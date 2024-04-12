Юракутё (JY30): название станции может быть связано с именем младшего брата Оды Нобунаги

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

С тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. Во второй статье мы расскажем о станции Юракутё, известной как «ворота Гиндзы». Ей присвоен кодовый номер JY30, и она находится в ведении компании JR East.

Топографическая книга 1772 года описывает связь этого места с Юракусай

Выйдя через турникет станции Юракутё на линии JR Яманотэ и обернувшись в сторону станции, вы увидите старейшую в Японии кирпичную надземную железнодорожную эстакаду линии Яманотэ. Она была укреплена для повышения сейсмостойкости, но внешний вид сохранили таким, каким он был во время открытия линии, что придаёт ей очарование старины.



Линия Яманотэ на станции JR Юракутё проходит по надземной кирпичной эстакаде (PIXTA)

Существует теория о том, что название Юракутё происходит от имени младшего брата Оды Нобунаги, Юракусая.

Его настоящее имя – Нагамасу, а Юракусай – его псевдоним (го) как чайного мастера. В Художественном музее Сантори в Токио с конца января по 24 марта 2024 года проходит специальная выставка «Чайный мастер даймё Ода Юракусай», которая пользуется популярностью. Он был первоклассным мастером чая и основал школу чайной церемонии Юраку-рю, устроив чайный домик в монастыре Сёдэн-ин (сейчас – Сёдэн Эйгэнъин), подчинённом старейшему дзэнскому монастырю Кэнниндзи в Киото.

Как военачальник, он принял сторону Токугавы Иэясу во время битвы при Сэкигахара в 5 году Кэйтё (1600), за что ему была пожалована в управление земля Ямато (совр. префектура Нара) с доходом в 30 000 коку. В качестве награды он также получил усадьбу в Эдо.

Говорят, что его усадьба располагалась в Сукиябаси, недалеко от нынешней станции Юракутё, но примерно к начале годов Канъэй (1624) усадьба была заброшена, а местность позже получила название Уракугахара в честь Юракусая.

Такое объяснение впервые мы видим в топографической книге «Исправленное издание Песков Эдо» (Сайко эдо сунако), опубликованной в 9 году Мэйва (1772). Более того, в топографическом справочнике «Справочные материалы по столице» (Гофунай бико) 12 года Бунсэй (1829), составленном сёгунатом Эдо, также указана эта версия происхождения названия. Поскольку последняя книга являлась по сути официальным документом сёгуната, неудивительно, что эта версия стала устоявшейся в общественном мнении.



Упоминание «Уракугахара» в «Исправленном издании Песков Эдо» (Сайко эдо сунако). Здесь указано, что название местности происходит от Ода Юракусая (собрание Национального архива Японии)

Затем, в период Мэйдзи (1868-1912), прежнее название «Юракухара» было изменено на официальное название «Юракутё», которое также использовалось для названия станции.

Могла ли усадьба даймё располагаться посреди территории, где вели насыпные работы?

Вызов этой теории бросил Ёсида Того, историк и географ, живший в начале XX века.

По словам Ёсиды, нет подтверждений тому факту, что Юракусай получил усадьбу в Эдо, и затем он перечислил места, где Юракусай жил после битвы при Сэкигахаре.

Согласно этим данным, как уже говорилось выше, после Сэкигахары ему были пожалованы владения в земле Ямато, и вскоре он основал чайный домик в Сёдэнъин в Киото, и можно найти подтверждения тому, что во время осады Осаки в 19-20 гг. Кэйтё (1614-1615) какое-то время жил в замке Осака. После войны он удалился в Киото и посвятил себя чайной церемонии, то есть у него не было времени ездить в Эдо.

Танигава Акихидэ, современный исследователь географических названий, дополнил аргументацию Ёсиды.

Танигава упомянул, что место, где предположительно располагалась усадьба, раньше было мелким взморьем под названием «залив Хибия», которое было засыпано в первой половине XVII века. О

н предполагает, что от слова «залив», ура, могло произойти название «Урагахара», «равнина залива», для обозначения заболоченной территории, которое потом превратилось в «Уракугахара». Другими словами, он указал, что нельзя отрицать возможности топографического происхождения этого названия (при этом Танигава не отрицает полностью теорию происхождения названия от Юракусая).

Исходя из этих предположений автор рассуждает следующим образом.

В 8 году Кэйтё (1603) Токугава Иэясу начал полномасштабные работы по засыпке залива Хибия, и считается, что залив превратился в пригодную для постройки жилья местность к 1620-м годам. Иначе говоря, с 1600 по 1624 год, когда здесь якобы находилась усадьба Юракусая, местность только создавалась, и трудно представить, что там была усадьба даймё.

Кроме того, с течением времени, уже в 9 году Канъэй (1632) в том районе, где якобы располагалась усадьба, находился посёлок Сукиятё, согласно карте «Карте владений в Эдо уезда Тосима в земле Мусаси» (Бусю тосима-гоори эдо но сё дзу). Название записывалось хираганой, но позднее его стали писать иероглифами (数寄屋町).

