Простые и вкусные блюда с водорослями хидзики: коллекция блюд домашней кухни

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Простые и вкусные блюда с водорослями хидзики: коллекция блюд домашней кухниКультура Еда и напитки
Хидзики-но нимоно – тушёные хидзики
Это квинтэссенция гарниров с хидзики. Хидзики смешивают с мелко натёртой морковью и жареным тофу абураагэ, а затем тушат в подслащённом соевом соусе. Иногда добавляют тикува и другие нэримоно, конняку или соевые бобы. Это обычное блюдо домашней кухни, которое также часто подают в качестве гарнира к комплексным обедам в ресторанах, а также в качестве закуски в японских барах идзакая.
Хидзики гохан – рис с хидзики
Это блюдо с рисом готовится из ингредиентов, аналогичных тем, что используются для приготовления описанного выше нимоно. Более простой вариант предполагает использование приправы хидзики фурикакэ, которую просто добавляют в рис.
Умэ-хидзики – водоросли хидзики с маринованной сливой
При приготовлении этого блюда хидзики тушат с измельчёнными маринованными сливами умэбоси, а затем посыпают белыми семенами кунжута. Также его можно найти в виде популярной приправы фурикакэ, для получения которой смесь обжаривается для удаления влаги.
Хидзики-но тофу хамба-гу, хидзикиири тамагояки – котлета с тофу и хидзики, яичница с хидзики
Хидзики часто добавляют в котлеты, приготовленные из куриного фарша и тофу, а также в омлет дасимаки тамаго, приправляя бульоном даси, это популярное дополнение к завтракам и упакованным обедам (бэнто). В качестве дополнительного ингредиента хидзики не только улучшает внешний вид блюда, но и повышает его питательную ценность.
Репортаж и текст статьи: eCraft
Фотография к заголовку: Хидзики-но нимоно (PIXTA)