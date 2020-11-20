Эволюция культуры «любви юношей»: может ли жанр BL вызвать социальные изменения?Культура
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Телевизионные драмы производства Таиланда о любви между юношами в последнее время приобрели культовый статус во всем мире. История любви двух студентов «Потому что мы вместе» завоевала множество поклонников благодаря официальному каналу YouTube с английскими субтитрами, и даже возглавила список мировых трендов в Twitter. Тайские BL-телесериалы, доступные через сервисы потокового видео и спутниковые каналы, приобрели популярность и в Японии.
«Любовь юношей» зародилась в Японии и распространилась по всему миру как один из жанров манги и аниме. По словам исследовательницы женской манги и вопросов гендера Фудзимото Юкари, в Таиланде, Китае, Тайване, Корее и других странах Азии наблюдается рост интереса к культуре BL. В каждой из этих стран путь развития жанра BL был уникален и отразил сложные социальные условия, в которых оказалось ЛГБТ-сообщество. Но каковы истоки BL в Японии и как изменился жанр со временем?
Революция Такэмии Кэйко и Хагио Мото
Фудзимото считает, что BL в общем смысле впервые появился как сёнэн-ай (любовь мальчиков-подростков) в манге для девочек в 1970-х годах, изображавшей отношения и эротические контакты между подростками мужского пола.
До середины 1960-х годов большая часть манги для девочек создавалась мужчинами-художниками. Но в конце 1960-х на арену вышло новое поколение художниц, родившихся после войны. Эти художницы, будучи не намного старше своей аудитории, внезапно начали создавать мангу, которую хотели бы читать сами. Так зародилась концепция любви между подростками-юношами. Раньше в манге для девочек главные герои были исключительно женского пола, что неизбежно ограничивало самовыражение авторов из-за положения женщин в обществе. Главных героев-мужчин создатели могли изображать более независимыми и активными, а также включать их в смелые эротические повествования. Осознание этого факта открыло новые творческие возможности, а читательницы с энтузиазмом приняли работы, изображающие привязанность и любовь между персонажами мужского пола.
Первую мангу в жанре сёнэн-ай (любовь подростков-юношей) создала группа писательниц, в число которых входили Такэмия Кэйко и Хагио Мото. Их называли «Союзом цветов 24 года», что является отсылкой к блестящему дебюту их поколения и к их году рождения – 1949 (24 год периода Сёва). Создатели манги сознательно стремились раскачать общество с помощью новых форм выражения. В автобиографической манге «Мальчика зовут Гилберт» (Сёнэн но на ва Дзирубэру) Такэмия сказала, что стремилась произвести революцию с помощью своей манги для девочек.
В 1972 году Хагио Мото запустила серию «Клан По» (По-но итидзоку). Серия повествует о приключениях всегда молодо выглядящих «вампанелл» (вампиров) Эдгара и Алана на протяжении нескольких веков и считается неувядаемой классикой манги для девочек. В 1974 году последовало продолжение – манга «Сердце Томаса» (Тома-но синдзо), действие которой происходит в немецкой школе-интернате.
В 1976 году Такэмия начала свою знаменитую серию «Поэма о ветре и деревьях» (Кадзэ то ки-но ута), считающуюся вершиной жанра сёнэн-ай. Манга изображала однополую любовь красивого юноши Гилберта, но также включала вызвавшие сенсацию живописные сцены изнасилования и инцеста.
В те годы каждый выпуск ежемесячного журнала комиксов «Бэссацу сёдзё» с историями авторства Хагио и Такэмии расходился тиражом более миллиона экземпляров. Это был дивный новый мир, где истории, опубликованные в СМИ, отражали ценности молодых женщин, родившихся после войны.
В конце 1970-х годов многие журналы публиковали работы, посвященные взаимоотношениям между мужчинами. В 1978 году вышел специализированный журнал «Июнь», посвященный этому жанру. Он был известен своей выразительной эстетикой, ориентированной на красивую молодежь, и содержал разделы о литературе, романах, искусстве и фильмах, учитывающие специфику различных культурных групп.
Яой распространяется по миру
В конце 1980-х годов наблюдался резкий рост количества произведений, известных как яой (слово, которым самокритично характеризовали авторы свои истории – «ни кульминации, ни развязки, ни смысла»). Это была пародийная манга, которую публиковали в додзинси – любительских журналах, издаваемых самостоятельно. Самый ранний образец яой – пародия на мангу для мальчиков «Капитан Цубаса». В яой персонажи из знаменитых аниме и манги для мальчиков представлены в романтических ситуациях. Коммерческая разновидность жанра BL возникла на основе яой, эволюционировав из рассказов о подростковой любви в развлекательный жанр.
