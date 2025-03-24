Канда (JY02): «Поле богов» святилища Исэ

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В двадцатой статье мы расскажем о станции Канда, «Поле богов». Мы рассмотрим происхождение такого названия станции, а также окружающий район, где до сих пор ощущается атмосфера периода Эдо. Станции присвоен кодовый номер JY02, и она находится в ведении компании JR East.

Уникальное сооружение с несколькими пересекающимися виадуками

Станция Канда открылась 1 марта 1919 года. Здание вокзала, спроектированное по образцу надземной железной дороги в столице Германии Берлине S-Bahn, было построено на арочных конструкциях из красных кирпичей и, вероятно, для годов Тайсё (1912-1926) выглядело очень современно.

Нынешнее здание вокзала и платформы созданы на основе тех, что были восстановлены после Великого землетрясения Канто 1923, и представляют собой сложную конструкцию с несколькими путями-переходами под путями на эстакаде. Это связано с тем, что и после землетрясения здесь сохранилась городская планировка периода Эдо (1603-1868), и постройки пришлось возводить над ней. В результате под эстакадами возле станции расположилось множество ресторанов и кафе, что создаёт атмосферу старины.

Станция Канда изначально открылась как одна из станций линии Тюо. Поезда линии Яманотэ начали останавливаться здесь шесть лет спустя, в 1925 году, когда Яманотэ стала кольцевой линией, какой мы её знаем сегодня.



Фотография, сделанная в начале периода Сёва – вид на станцию Канда из района букинистических магазинов Дзимботё (по обе стороны дороги). «Фотографии Большого Токио» (Национальная парламентская библиотека)

Загадочное название станции

Согласно одной из теорий, название станции Канда, «Поле богов», произошло от располагавшихся здесь рисовых полей святилища Исэ, как говорится в топографическом справочнике «Справочные материалы по столице» (Гофунай бико).

Согласно этой теории, название произошло от рисовых полей ми-тосиро (御戸代, «почитаемые владения»), где выращивали рис для оплаты ритуалов святилища Исэ, их называли о-мита (御神田, «почитаемые поля богов»), что впоследствии трансформировалось в «Канда» (神田). На это может указывать название квартала Канда митосиро-тё, которое до сих пор сохранилось в районе Тиёда в Токио.

В «Записях услышанного в Эдо» (Эдо кибун), собрании слухов, ходивших в Эдо начиная с годов Тэнсё (с 1573), также говорится, что «много рисовых полей и прудов предоставили в качестве священных полей великому святилищу».

Вообще по всей стране существует более 30 географических названий, которые записываются теми же иероглифами 神田, то есть «боги» (神) и «заливное поле» (田), хотя могут читаться по-разному – канда, кода, синдэн. Такие топонимы встречаются от города Хиросаки в префектуре Аомори на севере Хонсю до уезда Китамацуура в префектуре Нагасаки на Кюсю, в южной части страны. Многие из таких названий, по-видимому, связаны с рисовыми полями, которые были источником дохода для святилищ.

Однако в отношении происхождения топонимов вообще, как правило, существует несколько различных версий. Согласно легенде, передающейся в святилище Канда, оно было названо в честь рода Магамида (真神田), который его основал. Род Макиноками в VIII веке жил в земле Идзумо (совр. преф. Симанэ), и якобы построил святилище Канда мёдзин, «светлого бога Канда», для почитания бога Оонамути-но микото из Идзумо, которого также называют Оокунинуси-но микото, это бог Великого святилища Идзумо – Идзумо-тайся.

Нет никаких убедительных доказательств, подтверждающих ту или иную версию.

В любом случае, известно, что в середине XVI века, когда регион Канто был под властью рода Го-Ходзё, один из их вассалов управлял местностью Канда Утибори Нииката, как говорится в «Справочных материалах по столице» (Гофунай бико) – таким образом, этот топоним уже существовал, когда Токугава Иэясу получил в управление Эдо (1590).