Слово сукия, «дом радостей», происходит от сукия бодзу, как называли мастеров чая, у которых останавливались и развлекались даймё в период приездов на периоды обязательной службы в Эдо (санкин котай). Сукия-тё, «квартал сукия» был местом, где жили мастера чая.

Поэтому можно было бы предположить, что версия о Юракусае в «Исправленном издании Песков Эдо» (Сайко эдо сунако) появилась в этой связи по ошибке, или же была выдумана – якобы там жил настолько выдающийся мастер чая, как Юракусай.

Магистрат Минамимати и резиденции даймё

Эта территория на самом деле была разделена воротами Сукиябаси гомон на два района. Внутри за воротами располагались самурайские усадьбы, а с внешней их стороны – торговые районы, такие как Сукиятё, и этот район до сих пор несёт сильный отпечаток присутствия самураев.

В углу площади перед станцией Юракутё можно увидеть каменную кладку. Это остатки канализационного канала магистрата Минамимати, обнаруженного во время раскопок, связанных с реконструкцией, в 2004 году. Кладка использована в качестве памятника об историческом прошлом этого района.



Памятник на месте здания магистрата Минамимати на привокзальной площади у станции Юракутё. Слева – каменная кладка того времени, ограничивавшая канализационную канаву, а сейчас использованная как памятник (PIXTA)



Складское помещение магистрата Минамимати, расположенное в переходе подземной площади перед станцией (фото автора)



Водосточный жёлоб в подземном переходе (фото автора)

Этот магистрат известен тем, что им руководил бугё Оока Этидзэн, знаменитый судья. Его настоящее имя – Оока Тадасукэ. Во втором году Кёхо (1717) он удостоился доверия 8-го сёгуна, Токугавы Ёсимунэ, возглавил магистрат Минамимати и долгое время занимал эту должность.

Городской магистрат включал административные и жилые помещения. Иначе говоря, резиденция Тадасукэ находилась внутри магистрата. Оока Этидзен прожил в Юракутё почти 20 лет. В ходе раскопок была обнаружена деревянная доска с надписью «Оока, правитель земли Этидзэн», а также анагура (подземная кладовая) и водопроводные трубы, которые в настоящее время установлены в подземном переходе у привокзальной площади.

Магистрат Минамимати около восьми лет, начиная с 1845 года, возглавлял Тояма Кагемото, известный как «Кин-сан из Тоямы».

Кроме того, с западной стороны станции Юракутё есть улица Даймё кодзи, «Переулок даймё». Эта улица выходит к Токийскому международному форуму и проходит до Отэмати через выход Маруноути севернее станции Токио.

Поскольку вокруг этой улицы располагались резиденции многих феодалов, в том числе родов Тоса и Тоттори, в период Эдо она получила название «Переулка даймё», и это название используется до сих пор. Главные ворота резиденции рода Тоттори, широко известные как «Чёрные ворота», Куромон, перенесли и сохранили в помещении Токийского национального музея в Уэно.



Расположение станции JR Юракутё, ворот Сукиябаси гомон, магистрата Минамимати и улицы Даймё кодзи, наложенное на карту «Иллюстрированная карта Даймё кодзи в О-Эдо из карт Эдо для вырезания» (Эдо кириэ дзу о-эдо даймё кодзи эдзу; коллекция Национальной парламентской библиотеки)



На старой фотографии первого года эпохи Мэйдзи (1868), сделанной с улицы Харуми, видны мост Сукиябаси и ворота Гомон (переснято автором)

Это не столь известное место, но когда вы пересекаете улицу Харуми перед торговым центром «Юракутё Марион» на светофоре, вы можете видеть разделитель полос дороги, на котором есть рельеф, выполненный по старой фотографии, сделанной в первый год Мэйдзи (1868). На этой фотографии видны ворота Сукия гомон и мост Сукиябаси.

Ворота Сукия гомон были завершены в 6 году Канъэй (1629), а внутри за воротами (около современной станции Юракутё) располагалось управление магистрата Минамимати и улица Даймё кодзи. Ворота снесли во время Реставрации Мэйдзи 1868 года.

Ров с водой вокруг замка Эдо сохранялся и в период Мэйдзи, поэтому мост какое-то время сохранял свою функцию обеспечения передвижения людей. Однако в конечном итоге ров был засыпан, и на его месте построена скоростная столичная автотрасса.

Территория вокруг станции Юракутё была местом проживания могущественных самурайских семей, и даже если название станции не происходит от Ода Юракусая, чьим братом был Ода Нобунага, это в любом случае место, имеющее особое историческое значение.

С Юракусаем, который был выдающимся чайным мастером, этот район некоторым образом объединяет и близость Гиндзы с её изысканностью и роскошью.

Общие сведения о станции Юракутё

Введена в эксплуатацию 25 июня 1910 г.

Среднее количество пассажиров в день: 116 738 человек (11-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия Юракутё Токийского метро, соединяется со станцией Гиндза и линиями метро Гиндза, Хибия, Маруноути

Фотография к заголовку: Платформа станции Юракутё в 1961 году. С левой стороны платформы виден экспресс «Кодама» (предоставлено Железнодорожным музеем)