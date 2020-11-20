Эволюция культуры «любви юношей»: может ли жанр BL вызвать социальные изменения?

Телевизионные драмы производства Таиланда о любви между юношами в последнее время приобрели культовый статус во всем мире. История любви двух студентов «Потому что мы вместе» завоевала множество поклонников благодаря официальному каналу YouTube с английскими субтитрами, и даже возглавила список мировых трендов в Twitter. Тайские BL-телесериалы, доступные через сервисы потокового видео и спутниковые каналы, приобрели популярность и в Японии.

«Любовь юношей» зародилась в Японии и распространилась по всему миру как один из жанров манги и аниме. По словам исследовательницы женской манги и вопросов гендера Фудзимото Юкари, в Таиланде, Китае, Тайване, Корее и других странах Азии наблюдается рост интереса к культуре BL. В каждой из этих стран путь развития жанра BL был уникален и отразил сложные социальные условия, в которых оказалось ЛГБТ-сообщество. Но каковы истоки BL в Японии и как изменился жанр со временем?

Революция Такэмии Кэйко и Хагио Мото

Фудзимото считает, что BL в общем смысле впервые появился как сёнэн-ай (любовь мальчиков-подростков) в манге для девочек в 1970-х годах, изображавшей отношения и эротические контакты между подростками мужского пола.

До середины 1960-х годов большая часть манги для девочек создавалась мужчинами-художниками. Но в конце 1960-х на арену вышло новое поколение художниц, родившихся после войны. Эти художницы, будучи не намного старше своей аудитории, внезапно начали создавать мангу, которую хотели бы читать сами. Так зародилась концепция любви между подростками-юношами. Раньше в манге для девочек главные герои были исключительно женского пола, что неизбежно ограничивало самовыражение авторов из-за положения женщин в обществе. Главных героев-мужчин создатели могли изображать более независимыми и активными, а также включать их в смелые эротические повествования. Осознание этого факта открыло новые творческие возможности, а читательницы с энтузиазмом приняли работы, изображающие привязанность и любовь между персонажами мужского пола.

Первую мангу в жанре сёнэн-ай (любовь подростков-юношей) создала группа писательниц, в число которых входили Такэмия Кэйко и Хагио Мото. Их называли «Союзом цветов 24 года», что является отсылкой к блестящему дебюту их поколения и к их году рождения – 1949 (24 год периода Сёва). Создатели манги сознательно стремились раскачать общество с помощью новых форм выражения. В автобиографической манге «Мальчика зовут Гилберт» (Сёнэн но на ва Дзирубэру) Такэмия сказала, что стремилась произвести революцию с помощью своей манги для девочек.



Переиздание манги Такэмии «Мальчика зовут Гилберт» (Сёнэн но на ва Дзирубэру) 2019 года

В 1972 году Хагио Мото запустила серию «Клан По» (По-но итидзоку). Серия повествует о приключениях всегда молодо выглядящих «вампанелл» (вампиров) Эдгара и Алана на протяжении нескольких веков и считается неувядаемой классикой манги для девочек. В 1974 году последовало продолжение – манга «Сердце Томаса» (Тома-но синдзо), действие которой происходит в немецкой школе-интернате.

В 1976 году Такэмия начала свою знаменитую серию «Поэма о ветре и деревьях» (Кадзэ то ки-но ута), считающуюся вершиной жанра сёнэн-ай. Манга изображала однополую любовь красивого юноши Гилберта, но также включала вызвавшие сенсацию живописные сцены изнасилования и инцеста.

В те годы каждый выпуск ежемесячного журнала комиксов «Бэссацу сёдзё» с историями авторства Хагио и Такэмии расходился тиражом более миллиона экземпляров. Это был дивный новый мир, где истории, опубликованные в СМИ, отражали ценности молодых женщин, родившихся после войны.

В конце 1970-х годов многие журналы публиковали работы, посвященные взаимоотношениям между мужчинами. В 1978 году вышел специализированный журнал «Июнь», посвященный этому жанру. Он был известен своей выразительной эстетикой, ориентированной на красивую молодежь, и содержал разделы о литературе, романах, искусстве и фильмах, учитывающие специфику различных культурных групп.

Яой распространяется по миру

В конце 1980-х годов наблюдался резкий рост количества произведений, известных как яой (слово, которым самокритично характеризовали авторы свои истории – «ни кульминации, ни развязки, ни смысла»). Это была пародийная манга, которую публиковали в додзинси – любительских журналах, издаваемых самостоятельно. Самый ранний образец яой – пародия на мангу для мальчиков «Капитан Цубаса». В яой персонажи из знаменитых аниме и манги для мальчиков представлены в романтических ситуациях. Коммерческая разновидность жанра BL возникла на основе яой, эволюционировав из рассказов о подростковой любви в развлекательный жанр.

В начале 1990-х издательства поняли коммерческую ценность яой и начали выпускать специализированные журналы, посвященные BL. Авторам, получившим известность в додзинси, начали поступать предложения рисовать настоящую креативную мангу. Благодаря запуску таких BL-журналов как Be × Boy, BL превратился в успешный коммерческий жанр. Но всемирное помешательство на японской «любви юношей» началось с легкой руки бывшей авторки яой Одзаки Минами, выпустившей мангу «Абсолютная любовь 1989» (Дзэцуай 1989). Манга публиковалась в популярном еженедельном женском журнале комиксов «Маргарэт» и считалась оригинальным произведением. Однако, хотя персонажи и сюжет были новыми, очевидно, что источником вдохновения мангаки служил все тот же «Капитан Цубаса», что позволяет отнести работу к жанру яой.