Топонимы периода Эдо возле станции Канда

Район Канда на самом деле довольно большой, он простирается на северо-запад от станции Канда к станции Отяномидзу на линии JR Тюо и станции Канда-Дзимботё на линии Тоэй Синдзюку.

Район Канда был создан в 1878 году, когда правительство Мэйдзи разделило префектуру Токио на 15 районов. После войны в 1947 году его объединили с районом Кодзимати в район Тиёда, и «Канда» как название столичного района исчезло. Однако, похоже, сохранялось желание оставить традиционные топонимы этого типа, поскольку многие названия кварталов включают слово «Канда» – Канда Конья-тё, Канда Кадзи-тё, Канда Сакума-тё, Канда Дзимбо-тё, донося до нас отзвуки старого Эдо.

В районе Канда ремесленникам, поставлявшим товары сёгунату, выделялись свои кварталы, в которых жили представители различных профессий, и кварталы получали соответствующие названия – Конья-тё, «Красильный квартал», Кадзи-тё – «Кузнечный квартал», и т. п.

Особо тесные связи с сёгунатом имел красильщик Цутия Городзаэмон – самурай, который служил у Токугавы Иэясу в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590). После ранения он больше не мог сражаться и возглавил красильную компанию, организовал группу мастеров по окрашиванию тканей красителем индиго и поселился в Канде. В исторических документах встречается также написание «Гороуэмон», хотя, возможно, это просто описка.

Говорят, что большинство окрашенных индиго летних кимоно (юката) и полотенец тэнугуи в Эдо красили именно в красильном квартале Конья-тё. Это был также центр моды, и считалось, что если зайти в Конья-тё, то можно представить, что сейчас носят в Эдо.



Утагава Хиросигэ, «Сто знаменитых видов Эдо: Канда Конья-тё», пейзаж квартала Канда Конъя-тё. Вдоль улицы вывешены для просушки свежеокрашенные полотенца тэнугуи (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Квартал металлообработки, где кузнецы изготавливали в том числе серпы и ножи, играл важную роль в повседневной жизни простых людей Эдо. Город часто страдал от пожаров, там постоянно был спрос на строительные материалы. Кузнецы отвечали за изготовление гвоздей и других инструментов, необходимых для строительства.



В «Путеводителе по магазинам Эдо для одиноких покупателей» (Эдо каймоно хитори аннай) перечислены имена «оптовых торговцев гвоздями, железом и медью» (кузнецов) в Канда Кадзи-тё. Опубликовано в 7 году Бунсэй (1824; предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Существовало и много других ремесленных кварталов – например, Норимоно-тё, где делали паланкины каго и другие подобные норимоно, «транспортные средства», Серебряный квартал Сироганэ-тё, где работали мастера по серебру, Нуси-тё, то есть квартал мастеров, делавших лаковые изделия, Штукатурный квартал Сиракабэ-тё, где жили штукатуры. Некоторые из этих названий сохранились до наших дней.

Во второй половине XVII века эти кварталы были разрушены. Сёгунат, учитывая историю многочисленных пожаров в Эдо, конфисковал земли у ремесленников, чтобы устроить противопожарные полосы для предотвращения распространения огня и дать возможность жителям близлежащих районов эвакуироваться в случае пожара. На местности сохранились только названия некогда стоявших здесь кварталов, связанных с профессиями прежних жителей.

Кварталы Сакума-тё и район магазинов подержанных книг Дзимбо-тё названы в честь конкретных людей. Первый получил своё название в честь торговца лесом Сакумы Хэйхати. С первых дней существования сёгуната он поддерживал с ним тесные связи и поставлял материалы для строительства замка Эдо в годы Кэйтё (1596-1615).

Дзимбо-тё связан с Дзимбо Нагахару. По рождению он был хатамото, то есть прямым вассалом сёгуна, но не имел никаких владений, а ко второму году Сётоку (1712) дослужился до высокой должности губернатора Садо, то есть управлял этим важным островом от имени сёгуна. На месте его усадьбы и находится Дзимбо-тё – крупнейший в Японии район магазинов подержанных книг и центр книжной культуры.

