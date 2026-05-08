Одной маринованной сливы достаточно, чтобы ощутить прилив сил: коллекция блюд с использованием умэбоси

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Сливы умэбоси используются в самых разных блюдах и десертах. Даже лёгкий оттенок характерной кислинки и солёности усиливает вкус.

Онигири / бэнто – рисовые лепёшки и упакованные обеды

Умэбоси прекрасно сочетается с белым рисом, эти сливы – классическая начинка рисовых лепёшек онигири. Маринованные сливы можно использовать целиком, а можно их мелко нарезать и смешать с рисом.



Маринованные сливы часто подают с рисом в коробках с упакованными обедами (бэнто). Вероятно, люди издавна по опыту знали, что антибактериальные свойства кислоты предотвращают порчу риса. Кстати, коробка бэнто, заполненная рисом и с одной сливой умэбоси в центре риса называется хи-но мару бэнто, «бэнто в виде солнца», поскольку напоминает японский флаг.



Умэ тядзукэ / умэ-гаю – чай с рисом и сливой, жидкая рисовая каша со сливой

О-тядзукэ – это лёгкое блюдо, приготовленное из риса, маринованных огурцов и других ингредиентов, залитых горячим чаем. Даже если вы проснулись с сильным похмельем или у вас нет аппетита из-за простуды, вы можете быстро приготовить и съесть это полужидкое блюдо с размятой умэбоси и почувствовать себя бодрее. Умэбоси – частый ингредиент в смесях для о-тядзукэ быстрого приготовления. Их также можно добавлять в рисовую кашу.



Мэнруй – разнообразная лапша

Умэбоси отлично сочетаются с летними типами лапши, такими как сомэн и удон, а также очень вкусны в японских блюдах из пасты. Вообще умэбоси прекрасно подходят к освежающим блюдам.



Лапша сомэн с умэбоси (PIXTA)

Умэ-окака / умэ-хидзики / умэ-сирасу – умэбоси с хлопьями кацуобуси, с водорослями хидзики и с мальком рыбы

Благодаря своему насыщенному вкусу умэбоси хорошо подходят как добавка к другим ингредиентам – окака, то есть стружка тунца кацуобуси, водорослям хидзики и малькам сирасу. Также существует широкий выбор фурикакэ (приправ для риса) с маринованными сливами.



Слева направо: умэ-окака, умэ-хидзики (PIXTA), а также онигири с маринованной сливой и мальками сирасу (PhotoAC)

Байнику-аэ – приправа из мякоти сливы

Из маринованных слив удаляют косточки, а мякоть измельчают ножом, чтобы получить байнику, или нэриумэ – измельчённую мякоть умэбоси. Даже если добавить совсем немного такой приправы из умэбоси, ваше блюдо обретёт освежающий вкус, очищающий вкусовые рецепторы.



Ямс с байнику-аэ (ФотоAC)

Умэ-якко – охлаждённый тофу с умэбоси

Маринованные сливы хорошо сочетаются с нежными ингредиентами, такими как тофу. Этот необычный вариант охлаждённого тофу подаётся с пастой из маринованных слив в качестве приправы.



Умэ-кю – огурец с умэбоси

Огурцы – один из ингредиентов, не обладающий ярко выраженным собственным вкусом. Их часто используют в сочетании с умэбоси при приготовлении салатов или роллов макидзуси.



Роллы с умэбоси и огурцами (PIXTA) и салат (ФотоAC)

Умэ сасами фурай – жареная куриная грудка с умэбоси

Мясо куриной грудки, обмазанное пастой из умэбоси и завёрнутое в зелёные листья сисо (периллы), а затем обжаренное во фритюре – это блюдо популярно в качестве закуски к напиткам или как гарнир в упакованном обеде бэнто.



Иваси-но умэни – сельдь иваси, тушёная с умэбоси

Это классическое блюдо из тушёной рыбы, демонстрирующее мудрость предков – добавляя умэбоси, мы в процессе варки устраняем рыбный запах. Маринованная слива благодаря кислотности также размягчает кости и уменьшает жирность, принося тройную пользу.

Карикари умэ – хрустящие умэбоси

В продаже имеется множество закусок со вкусом умэбоси, в том числе конфеты, тянучки, рисовые крекеры сэмбэй и картофельные чипсы. Продаются также маленькие хрустящие умэбоси, сохраняющие свою первоначальную форму. Обычно их можно найти на полках в отделе закусок. Такие сливы помогут вам взбодриться и почувствовать себя здоровее!



Сётю-но умэбоси вари – сётю с умэбоси

При смешивании сётю с горячей водой или газировкой добавьте одну маринованную сливу и разомните её во время питья. Умеренная солёность и кислинка смягчают резкость алкоголя, в результате чего вкус становится более мягким и приятным. Это популярный напиток в японских барах идзакая.



