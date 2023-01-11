Манга «Оо-оку» – альтернативная версия событий японской истории в жанре научной фантастики

Манга «Оо-оку» погружает читателя в атмосферу Японии, где после эпидемии, вызвавшей массовую гибель мужчин, женщины берут бразды правления страной в свои руки. Эта альтернативная версия событий эпохи Эдо (1603-1868) получила высокую оценку в Японии и за рубежом.

Смена социальных ролей

Сюжет манги «Оо-оку» – это альтернативная версия событий эпохи Эдо (1603-1868), в которой в период правления третьего сёгуна династии Токугава Иэмицу численность мужского населения резко сократилась в результате эпидемии «красноликой оспы», поражающей исключительно мужчин. Семьи крестьян, купцов и самураев остаются без кормильцев и наследников. Болезнь настигает сёгуна Иэмицу, и после его кончины незаконная дочь сёгуна тайно берёт бразды правления в свои руки. Женщина-сёгун создаёт новую модель общества, в котором мужчины и женщины меняются местами. Внимание, спойлер: в статье содержится информация о сюжете и концовке манги «Оо-оку».

Сюжет, когда женщины и мужчины меняются местами, присутствует в японской литературе с давних времён. Например, классический роман «Путаница» (Токикаэбая моногатари), написанный в конце периода Хэйан (794-1185), а также его многочисленные адаптации в виде манги, рассказывает о брате и сестре, считающих себя людьми противоположного пола. Манга Тэдзуки Осаму «Принцесса-рыцарь», публиковавшаяся в 1950-е годы, повествует о девушке с мужским и женским началом, которые сменяют друг друга. А главной героиней серии манга Икэды Рёко «Роза Версаля» (1970-е годы) стала живущая в период Великой французской революции дочь аристократа по имени Оскар, воспитанная как мальчик.

«Однако Ёсинага Фуми в «Оо-оку» заходит намного дальше простой смены внешности, в её манге мужчины и женщины меняются социальными ролями», – отмечает Ямада Томоко, исследовательница манги в Библиотеке манги и субкультуры имени Ёнэдзавы Ёсихиро. После того, как дочь Иэмицу, используя имя отца, становится сёгуном, кормилица семьи Касуга-но Цубонэ учреждает Оо-оку. В отличие от традиционного Оо-оку, предназначенного для проживания супруги и наложниц сёгуна, здесь собирали мужчин-красавцев для продолжения рода. Чтобы скрыть резкое сокращение мужского населения от других стран, Япония объявляет изоляцию. А знаменитый увеселительный квартал Ёсивара превращается в место для женщин-простолюдинок, ищущих подходящую кандидатуру для зачатия детей. Физическая работа тоже переходит в руки женщин.

«Ёсинага не просто меняет местами социальные роли мужчин и женщин, а формирует понятный устойчивый мир, где женщинам отводится ключевая роль, и общество постепенно меняется, – отмечает Ямада. – А в финале мы возвращаемся в привычный мир «реальной» истории. Это первая книга подобного рода, и именно поэтому она так быстро завоевала признание не только в Японии, но и за её пределами».

Признание и награды

В 2009 году, через пять лет после выхода серии, «Оо-оку» удостоился Культурного приза Тэдзуки Осаму, а в следующем году получил американскую Премию Джеймса Типтри-младшего для произведений жанров научной фантастики и фэнтези, которые исследуют и расширяют понимание гендера. Впервые премией был награждён японский автор, и впервые удостоившееся награды произведение принадлежало к жанру манга.

«В научной фантастике немало произведений, где мужчины и женщины меняются местами. Однако использование этого приёма для событий, происходивших в семье сёгуна и Оо-оку, привлекло внимание читателей с начала выпуска серии, – считает критик научной фантастики и переводчик Оомори Нодзоми. – Я с интересом наблюдал, как этот приём будет уживаться с историей клана Токугавы, и как автор сумеет его развить».

В серии представлена династия Токугавы от третьего сёгуна Иэмицу до 15-го и последнего сёгуна Ёсинобу (из которых 11-й, 12-й и 15-й были мужчинами). В период Реставрации Мэйдзи самый секретный документ Оо-оку, ведшийся со времён Касуга-но Цубонэ, был предан огню в преддверии возвращения традиционных социальных ролей мужчин и женщин. Сайго Такамори переписывает историю, утверждая, что все сёгуны были мужчинами, чтобы скрыть «постыдную» версию о присутствии женщин. «Обычный научный фантаст наверняка изменил бы имена всех сёгунов начиная с Иэмицу и предложил новую историю сёгуната, идущую вразрез с исторической версией. Однако «Оо-оку» предлагает убедительную версию, которая в целом основывается на общеизвестной истории. В этом и заключается её новизна», – отмечает Оомори.

Премия Джеймса Трипти-младшего была присуждена на основе английского перевода двух первых книг серии «Оо-оку». «В то время японскую мангу активно переводили на английский. У Ёсинаги уже было множество американских поклонников, и новость о выходе новой серии о женщинах-сёгунах, быстро распространилась в блогах и из уст в уста. «Оо-оку» прочли многие писательницы научной фантастики из англоговорящих стран, в том числе поклонница творчества Ёсинаги Н.К. Джемисин, удостоившаяся трёх подряд премий «Хьюго» в номинации «Лучший роман».

