Ферментированный тунец бонито: блюда с кацуобуси

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

В старину стружку кацуобуси, то есть ферментированного тунца бонито, натирали вручную, но сейчас можно купить готовую стружку в герметичной упаковке и по желанию добавлять в блюда в любое время.

Кацуобуси мэси – рис с кацуобуси

Свежесваренный рис, посыпанный большим количеством сушёных хлопьев бонито, сам по себе очень вкусен, а если добавить яичный желток, он превращается в настоящий деликатес.



Окака онигири – рисовые лепёшки со стружкой бонито

В последнее время в специализированных магазинах и минимаркетах комбини появляются всё новые креативные виды рисовых лепёшек о-нигири, но классические о-нигири с окака, то есть кацуобуси с соусом, по-прежнему пользуются непреходящей популярностью.



Хорэнсо о-хитаси (охлаждённый варёный шпинат) и хия-якко (охлаждённый тофу)

Классические блюда с использованием стружки бонито. Их в принципе можно приготовить и без кацуобуси, но вкус будет совсем не тот.



Тоса-ни – варёные овощи в стиле земли Тоса

Эта разновидность рагу нимоно готовится с добавлением в бульон стружки бонито, добавляя блюду насыщенный вкус умами. Хотя для жителей Японии это название ассоциируется в первую очередь с побегами бамбука, подойдут и другие ингредиенты, такие как молодой картофель и желеобразный продукт конняку. Название блюда происходит от земли Тоса, находившейся на территории современной префектуры Коти, известной своим ловом бонито на удочку и издавна являющейся важнейшим производителем кацуобуси.



Якиудон – жареная лапша удон

Кацуобуси хорошо сочетается с соусами, благодаря чему широко используется в жареных блюдах, таких как якисоба – жареная тонкая пшеничная лапша, напоминающая гречневую лапшу соба, окономияки и такояки. Добавьте его в качестве топпинга – и увидите, насколько изменится вкус.



Фотография к заголовку: Окономияки выглядит как произведение искусства