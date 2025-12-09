Загадка истинной личности знаменитого художника: кем на самом деле был Тосюсай Сяраку?

Цутая Дзюдзабуро: жизнь знаменитого издателя и его эпоха

Тосюсай Сяраку – загадочный художник, за 10 месяцев опубликовавший более 100 гравюр укиё-э, после этого внезапно исчез, так и не раскрыв свою личность. Уникальный стиль его работ не снискал популярности в своё время и потерпел коммерческий провал, что омрачило последние годы Цутая Дзюдзабуро, издательского магната Эдо, но впоследствии его гравюры получили самые высокие оценки. Кем же был Тосюсай Сяраку?

«Слишком индивидуальный» стиль работ Тосюсая Сяраку как причина коммерческой неудачи

Художника, работавшего под именем «Тосюсай Сяраку», открыл Цутая Дзюдзабуро, который за несколько месяцев в период с пятой луны 6 года Кансэй (1794) до Нового года опубликовал около 140 его гравюр, в основном портреты актёров, и после этого художник исчез неизвестно куда.

В дебютных картинах он использовал стиль оокуби-э, «большие головы», то есть портрет от груди и выше. Однако позже его стиль изменился, и он стал рисовать всю фигуру, часто – одновременно нескольких актёров. Хотя количество таких работ невелико, но мы знаем, что он также работал с изображениями борцов сумо и воинов. Производством и продажей его гравюр занималось исключительно издательство «Косёдо», которым управлял Цутая Дзюдзабуро.



Слева – «Савамура Содзюро III в роли Нагоя Сандза и Сэгава Кикунодзё III в роли красавицы Кацураги». Справа – гравюра «Дайдодзан Бунгоро поднимает доску для игры в го» изображает популярного борца сумо, это более поздняя работа Сяраку (источник изображений: ColBase)

Картины Сяраку плохо продавались, и Ота Нампо, интеллектуал того времени, в руководстве по живописи для художников укиё-э «Разные мысли об укиё-э» (Укиё-э руйко) писал, что «Он рисовал портреты актёров Кабуки, но слишком уж старался нарисовать правдиво, оттого выходило уродливо», – то есть стиль Сяраку был слишком реалистичным для той эпохи.



Упоминание Сяраку в книге «Разные мысли об укиё-э» (Укиё-э руйко) (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Например, даже если актёр Кабуки в женской роли наносит белый грим, за ним всё равно видно, что это не женщина. Сяраку изображал актёров именно такими, как есть, что могло показаться уродливым в зависимости от предпочтений зрителей, и в результате «через год-два он прекратил (издаваться)», как сказано в книге «Разные мысли об укиё-э». Таким образом, Сяраку не получил признания публики и прекратил издаваться менее чем через год.

Хотя до наших дней дошло более чем по 10 экземпляров каждой из его дебютных гравюр в стиле «большие головы» (оокуби-э), по словам искусствоведа Сэги Синъити, многие из поздних работ известны только в одном экземпляре. Это говорит о том, что изначально люди были заинтересованы в его новаторском подходе и печаталось много листов, многие из которых сохранились до сих пор, но по мере постепенного снижения интереса к творчеству художника тиражи сократились, поэтому сохранилось так мало поздних гравюр.

Попытка продавать искусство Сяраку провалилась, что нанесло тяжёлый эмоциональный удар Цутая и сказалось на финансах издательства «Косёдо». Цутая Дзюдзабуро скончался всего два года спустя, в 31-й день пятой луны 9 года Кансэй (1797). Возможно, такая неудача в последние годы жизни успешного издателя оказалась очень чувствительной.

В чём же дело? Неужели издатель на закате жизни просто по ошибке увлёкся творчеством бесталанного художника?

Кем был один из величайших портретистов в мировой истории искусства?

Гораздо позже, в 1910 году немецкий исследователь искусства и писатель Юлиус Курт написал критический обзор творчества Сяраку, который привлёк внимание к его работам не только в Японии, но и во всем мире.

Хотя сам Курт об этом, конечно, не пишет, в какой-то момент Сяраку стали представлять как одного из «трёх величайших портретистов мира» наряду с Рембрандтом и Веласкесом, а его картины стали продаваться по высоким ценам на международных аукционах.

