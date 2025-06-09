Хлоя Виатт: К глубокому пониманию японского языка через увлечение кукольным театром

Как учить японский язык?

Каждый человек по-своему подходит к изучению японского языка и культуры. Хлоя Виатт, никогда не боявшаяся трудностей, добилась больших успехов в изучении языка, присоединившись к труппе традиционного кукольного театра и выступая с ней по всей стране и за рубежом.

Родилась в Париже. Получила степень магистра японского языка и культуры в INALCO, Национальном институте языков и восточных цивилизаций в Париже. На протяжении года училась в Японии, куда затем вернулась, чтобы преподавать французский язык в университете Ниигаты. В 2008 году присоединилась к труппе «Сарухати-дза» в качестве кукловода. Регулярно принимала участие в передачах канала NHK, переехала в Токио, где сейчас работает доцентом международного в университете Дзюнтэндо. Вместе с труппой «Сарухати-дза» выступает в Японии и за рубежом.

Судьбоносное знакомство

Для многих иностранцев первое знакомство с японской культурой происходит с помощью манги, аниме или видеоигр. Однако Хлоя Виатт увлеклась Японией благодаря однокласснице-японке в парижской начальной школе. В доме своей подруги она открыла для себя новый язык и культуру.

Там царила необычная атмосфера, телевизор был настроен на канал NHK, а подруга показывала свои блокноты, заполненные иероглифами кандзи. Хлоя даже получила в подарок кимоно, которое её подруга надевала на детскую церемонию Сити-Го-Сан. Этот ранний опыт знакомства с новой культурой привёл к тому, что больше чем десять лет спустя она стала изучать японский язык в университете.

«Моя учительница всегда говорила: «Кандзи – ваши друзья», и класс её за это терпеть не мог, – смеётся Хлоя. – Но сейчас я благодарна ей за то, что она была так требовательна к нам».



(© Nippon.com)

Глубокое погружение

Конечно, изучение японского языка требует не только запоминания иероглифов. Устная речь – особый навык. Единственный способ овладеть им – оказаться в ситуации, когда вы вынужденны разговаривать. Простой поиск работы по объявлениям с ключевым словом «Япония», жизнерадостный настрой и некоторая настойчивость помогли Хлое найти несколько вакансий, в том числе в демонстрационном зале бренда Hermès. Там она поддерживала связь между мастерами и крупными японскими заказчиками, помогала с организацией показа японского дизайнера и сопровождала членов Кандзэ, самой престижной школы театра Но, во время их пребывания в столице Франции.

Для работы за кулисами театра Но не было необходимости знать каждый оборот речи или уважительное обращение. Важнее было понимать мир театра. Здесь Хлое помог 20-летний, со школьных времён, опыт занятий балетом. Несколько лет спустя, после переезда в Японию, страсть к исполнительскому искусству привела её к знакомству с классическим кукольным театром.

Театр кукол

Одно из названий японского классического кукольного театра – нингё-дзёрури, поскольку это драма, которую исполняют нингё, куклы, под речитатив дзёрури в сопровождении сямисэна. Эта традиционная форма искусства, возникшая в Киото в начале XVII века, практически не встречается в Японии в первозданном виде. Одна из последних выступающих трупп называется «Сарухати-дза», в честь небольшого поселения Сарухати на острове Садо (префектура Ниигата), где она базируется. Некогда процветающий благодаря золотым рудникам, которые летом 2024 года были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Садо знаменит прекрасными пейзажами и культурными традициями, которые сохранились благодаря его уединённому расположению на окраине Японии. «Термин бунраку часто используется для обозначения традиционного кукольного театра, – объясняет Хлоя, – но бунраку появился после нингё-дзёрури и способствовал исчезновению старой традиции. То, что труппа, стремящаяся вернуться к истокам кукольного театра, базируется в Садо – совсем не случайно».



(© Nippon.com)

Хлою пригласили посетить репетицию «Сарухати-дза», когда она жила в городе Ниигата. «Я не очень много поняла из представления, но его атмосфера произвела на меня глубокое впечатление», – вспоминает она. Труппа искала новых участников для спектакля, который планировалось показать в Британском музее в Лондоне. То, что у Хлои не было опыта или что она не была японкой, не имело значения, достаточно было проявить интерес и энтузиазм. Куклы нингё-дзёрури протягивают свои (пусть и небольшие) руки каждому. Действительно, в труппе не так много женщин и молодёжи, но не потому, что существуют какие-то специальные ограничения.

В 2009 году Хлоя присоединилась к «Сарухати-дза» в качестве кукловода и остаётся там по сей день. Ей дали сценическое имя Ясато (八里), которое также можно прочитать как «Пари», название её родного города. Все участники получают имена, содержащие один или два иероглифа из названия труппы, Сарухати: 猿, обезьяна, и 八, восемь.

Так что, оригинальный подход Хлои к изучению нового языка и культуры заключался в том, чтобы погрузиться в искусство с вековыми традициями.