В начале 1990-х издательства поняли коммерческую ценность яой и начали выпускать специализированные журналы, посвященные BL. Авторам, получившим известность в додзинси, начали поступать предложения рисовать настоящую креативную мангу. Благодаря запуску таких BL-журналов как Be × Boy, BL превратился в успешный коммерческий жанр. Но всемирное помешательство на японской «любви юношей» началось с легкой руки бывшей авторки яой Одзаки Минами, выпустившей мангу «Абсолютная любовь 1989» (Дзэцуай 1989). Манга публиковалась в популярном еженедельном женском журнале комиксов «Маргарэт» и считалась оригинальным произведением. Однако, хотя персонажи и сюжет были новыми, очевидно, что источником вдохновения мангаки служил все тот же «Капитан Цубаса», что позволяет отнести работу к жанру яой.
BL в Азии и цензура самовыражения
Сегодня существует множество дерзко-эротического коммерческого BL. Действительно, до недавнего времени в Японии не существовало цензуры художественного самовыражения для произведений BL. Фудзимото считает, что свобода слова, существующая в современной Японии, является реакцией на ограничение самовыражения во годы Второй мировой войны.
Она объясняет, что люди, понимающие какой колоссальный сдвиг произошел в послевоенных ценностях, особенно люди старшего поколения или находящиеся у власти, включая консерваторов, сильнее всего осознают опасность законодательного регулирования свободы выражения мнения. Традиционное японское уважение к логике и морали допускает существование фантазии как формы снятия стресса. Графическое эротическое содержание в BL-произведениях рассматривается как отличное от порнографии, потому что служит лишь для того, чтобы подчеркнуть связь между двумя персонажами. Кроме того, эротические материалы для женщин редко воспринимались всерьез. Но в последнее время BL подвергается более строгому регулированию. В Токио и других муниципалитетах произведения в жанре BL все чаще обозначаются как вредная литература.
В других азиатских странах ситуация разная. В Китае большой популярностью пользуются BL-романы, но любовные сцены между мужчинами не допускаются в телевизионных драмах. Историко-фэнтезийная телевизионная драма «Неукротимый» (Чэнь Цин лин) была основана на онлайновом BL-романе, но переделана для телевидения, превратившись в «броман», произведение, изображающее крепкую мужскую дружбу. О любви между героями можно было догадаться лишь по туманным намекам. Даже написание романов в жанре BL сопряжено с риском.
Фудзимото говорит, что китайское правительство не оговаривает, что именно подлежит цензуре, но описывать интимные сцены рискованно. Авторам онлайновых BL-произведений дважды предъявляли обвинения. В 2018 году BL-автор был приговорен к 10 годам тюремного заключения за публикацию своей работы без разрешения правительства (в Китае действует система лицензирования). Но авторы BL не сдаются. Несмотря на опасности, с которыми им приходится сталкиваться, у них тоже есть преданная фанатская база.
BL-манга также популярна в Южной Корее, но в стране действуют строгие ограничения на изображение сексуальных контактов. Фудзимото считает, что из-за социальных факторов в Корее ЛГБТ-людям живется сложнее, чем в Японии. В то же время в 2019 году на Тайване были легализованы однополые браки и поклонники BL, посетившие мероприятие посвященное додзинси, активно участвовали в движении за легализацию жанра.
Тайские BL-драмы завоевывают признание среди ЛГБТ-сообщества
При этом в Таиланде наблюдается расцвет собственной культуры BL, особенно жанровых теледрам.
Фудзимото говорит, что история BL-сериалов в Таиланде восходит к 2013 году, когда на экране впервые появилась настоящая драма в жанре BL. В 2016 году хитом стал сериал «Сотус». Но мейнстримом BL стал лишь недавно. На сегодняшний день существует широкий спектр драм в жанре BL, обеспечивающий связь между фанатками BL и геями. В драме «Темно-синий поцелуй» поднимаются такие вопросы, как дискриминация и откровенные разговоры с родителями, но также демонстрируются любовные сцены, которые нравятся любителям яой. Сериал был задуман таким образом, чтобы у зрителей возникло естественное побуждение поддержать пару главных героев. Наблюдается и феномен, когда настоящие гей-пары становятся идолами.
В стране делаются значительные шаги в направлении официального юридического признания гей-пар. В июле 2020 года кабинет министров Таиланда одобрил закон о гражданском партнерстве, разрешающий однополым парам усыновлять детей и передавать наследство. В случае одобрения парламентом закон станет важным шагом на пути к полноценному признанию однополых браков.
Противоречие яой – разрыв с реальностью
В отличие от Тайваня и Таиланда, в Японии существует глубокое несоответствие между жизнью реальных геев и изображением персонажей в BL-мангах и других подобных произведениях. Фудзимото считает, что это разделение является причиной того, что BL не вызывает поддержки или солидарности с геями в японском обществе.