В то же время загадка личности художника волновала публику, и возникло много домыслов о том, кем он был на самом деле, и даже в наши дни его работы приписывают самым разным историческим личностям.

В книге Накано Мицутоси «Сяраку: истинный образ человека Эдо» перечислены различные теории о том, кем мог быть Сяраку, и приведён длинный список выдающихся художников той эпохи, в который вошли Маруяма Окё, Тани Бунтё, Сакаи Хоицу, Тории Киёмаса, Кацусика Хокусай, Китагава Утамаро и Утагава Тоёкуни. Существуют также теории, что псевдоним «Сяраку» использовал Санто Кёдэн, или Дзиппэнся Икку, или даже сам издатель Цутая Дзюдзабуро. Число людей, которым приписывают работы Сяраку, превышает 20.

Поразмышлять об этой загадке любят не только исследователи укиё-э. Самые разные люди свободно выдвигали свои теории, и среди них – художник-мангака Ёкояма Рюити, писатели Мацумото Сэйтё и Такахаси Кацухико, а также философ Умэхара Такэси.

Теория коллективного авторства в рамках издательства Цутая

В последнее время неожиданно привлекла к себе внимание теория коллективного авторства. Согласно этой теории, работы «Сяраку» были плодом совместных усилий авторов того времени, включая Цутая Дзюдзабуро. Её выдвинул Судзуки Тосио во втором томе своего труда «Издательства Эдо» (Эдо-но хонъя, изд-во «Тюко синсё», 1980), опубликованного 45 лет назад. На неё вновь обратили внимание потому, что она была представлена в телесериале о Цутая.

Согласно анализу Судзуки, в производстве могли участвовать «Хокусай, Утама, (Сикитэй) Санба, чувствуется и Цутадзю (Цутая Дзюдзабуро)... Консультантом, вероятно, был Сякусандзин (Ота Нампо)». Это не столько оригинальная гипотеза Судзуки – он скорее расширил выдвигавшуюся несколькими исследователями укиё-э теорию об авторстве Цутая, предположив, что в создании работ Сяраку были задействованы многие люди из мастерской издательства.



«Синодзука Ураэмон зачитывает данные пьесы» (Синодзука ураэмон миякодза кодзё дзу, рекламное объявление Цутая Дзюдзабуро о выходе второй серии портретов авторства Сяраку) 6 года Кансэй (1794). Судзуки Тосио отмечает, что изображение пальцев на этой картине отличается от «особых пальцев-гусениц Сяраку», напоминая стиль Утамаро (источник: ColBase)

В поддержку своей теории он указывает на то, что карьера Сяраку длилась всего 10 месяцев. За этот короткий срок он создал более 140 работ и разнообразил свой стиль – достижение, которое не под силу ни одному художнику в одиночку. Он утверждает, что это стало возможным только благодаря Хокусаю и Утамаро, которые славились скоростью работы.

Более того, говорят, что псевдоним Сяраку может обыгрывать выражение сяракусай («подражающий модникам», или же «нахальный невежда»), связанное с поэтом Ота Нампо, писавшим в стиле «безумных стихов» кёка. При этом сам Судзуки скромно указывает, что сами его попытки установить личность Сяраку можно рассматривать как своего рода «нахальное невежество», и просит относиться к ним соответственно.

Можно допустить, что Цутая после этого взял у всех причастных обещание молчать об истинной личности «Сяраку». Это довольно правдоподобная история, но трудно избавиться от впечатления, что лишь предположение, основанное на косвенных уликах.

Сяраку – актёр театра Но Сайто Дзюробэй?

Следующим весьма вероятным кандидатом на человека, стоявшего за псевдонимом «Сяраку», является Сайто Дзюробэй, актёр театра Но, работавший в княжестве Токусима на Сикоку. Ранее упоминавшаяся книга «Разные мысли об укиё-э» (Укиё-э руйко) уже в первой половине XIX века многократно переписывалась, и в текст были добавлены следующие примечания, в которых утверждается, что Сяраку – не кто иной, как Сайто Дзюробэй, живший в Хаттёбори.

