Книжная торговля в Эдо во времена Цутая Дзюдзабуро: типы издательств и их роль в распространении книг

Цутая Дзюдзабуро: жизнь знаменитого издателя и его эпоха

Во времена Цутая Дзюдзабуро в Эдо было два основных типа издательских компаний. Одни издавали «серьёзные» книги – словари, академические исследования, книги по географии и военные руководства, другие же специализировались на развлекательной литературе и гравюрах укиё-э. Были также лавки, где книги за плату давали на время, и каждый из этих типов книжных торговцев играл свою особую роль в распространении книг.

Сёмоцу донъя – официально признанные сёгунатом издатели «серьёзных» книг

И в наши дни среди издательств существует специализация – одни издают словари и специализированных академические и исследовательские книги, другие же в основном публикуют развлекательные книги, романы и журналы для широкой публики. Эти два жанра в основном были представлены уже в период Эдо (1603-1868).

Издатели хаммото, которые публиковали словари и академическую литературу, назывались сёмоцу донъя, «оптовыми книготорговцами», и сёгунат официально уполномочил их создавать акционерные товарищества кабу-накама (подробнее о них мы расскажем ниже). С другой стороны, развлекательными книгами дзихон занимались дзихон донъя, «оптовые торговцы развлекательной литературой», и акционерные общества они не учреждали.

Чтобы понять, почему так сложилось, стоит объяснить ситуацию в Киото в годы Канъэй (1624-1644), когда частные издатели начали привлекать внимание властей. Издательские компании периода Эдо упоминаются в документах по-разному – сёси (書肆), сёрин (書林), сёмоцуя (書物屋) и хонья (本屋), здесь мы будем называть издателей хаммото (版元, в Эдо – 板元), а розничных торговцев – хонья.

Издательское дело в Киото процветало из-за большого количества храмов и святилищ. Храмы и святилища занимались издательской деятельностью ещё с периодов Хэйан (794-1192) и Камакура (1192-1333), и всё чаще этим вместо них стали заниматься частные издатели, или же храмы и святилища делали заказы частным издателям. К периоду Эдо многие издательства хаммото начали открывать свои магазины на сандо, «дорогах паломников» при святилищах или в кварталах перед воротами буддийских храмов.

Издатели нередко параллельно занимались фармацевтикой. Предполагается, что это было связано с тем, что некоторые торговцы продавали растительные лекарственные средства и китайские книги, импортируемые через порт Сакаи. Первый издатель сёмоцу донъя в Эдо, Сухарая Мохэй, на момент основания дела также продавал лекарства, а Итибэй, получивший от Сухарая часть дела, впоследствии стал одним из ведущих издателей хаммото в Эдо, опубликовав в том числе «Новый учебник анатомии» (Кайтай синсё) – первый в Японии полноформатный перевод западной книги по анатомии.



Лист из «Справочника военных» (Букан), в котором приводятся данные о родах феодалов даймё. Книгу опубликовал Сухарая Мохэй в годы Кансэй (1789-1801), она включает в себя генеалогическое древо и семейные гербы рода Кисю Токугава (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

В годы Гэнроку (1688-1704) в Киото основная доля книжного бизнеса находилась в руках десяти крупных издателей, которых назвали «Десять знаменитых издателей» (Сёрин дзиттэцу). Они публиковали академические сочинения, такие как конфуцианские медицинские книги, книги по дзэн-буддизму и другие религиозные книги различных школ, а также сборники поэзии (книги о поэзии вака). Со временем эти предприятия начали открывать филиалы в Эдо, где находилась резиденция сёгуната, и который фактически превратился в столицу страны.

Оптовым торговцам книгами сёмоцу донъя в Киото было разрешено создавать акционерные товарищества кабу накама – профессиональные объединения, напоминающие картель. Это были группы, которым предоставлялись исключительные права на ведение бизнеса взамен на взносы в пользу власть имущих. Помимо издателей, известны такие объединения донъя оптовых торговцев рисом и грузоперевозчиков. В Киото ещё раньше такие общества создавали издательские компании, специализировавшиеся на публикации и продаже календарей.

В Эдо издательский бизнес был под запретом, поскольку считалось, что он наносит ущерб экономике, но ситуация переменилась в 7 году Кёхо (1722). Городской судья мати-бугё Оока Тадасукэ Оока Этидзэн-но ками), издал указ, согласно которому:

Новые публикации не должны содержать суждения, противоречащие существующим общепринятым взглядам;

Эротические книги постепенно сняты с производства;

Нельзя искажать генеалогию других людей;

В выходных данных книги в колофоне обязательно указывать имя автора и название издателя хаммото;

Запрещена публикация книг об Иэясу и роде Токугава.