В начале 1990-х годов в феминистских журналах велись ожесточенные дебаты о яой. Антагонизм возник из-за комментариев о том, что авторы яой и BL легкомысленно относятся к гомосексуальным отношениям, фетишизируют геев, фантазируют о них и навязывают им эстетические нормы.
Человек, который опубликовал эти критические замечания в адрес BL, сказал, что в молодости он считал, что он был единственным геем, но его спасали такие истории о любви между мужчинами, как «Поэма о ветре и деревьях». Однако яой и другие фанфики изначально были пародиями на мангу и аниме, то есть задумывались как фантастика. Авторов совершенно не интересовали настоящие геи. Фудзимото считает, что это был один из факторов, вызвавших критику в адрес BL.
Но этот «спор о яой» также привел к постепенной переоценке форм выражения как авторами BL-произведений, так и читателями. В «Теории эволюции BL» (BL синкарон) лесбиянка-активистка и ученый Мидзогути Акико пишет, что с конца 2000-х годов появились талантливые авторы, которые создали новый стиль BL, который изображает отношения между мужчинами более глубоко и с большей эмоциональной силой.
BL превратился в жанр, предлагающий безграничный потенциал для изображения новых типов отношений, удаленных от социальных норм, ограничивающих отношения между мужчинами и женщинами. Авторы BL достигли новой стeпени разнообразия и изысканности. В связи с приближающимися Олимпийскими играми в Токио и правительство, и средства массовой информации выступили с призывом к большему разнообразию и вовлечению в социум, в том числе ЛГБТ-людей. Постепенно меняется и настроение в обществе.
«Недостающее звено» для снятия проклятия нормальности
Фудзимото считает, что телевизионные драмы являются «недостающим звеном», которое позволит преодолеть разрыв между BL-беллетристикой и геями. До недавнего времени жанр BL ограничивался мангой и романами. Но телесериалы с участием живых актеров создают естественную связь с реальностью, несмотря на то, что являются явным вымыслом. Фудзимото считает, что они меняют восприятие зрителей на подсознательном уровне.
Взять, например, такой хит 2018 года, как «Любовь Оссана» (Оссандзу рабу), по которому был снят фильм. Фудзимото считает, что сериал был тщательно продуманным развлекательным произведением с непринужденным, но внимательным подходом, благодаря чему он был хорошо принят гей-сообществом.
Другой пример – «Что вы ели вчера?» (Кино нани табэта?), манга-сериал, опубликованный в журнале для мальчиков BL-автором Ёсинагой Фуми. Он тоже был превращен в телевизионную драму о счастливой семейной жизни гей-пары средних лет – юриста и парикмахера.
По мнению Фудзимото, общепринятые нормы в Японии имеют тенденцию строго осуждать тех, кто отклоняется от социальных стандартов. Любое отклонение заканчивается неприятностями. Даже среди молодежи существовала подсознательная дискриминация: геи ненормальны, а значит заслуживают жалости и нуждаются в помощи. Однако времена меняются. Фудзимото считает, что если люди посмотрят драмы об обычных однополых парах, наслаждающихся повседневной жизнью, и поймут, что у них есть общий язык, это может вызвать изменения в обществе.
Изображение мужских гомосексуальных пар наверняка изменит и восприятие мужчин. В «Что вы ели вчера?» мы видим юриста Сиро, который каждый день готовит домашнюю еду. Такой реалистичный образ может помочь молодым людям освободиться от оков стереотипного восприятия мужественности. Но Фудзимото опасается, что ценность BL постепенно падает из-за роста количества работ в этом жанре, когда в погоне за популярностью на роли главных героев просто нанимают красивых актеров. Она надеется, что будущие постановки будут отличаться более качественной драматической подачей.
Между тем, с ростом осведомленности общества о BL-манге, историческая манга «Момо и Мандзи» (Момо то Мандзи), действие которой происходит в период Эдо, стала первой работой в жанре BL, получившей награду, вручающуюся манге, на фестивале японских медиаискусств, организованном японским агентством по делам культуры.
Так в чем же значение BL сегодня?
Фудзимото считает, что изображая тонкие, глубокие и разнообразные человеческие отношения , работы в жанре BL разрушают социальные стереотипы, общепринятые представления и нормы. Реалистичные BL-произведения сократили разрыв между вымыслом и реальной жизнью, и с изменениями, постепенно происходящими в таких странах, как Таиланд и Тайвань, работы в жанре BL, изображающие обычную жизнь, когда-нибудь проникнут в сознание людей, став предзнаменованием новой эры.
Интервью и текст: Итакура Кимиэ, Nippon.com
Фотография к заголовку: Промо-кадр из популярного тайского драматического сериала «Потому что мы вместе» (© GMMTV)
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