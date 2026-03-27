Японские сладости в марте: тэмари

Сезоны японской кухни: своя сладость для каждого месяца
Японские сладости в марте: тэмариОбщество Культура Еда и напитки
Мячи тэмари когда-то были завезены из Китая, игра с ними была развлечением придворных аристократов в период Хэйан. В период Эдо (1603-1868) их стали дарить с пожеланиями здорового роста детей или использовать в качестве оберега от зла, поскольку они символизировали благополучие и спокойствие.
В этом кондитерском изделии используется бобовая паста нэрикири для изображения ярких мячей тэмари, которые традиционно изготавливали в различных регионах Японии. Сочетание весенних цветов – розового и жёлтого, а также использование треугольной палочки, незаменимого инструмента для приготовления японских сладостей, позволяет создать кондитерские изделия, напоминающие произведения искусства.
При использовании одного только жёлтого цвета можно создать изделие в форме хризантемы, а оранжевый позволяет изобразить тыкву. Прелесть нэрикири заключается в возможности применять такую технику лепки, используя выразительные свойства цветов.
Производство японских сладостей: Гото Судзуко из «Нагоми-но судзу»