Богатая литературная история Канды

Когда речь заходит о станции Канда и её окрестностях, то, пожалуй, первое, что приходит в голову, – это знаменитое святилище Канда Мёдзин, где почитается божество-хранитель Эдо. На самом деле ближайшая к нему станция – Отяномидзу, расположенная примерно в километре от станции Канда.

Во времена основания святилища в VIII веке оно располагалось на месте квартала Оотэмати в токийском районе. Это место в районе могилы головы Тайра-но Масакадо (903-940), поднявшего мятеж против центральной власти и называвшего себя «новым императором» (синно). В связи с продолжающимися бедствиями, в том числе эпидемиями, люди стали считать их проклятием Масакадо, и во втором году Энкё (1309) его начали почитать как божество, чтобы умиротворить и отвести от себя его гнев, как сказано в «Легендах светлого бога Канда» (Канда мёдзин дэн).

Более того, Токугава Иэясу молился здесь перед битвой при Сэкигахара в 5 году Кэйтё (1600) и одержал блестящую победу, после чего во втором году Гэнна (1616) святилище, которому покровительствовал род сёгунов, было перенесено на его нынешнее место. Проводимый святилищем праздник называли Тэнка мацури, «Праздник Поднебесной», поскольку за праздничным шествием наблюдал сам сёгун.



Гравюра Хокусая «Новые издания изменчивого мира – Отяномидзу в святилище светлого бога Канда» (Симбан укиэ канда мёдзин отяномидзу-но дзу, предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Дзэнигата Хэйдзи, главный герой сериала на историческую тему периода Сёва (1926-1989), который установил рекорд как самый продолжительный телесериал в истории (888 серий), по сюжету жил возле святилища Канда. Хотя это и вымышленный персонаж, группа писателей и издателей в 1970 году инициировала возведение памятной стелы на территории святилища Канда.

Также примерно в 300 метрах к востоку жил Такидзава (Кёкутэй) Бакин, автор знаменитого романа «Сатоми и восемь псов из земли Кадзуса» (Нансо сатоми хаккэндэн). Говорят, что Бакин много раз переезжал, но с 7 года Бунсэй (1824) до 7 года Тэмпо (1836) жил в этом районе.



Памятник Дзэнигате Хэйдзи (PIXTA)



Пояснение на месте, где жил Кёкутэй Бакин (PIXTA)

Напоследок я я хотел бы представить Сайто Гэссина. Это имя хорошо знакомо истинным ценителям Эдо – он является автором книги «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ), чрезвычайно популярного путеводителя по городу.

Гэссин родился в 1 году Бунка (1804) в роде старейшин Канды. Свой главный труд, «Картины знаменитых мест Эдо» из 20 книг в семи частях, он опубликовал с 5 по 7 годы Тэмпо (1834-1836). Он также выпустил «Записи течения года Восточной столицы» (Тото сайдзики), «Хронику Эдо в земле Мусаси» (Буко нэмпё) и другие книги, которые дают нам бесценные исторические сведения о культуре и обычаях Эдо того времени.

В память о его достижениях на месте резиденции Сайто Гэссина, в пяти минутах ходьбы от станции Канда, установлена каменная стела.

Другой привлекательной особенностью «Картин» и «Записей» являются подробные пейзажи, которые нарисовал Хасэгава Сэттан. Все тома этих книг можно просмотреть в цифровой коллекции Национальной парламентской библиотеки и на других сайтах.



Святилище Канда в книге «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ; предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Общие сведения о станции Канда

Введена в эксплуатацию 1 марта 1919 г.

Среднее количество пассажиров в день: 81 046 (19-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия токийского метро Гиндза, линии JR Кэйхин Тохоку и Тюо

Фотография к заголовку: Станция Канда во время её открытия в 1919 году. Платформа построена на кирпичной арке (коллекция Железнодорожного Музея)