Путь преодоления

После того, как Хлоя стала членом труппы, её японский стал совершенствоваться семимильными шагами, не в последнюю очередь из-за сложности задач, стоявших перед ней. Большинство пьес, которые ставит «Сарухати-дза», были написаны великим драматургом Тикамацу Мондзаэмоном (1653-1724). Они исполняются на языке оригинала того времени, без каких-либо изменений. Хлое приходилось расшифровывать, читать и, в конечном счёте, понимать старинные пьесы, сцену за сценой.



(© Nippon.com)

Энтузиазм, с которым она берётся за решение сложных задач, не позволяет ей жаловаться, когда она получает рукописный текст пьесы. Со словарём в руке и решимостью в душе она погружается в пьесу, которую предстоит играть. Но просто уметь читать недостаточно. Хлоя переводит пьесы на французский, чтобы, с одной стороны, отточить понимание японского языка, а с другой – понять все сцены целиком.

«Куклы должны двигаться в гармонии с текстом, который произносит рассказчик, поэтому нужно в совершенстве знать его на слух, чтобы правильно передать смысл, – говорит Хлоя. – На этапе подготовки спектаклей мне всегда нужно много времени, чтобы понять пьесы, запомнить их и освоиться с речитативом».

Кроме того, возникает сложность с поиском субъекта в каждом предложении. Кто это говорит? Персонаж или рассказчик? В текстах нет ремарок автора и сценических указаний, поэтому её переводы на французский иногда изобилуют ошибками. К счастью, репетиции позволяют исправить эти ошибки. И там же она учится импровизировать. Хлоя сравнивает кукольный спектакль с джазом.

«Здесь нет заданной хореографии, например, ”когда слышишь это, то делаешь вот так”. Во время репетиций мы договариваемся об определённых позициях в важные моменты повествования, но всё между этими точками – импровизация и свобода».



Хлоя, в чёрном, со скрытым от зрителей лицом, держит в руках куклу пирата Коксинги, героя пьесы Тикамацу Мондзаэмона. 19 октября 2024 года, Хирадо, Нагасаки. Справа – рассказчик с сямисэном (Предоставлено Хлоей Виатт)

Чувства, неподвластные времени

Почти пустая сцена, «невидимые» кукловоды в чёрных костюмах, звучащий в тишине сямисэн и движения маленьких деревянных кукол. Это минималистичное представление – сложная форма искусства, открывающая путь к глубокому погружению в национальную культуру. Хлоя очень рада, что нашла для себя этот путь.

«Я так много узнала об исполнительском искусстве Японии, истории, литературе, языке, буддизме и отношениях между мужчинами и женщинами. Научилась плакать разными способами, держать меч и алебарду, работать на ткацком станке, шить кимоно и завязывать скульптурные узлы. Это бесконечный и абсолютно увлекательный процесс обучения».

Труппа также часто ставит свои собственные пьесы. «Мы создали некоторые из них по мотивам фантастических рассказов Лафкадио Хирна, которые раньше никогда не исполнялись в кукольном театре», – говорит Хлоя.



(© Nippon.com)

В 2008 году японский классический кукольный театр был внесён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Однако это не гарантирует его сохранения. Так что театр изо всех сил старается привлечь молодую аудиторию. «Большинство историй не имеют отношения к нашим современным проблемам, – замечает Хлоя. – Но интересно то, что они изображают универсальные, неподвластные времени чувства, такие как любовь, преданность, гордость и жадность. Именно это помогает установить связь со зрителями всех поколений. Детям представления тоже нравятся».

Возможно, в поисках подлинно японского опыта туристы и живущие в Японии иностранцы тянутся к этому виду искусства даже сильнее местных жителей. Японские и иностранные исследователи также интересуются этой формой театра, пытаясь понять, что происходило в мире искусства и в сознании людей эпохи Эдо (1603-1868).

Восхождение

Вне театра Хлоя работает доцентом в Токийском университете Дзюнтэндо, преподавая французский язык. Она также известна своими выступлениями на телевидении и радио NHK. Будь то импровизация в прямом эфире или заучивание японского текста наизусть, добровольно ставя себя в трудное положение, Хлоя добивается успеха. Так, работа со сценариями помогла ей исправить личные языковые ошибки, например, путаницу в использовании частиц ва и гa (которые определяют тему или субъект предложения), а также частиц ни и дэ (обозначающих место и направление).

«Чтобы изучать японский язык, который является полной противоположностью французского, лучше всего не отступать перед трудностями, а понимать масштаб задачи. Важно осознавать, что есть этапы, немного похожие на остановки для отдыха при восхождении на гору Фудзи. Именно там вы делаете передышку и ставите перед собой новые задачи, чтобы не застаиваться на месте. Но самое главное, чтобы ваши испытания доставляли вам удовольствие, потому что радость – это ключ к успеху в учёбе и в жизни в целом».



(© Nippon.com)

Фотография к заголовку: Хлоя Виатт управляет куклой нингё (все фотографии в коллаже © Хлоя Виатт)