«В англоязычной научной фантастике доминировали писатели-мужчины, однако в последние годы появляется ряд авторов-женщин, предлагающих альтернативные исторические версии с главными героями женского пола. Можно сказать, что «Оо-оку» стало первопроходцем этого жанра», – считает Оомори.

После выхода всех 19 томов в феврале 2022 года «Оо-оку» получает Премию научной фантастики Японии. «Манга в стиле обычного жанра альтернативной истории не производит подобного впечатления. Успех «Оо-оку» обусловлен его финалом, дающим ответ на вопрос, почему альтернативная версия истории может сосуществовать с официальной. Читатель шокирован известием, что официальная история – это версия, созданная Сайго Такамори. Такое двойное превращение обеспечивает впечатляющий финал с присущим научной фантастике «ощущением чуда». Это напоминает мне концовку «Планеты обезьян»», – рассказывает Оомори.

Производные произведения

Ёсинага родилась в 1971 году. Сначала она писала пародии на «Розу Версаля» и «Слэм-данк» для самиздатских журналов додзинси, а в 1994 году дебютировала с фантастическим рассказом об однополой мужской любви. В качестве автора манга Ёсинага заявила о себе в 1999 году серией «Античная булочная», которая впоследствии была экранизирована в виде телесериала в Японии и в форме фильма - в Южной Корее.

«Производные произведения делают чтение оригинальных произведений более осмысленным и захватывающим, потому что читатель может проводить связь между двумя произведениями или самостоятельно изменять оригинальный вариант», - отмечает Ямада. «Обмен впечатлениями – любимое занятие членов фан-клубов. Творческий опыт в любительских журналах додзинси помог Ёсинаге развить навыки создания производных произведений»

«Во время интервью об «Оо-оку» Ёсинага сообщила, что идея сюжета появилась ещё в студенческие годы, когда она хотела написать фэнтэзи о стране, управляемой династией королев. Впоследствии Ёсинага отказалась от этой идеи, ощутив, что не сможет создать подобный мир с нуля. Однако просмотр телесериала «Оо-оку» в 2003 году натолкнул её на мысль о создании пародии на японскую историю».

Манга содержит сюжетную линию о медработниках, стремящихся остановить эпидемию «красноликой оспы», в числе которых учёный-рангакуся Хирага Гэннай, изображённый в виде лесбиянки в мужской одежде, и голубоглазый врач-блондин Аонума, рождённый местной проституткой от голландца. Борьба с эпидемией ассоциируется у современных читателей с пандемией COVID-19, однако это один из приёмов производного произведения, умело «перекладывающего» реальную историю. Повествование Ёсинаги основано на исторических фактах – в период изоляции в Японии свирепствовали эпидемии оспы, от которой пострадали Иэмицу и другие сёгуны, а вакцина от оспы была разработана английским врачом Эдвардом Дженнером. По словам Ёсинаги, на неё произвела впечатление и эпидемия лихорадки Эбола, случившаяся в Африке в начале XXI века, как раз перед тем, как она приступила к написанию серии «Оо-оку».

Переосмысление гендера

Выбор покоев Оо-оку в качестве места действия обусловлен неприятием данной системы, игнорирующей людские эмоции во имя обеспечения рода наследниками.

«Ёсинага уделяет внимание гендерным проблемам начиная с дебютного произведения. Она любит исторические фильмы, поэтому ей понравился сериал «Оо-оку», однако правило о кровном родстве для унаследования поста сёгуна казалось ей трудно осуществимым», – рассказывает Ямада.

Ёсинага описывает множество примеров успешных отношений мужчин и женщин, однако брак между 14-м сёгуном Иэмоти и принцессой Кадзу был заключён между двумя женщинами. Иэмоти считает, что стать родителем можно и без кровного родства, и усыновляет ребёнка.

«Отношения – это не обязательно связь между мужчиной и женщиной. Ребёнок, не связанный с родителями узами кровного родства, может воспитываться с любовью и стать членом семьи. Ёсинага пытается рассказать современным читателям о существовании новых форм семьи», – комментирует Ямада.

Страницы истории о сёгунах женского пола уничтожены в период Реставрации Мэйдзи, однако финал манги дарит читателю надежду. В 1871 году на корабле миссии Ивакура вымышленный персонаж Танэацу, наложник 13-го сёгуна-женщины, разговаривает с едущей на учёбу шестилетней Цуда Умэко. Танэацу рассказывает девочке, что раньше Японией управляли женщины, и выражает надежду на её будущую роль в политике.

В 2007 году, через три года после начала издания серии «Оо-оку», Ёсинага выпускает новую манга «Что ты ел вчера?» (Кино нани о табэта?), продолжение которой выходит до сих пор.

«Удивительно, что серия о быте семьи геев, публикуемая в журнале для мужчин, популярна на протяжении многих лет. Сначала манга привлекла внимание своей новизной, но её 40-летним героям уже исполнилось 50, поэтому возникает ощущение, что они стареют вместе со своими читателями», – отмечает Ямада.

«На протяжении многих лет сёдзё-манга (манга для девочек) служили поводом для размышлений о гендере и месте женщин в мире. На их основе сформировался талант Ёсинаги Фуми, нашедший отражение в «Оо-оку» и «Что ты ел вчера?». Её способность к созданию увлекательных серий манга играет значимую роль в трансформации эмоций и ценностей читателей»

Фотография к заголовку: обложка первого и последнего тома «Оо-оку» (© «Хакусэнся»)

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