По сути это было введением цензуры, зато при условии соблюдения правил было разрешено создание акционерных компаний. При этом члены картеля кабу накама должны были взаимно проверять содержание книг и следить за тем, чтобы они не противоречили требованиям указа – иными словами, им было приказано практиковать самоцензуру.

Нет никаких сведений о том, что новые ассоциации сёмоцу донъя платили какие-либо взносы. От них не требовали денег, вместо этого каждый участник следил за другими и так предотвращали публикацию книг, невыгодных для сёгуната. Это был очень хитрый ход со стороны властей.

Однако росло недовольство среди тех, кто хотел свободы слова. Широкая публика также не проявляла особого интереса к скучным книгам, к которых не говорилось то, что на самом деле хотелось бы знать. Это открыло возможности для развития нового рынка, и на сцену вышли издатели дзихон донъя, публиковавшие книги других жанров.

Что же касается картелей кабу накама, то в 12 году Тэмпо (1841) они были упразднены как препятствующие свободному рынку, но в 4 году Каэй (1851) они были вновь возрождены и просуществовали до Реставрации Мэйдзи.

Препятствия на пути становления новых издателей

Тем временем в Осаке во 2 году Тэнна (1682) огромным успехом пользовался роман в жанре укиё-дзоси «Любовные похождения одинокого мужчины» (Косёку итидай отоко), который написал знаменитый писатель Ихара Сайкаку.

Надеясь заработать ещё больше денег, осакские издатели заказали Сайкаку написание эротических книг, и стали публиковать другие произведения эротического цикла Сайкаку. Этот жанр обрёл огромную популярность. Эротические книги публиковались одна за другой, в их создании стали принимать участие другие авторы, а некоторые книги стали результатом межрегионального сотрудничества издателей Осаки и Эдо. Так развлекательные книги начали распространяться и в регионе Канто, где находился Эдо.

В 6 году Гэнроку (1693) Сайкаку умер, а центр издательской деятельности переместился из западного региона Камигата (Осака и Киото) на восток, в Эдо. Вероятно, это было связано с тем, что население Эдо быстро росло, и издатели видели больше перспектив роста здешнего рынка. Выпускавшиеся в Эдо развлекательные книги стали называть эдо дзихон «местными эдоскими книгами», в противоположность «привезённых из столицы (Киото) книг» кударибон, издававшихся в регионе Камигата.

Издательство таких «местных книг» дзихон донъя «Урокогатая» уже имело долгую историю в Эдо. Согласно «Критическим запискам о хризантеме и долголетии» (Кусадзоси хёбанки кикудзюсо), опубликованным в первом году Тэммэй (1781), эта компания открыла книжный магазин в квартале Одэмма-тё (совр. район Тюо, Токио) ещё в 3 году Мандзи (1660) и опубликовала первую в Эдо кусадзоси напоминающую комикс книгу. Она состояла почти полностью из картинок, по краям которых был поясняющий текст, написанный легко читаемой азбукой хирагана. Это издательство и унаследовал Урокогатая Магобэй.



Изображение фасада магазина «Урокогатая» в 8 году Анъэй (1779) из книги «Начало трёх чашек масу, полных чешуи» (Мимасу масу уроко-но хадзимэ) – в названии обыгрывается название издательства «Урокогатая», буквально означающее «магазин с гербом в виде чешуи» (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Другим крупным издательством дзихон донъя была компания «Цуруя» из Киото, открывшая филиал в Эдо. Её владельцы на протяжении многих поколений наследовали имя Киэмон.

Сёгунат не разрешал дзихон донъя создавать акционерные общества кабу накама. Однако, как и «серьёзные» издательства сёмоцу донъя, они тоже объединялись в группы с прочными связями. Например, могли отослать законченную рукопись другому издателю в обмен на определённое количество экземпляров книг для продажи.

На приведённой ниже гравюре из своего «Альбома путевых картин» (Дотю гафу, ок. 1830) Кацусика Хокусай изобразил издательство «Тохэкидо» в городе Нагоя. Перед издательством мы видим человека, который несёт на спине свёрток, сделанный из ткани для заворачивания и переноски вещей фуросики. Это сэри – торговцы, покупающие у издательства книги для продажи.



