. На одной ярмарке стоило произнести слово «Фукусима», как вокруг нас исчезли люди. Через три года после стихийного бедствия положение стало улучшаться. Я всегда хотел заниматься экспортом. Если бренд ценят за рубежом, это формирует его идентичность»

Мы не можем повлиять на решение о совершении покупки зарубежных потребителей и на сроки окончания репутационного ущерба», - услышали мы от фермеров Фукусимы. Это очередной рубеж, которого они достигли после десятилетних испытаний. Пока ситуация не изменится к лучшему, нужно делать то, что должен. При общении с местными жителями чувствуешь эту решимость.

Тайвань – один из ведущих импортёров фруктов из Фукусимы. Особенно популярны былы персики. До катастрофы 2011 года годовой объём экспорта персиков на Тайвань достигал 70 тонн. На Тайване много ресторанов японской кухни, и уровень доверия к японской селькохозяйственной продукции и морепродуктам очень высокий. Потеря тайванского рынка больно ударила и по фукусимским рыбакам. Сейчас они поддерживают своё производство на должном уровне, ожидая возобновления экспорта.

Пивовары Фукусимы

Мы посетили недавно открывшийся пивной магазин Yellow Beer Wirks в пригороде Фукусимы. Владелец магазина Като Кодзи и его супруга Эми обслуживали выстроившихся в очередь покупателей с огромными ёмкостями и бутылками пива в руках. Ожидая, пока хозяева освободятся, мы дегустировали пиво «Дзасо Эль». Местные сорта варят в американском стиле, и «Дзасо Эль» имеет выраженные фруктовые нотки. Пиво названо по местности, где расположен магазин – Оодзасо.



Като Эми в магазине Yellow Beer Works

При производстве пива используется сырьё из города Минамисома. В префектуре Фукусима мало пивоварен. Владелец пивоварни Като раньше занимался рисоводством. Однажды он решил начать новый проект вместе с фермерами Минамисомы и его выбор пал на пивоварение. В качестве сырья используется местная пшеница и хмель, хотя часть продукции приходится докупать в других префектурах. Пиво выглядит необычно – оно непрозрачное. Ассортимент сортов пива очень широк.



Непрозрачное пиво с насыщенным вкусом

«Сочетание закваски и хмеля позволяет получить бесконечное множество сортов. Наше пиво непохоже на то, что обычно подают в ресторанах. Каждая бутылка уникальна», – с гордостью рассказывает Эми. Интернет-сайт магазина украшен надписью «Новый вкус при каждом посещении».

Супруги Като воспитывают четырёх детей. В 2009 году они уволились с работы и занялись рисоводством. Катастрофа 2011 года поставила их лицом к лицу с проблемами агропрома Фукусимы. В неблагоприятных условиях – старение общества, стихийное бедствие и репутационный ущерб после аварии на АЭС, им пришлось бороться за выживание.

«Сейчас весь рис проверяют на радиацию, поэтому мы можем с уверенностью предлагать его клиентам. Но всё равно есть люди, избегающие продукции из Фукусимы. Их точку зрения тоже следует принять. Жители Тайваня отказываются от наших продуктов не потому, что ненавидят нас. Они считают их небезопасными. Это может продлиться ещё десять или двадцать лет. Мы будем делать свою работу и ждать, когда к нам начнут прилетать туристы, желающие выпить фукусимского пива».

Ветер перемен

Японцы постепенно избавляются от предубеждений в отношении фукусимских продуктов, однако проблему нельзя назвать решённой. Оптовая цена на элитную говядину из Фукусимы составляет лишь 2 000 йен за килограмм, что на 200 йен дешевле других сортов вагю. До аварии на АЭС разница в цене не превышала нескольких десятков йен. В формировании цены на рис место производства играет даже большую роль, чем качество. В Фукусиме выращивают обычные сорта риса, которые и раньше стоили недорого, а после катастрофы сильно упали в цене. На внутреннем рынке мясо, рис и овощи из Фукусимы уже считаются безопасными, однако цены на них по-прежнему невысокие. Репутацию восстановить нелегко, однако Абэ, Като и другие местные фермеры продолжают движение вперёд.

Когда жители Тайваня и других стран снова начнут покупать продукты из Фукусимы? Эту проблему нельзя решить с помощью политического давления. Чем больше требовать снятия ограничений, тем труднее получить результат. Думаю, что для начала следует познакомить жителей Тайваня с буднями фермеров Фукусимы за прошедшие 10 лет.

Фотография к заголовку: яблоки сорта Котоку

Фотографии Сэмба Осаму

Статьи по теме