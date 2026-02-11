Японские сладости в феврале: кобай, «красная слива»

Сезоны японской кухни: своя сладость для каждого месяца

В феврале мы обычно сильнее всего мёрзнем, но как только мы поднимаем глаза, то видим цветущие сливы, которые напоминают нам, что зима подходит к концу.с

Цветы сливы – предвестники цветения других деревьев. В древности люди, должно быть, с нетерпением ждали цветения сливы, которая распускается первой в холодное время года. В поэтической антологии VIII века «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) иероглиф «слива» встречается в 119 стихотворениях, тогда как сакура упоминается только в 47.



Слива суобай (PIXTA)

Как говорят, существует более 400 сортов цветов сливы, многие из них имеют нежный белый или бледно-розовый цвет, но эта сладость нэрикири сделана по подобию красного цветка сливы, который поразительно контрастирует с бесцветным зимним пейзажем. Из теста скатывают маленькие красные шарики, и кончиком палочки для еды им придают форму округлых лепестков. Рядом – пока ещё плотно закрытый бутон, который тоже вскоре раскроется и превратится в другой изящный цветок…

Производство японских сладостей: Гото Судзуко из «Нагоми-но судзу»

