Японские сладости в марте: тэмари

Сезоны японской кухни: своя сладость для каждого месяца

С приходом весны дети наконец-то могут выбежать в парк и поиграть в мяч. В эпоху Хэйан (794-1192) аристократы играли изящными мячами тэмари.

Мячи тэмари когда-то были завезены из Китая, игра с ними была развлечением придворных аристократов в период Хэйан. В период Эдо (1603-1868) их стали дарить с пожеланиями здорового роста детей или использовать в качестве оберега от зла, поскольку они символизировали благополучие и спокойствие.



ФотоAC

В этом кондитерском изделии используется бобовая паста нэрикири для изображения ярких мячей тэмари, которые традиционно изготавливали в различных регионах Японии. Сочетание весенних цветов – розового и жёлтого, а также использование треугольной палочки, незаменимого инструмента для приготовления японских сладостей, позволяет создать кондитерские изделия, напоминающие произведения искусства.

При использовании одного только жёлтого цвета можно создать изделие в форме хризантемы, а оранжевый позволяет изобразить тыкву. Прелесть нэрикири заключается в возможности применять такую технику лепки, используя выразительные свойства цветов.

Производство японских сладостей: Гото Судзуко из «Нагоми-но судзу»