Издательство «Тохэкидо», изображённое Хокусаем, существовало в Нагое с 5 года Анъэй (1776), и выглядело точно так же, как и издательства в Эдо, совместно с которыми оно иногда публиковало книги (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Издательства дзихон донъя пристально следили друг за другом, стремясь не допускать «изданий-повторов» с похожим содержанием, «изданий-вариаций», в которых были сделаны лишь небольшие изменениями в содержании, а также боролись с безудержным распространением пиратских копий книг. Однако, защищая свои прибыли, они также не пускали на рынок новые предприятия, предотвращая конкуренцию. Мелкие служащие могли продвинуться на должности клерков или управляющих магазинами, но даже при основании нового дела они были вынуждены вступать в долю с существующими издательствами, публикуясь под их названием, – таким образом, сохранялись иерархические связи с вышестоящими издателями, что ограничивало их возможности.

Такая ситуация привела к застою в издательском деле, и в этих условиях Цутая Дзюдзабуро выступил со своей идеей выпускать публикации, которые отличались от всего, что делалось до него.

Магазины «книг напрокат»

Был ещё один тип предприятий, которые вносили свой вклад в развитие издательского дела в период Эдо, – лавки, где книги за деньги одалживали на время. Цутая Дзюдзабуро первоначально содержал именно такую лавку.

Книги стоили дорого, поэтому простые люди часто брали их напрокат, чтобы почитать. Цены со временем менялись, и во времена Цутая прокат одной книги стоил от 6 до 30 мон. Для сравнения – порция гречневой лапши соба, популярной уличной еды, составляла 16 мон, так что цены за аренду книг были вполне умеренными.

Нагатомо Тиёдзи, знаток японской литературы и библиографии, в своей книге «Распространение книг в период Эдо» отмечает, что именно такие лавки проката книг поддерживали интерес к чтению у жителей Эдо.

Издатели донъя не оставались внакладе – книги кусадзоси популярных жанров представляли собой тонкие брошюры объёмом около 10 страниц с небольшим тиражом. Однако возможность массового изготовления путём вырезания печатных форм ксилографий на деревянных дощечках делала себестоимость низкой, и при этом они продавались по хорошей цене.

В «Списке авторов, производителей, резчиков, продавцов иллюстрированных книг для чтения» (Эири ёмихон гэдай сакуся гако сёси мэймоку сю) на 5 год Бунка (1808) указано 656 лавок проката книг. Если предположить, что каждая из этих лавок приобрела хотя бы один экземпляр книги у издателя, то продажи составят более 600 экземпляров. Сегодня тираж в 600 экземпляров может показаться не таким уж большим, но говорят, что первый тираж для книг кусадзоси около 1800-го года составлял около 250 экземпляров, и даже тогда они приносили достаточную прибыль.

Книги давали напрокат по-разному. Одни торговцы ходили по городу с книгами, завёрнутыми в фуросики, на спине, другие обходили театральные дома сибай-гоя, чтобы одалживать книги актёрам. Были те, кто обслуживал самураев, пребывающих в Эдо по системе санкин котай – обязательной посменной службы при сёгуне, а также предпринимателей, которые вели дела в квартале публичных домов Ёсивара, как Цутая Дзюдзабуро.



Справа – изображение торговца, который пришёл в резиденцию даймё, в «Записях о том, что будет после» (Сорэкара ирайки). Дети-самураи выбирают книги, а на заднем плане – их отец. Слева – в «Страшных историях о красавицах: Зимняя луна» (Кэйсэй кайдан фую-но цуки) со спины виден торговец, дающий книги напрокат, идущий по городу (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Ценными клиентами являлись самураи. Многие из них были приезжими уроженцами провинциальных регионов и не знали Эдо, поэтому среди них были популярны обзоры Ёсивары и книги, описывающие правила поведения там.

Связанные с сексом книги нельзя было читать на публике, так что такие книги торговцы доставляли клиентам лично в их усадьбу. Чем неприличнее была книга, тем большим спросом она пользовалась, и цены на порнографические книги, описывающие сексуальные отношения, были выше средних примерно на 20%.

Для торговцев, сдававших книги в аренду, это было не единственное занятие – доходов только от этой деятельности не хватало, и они, вероятно, попутно занимались мелочной торговлей. Издатели тоже не могли получить большую прибыль от продажи книг обычным покупателям, поэтому они обменивались книгами и сбывали торговцам, занимавшимся сдачей книг в аренду – вся отрасль существовала за счёт такой взаимопомощи.

Вообще особенности ведения бизнеса в то время чрезвычайно интересны.

Фотография к заголовку: Издательство дзихон донъя Цуруи Киэмона в книге «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ) (коллекция Национальной парламентской библиотеки)