4-й год Бунсэй (1821): «Сяраку, известный как Тосюсай, жил в Хаттёбори в Эдо, занимался живописью чуть более шести месяцев» (писатель и художник укиё-э Сикитэй Самба) 15-й год Тэмпо (1844) «(Сяраку) – человек, родившийся в годы Тэммэй-Кансэй (1781-1801). Обычное имя – Сайто Дзюробэй. Он жил в Хаттёбори в Эдо и был актёром театра Но у правителей княжества в земле Ава» (историк и писатель Сайто Гэссин). Здесь «правители княжества в земле Ава» – это род Хатисука, правителей княжества Токусима на Сикоку. Год и имя комментатора неизвестны. «Как говорит старый Эйсёсай Тёки, Сяраку был самураем у правителя в земле Ава, и его звали Сайто Дзюробэй». Художник укиё-э Эйсёсай Тёки дружил с Цутая, поэтому неудивительно, что он мог знать, кто скрывался за псевдонимом «Сяраку».



Комментарий «Как говорит старый Эйсёсай Тёки, Сяраку был самураем у правителя в земле Ава, и его звали Сайто Дзюробэй» в книге «Разные мысли об укиё-э» (хранится в Национальном архиве Японии)

Однако многие считали эти записи в «Разных мыслях об укиё-э» недостоверными – по крайней мере, до начала периода Сёва (1926-1989). Причина этого заключается в следующем:

Невозможно подтвердить, действительно ли существовал такой человек, как Сайто Дзюробэй;

Даже если он действительно существовал, трудно объяснить, почему актёр театра Но занялся рисованием в жанре укиё-э;

Комментарии к «Разным мыслям об укиё-э» писались спустя 27–50 лет после исчезновения Сяраку, поэтому их нельзя считать первичным историческим источником.

По этим и другим причинам информацию комментаторов сочли ненадёжной, и различные теории стали появляться как грибы после дождя. Однако, когда имя Сайто Дзюробэя появилось в реестре бугэнтё рода Хатисука, то есть в списках имён и должностей вассалов, стало ясно, что такой человек существовал – Дзюробэй был актёром, но также имел статус самурая и получал жалованье от рода Хатисука.

Открыли и новые исторические документы. В 1976 году вышеупомянутый Накано Мицутоси объявил, что в «Справочнике направлений Эдо» (Эдо хогакувакэ), где указывались места жительства культурных деятелей эпохи Эдо по регионам, зафиксировано, что недалеко от моста Дзидзобаси в Хаттёбори жил художник укиё-э, использовавший имя «Сяракусай».



В «Справочнике направлений Эдо» (Эдо хогакувакэ) указано, что «Сяракусай» жил у моста Дзидзобаси в Хаттёбори (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Накано также обнаружил, что на «Подробной карте Хаттёбори» (Хаттёбори мэйсай дзу), составленной в 7 году Кансэй (1795), указано, что в этом районе жил актёр театра Но по имени Сайто Ёэмон.

Позже исследовательница укиё-э Утида Тидзуко выяснила, что, согласно официальному списку исполнителей театра Но сёгуната, Ёэмон родился в 3 году Кансэй (1791) и был сыном Дзюробэя, который родился в 11 году Хорэки (1761), и что род Сайто был родом потомственных актёров театра Но, которые на протяжении поколений попеременно использовали имена Дзюробэй и Ёэмон.

Таким образом, стало ясно, что актёр театра Но Сайто Дзюробэй действительно существовал и жил в Хаттёбори. Во время публикаций произведений Сяраку ему было чуть больше 30 лет, и он был в расцвете своей карьеры. Одна из основ исторического исследования состоит в подтверждении достоверности на основе сохранившихся документов, и с этой точки зрения теория о том, что за именем Сяраку стоял реально существовавший Сайто Дзюробэй, в настоящее время наиболее достоверна.

Однако без ответа остаётся вопрос о том, почему актёр занялся рисованием укиё-э, и даже спустя 200 лет истинная личность Сяраку является загадкой.

Возможно, загадка Сяраку добавляет привлекательности его творчеству, и его имя вместе с тайной его личности передаётся из поколения в поколение.

Изображения к заголовку: Слева – подпись «Тосюсай Сяраку»; справа – характерная для Сяраку картина в жанре «большие головы» «Сэгава Томисабуро II в роли Ядориги, жены Оогиси Курандо» (оба изображения из ColBase)