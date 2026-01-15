Японские сладости в январе: фукиното

Сезоны японской кухни: своя сладость для каждого месяца

Весна уже не за горами! Об этом напоминают сладкие фукиното, которые изображают ростки белокопытника, пробивающиеся сквозь снег.

Белокопытник – одно из дикорастущих съедобных растений, и он считается вестником весны, поскольку его ростки пробиваются сквозь тающий снег. Они обладают характерным горьковатым вкусом, и существует поговорка: «Весной клади в тарелку побольше горького!» – считается, что именно эта горечь стимулирует метаболизм и пробуждает организм весной.



Побеги белокопытника пробиваются сквозь снег (PIXTA)

Говорят, что для употребления в пищу лучше всего подходят только что появившиеся над землей бутоны, они менее горькие, но для сладостей типа нэрикири предпочитают те, которые уже немного подросли. Когда плотно закрытые бутоны раскрываются, крошечные цветки плотно прилегают друг к другу. Кусочек весны на тарелке доставляет настоящее наслаждение в суровые зимние холода.

Производство японских сладостей: Гото Судзуко из «Нагоми-но судзу»

Статьи по теме