Ханю Юдзуру: выход на новые рубежи в качестве профессионального фигуриста

Ханю Юдзуру: выход на новые рубежи в качестве профессионального фигуристаСпорт
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Стремление оставаться спортсменом
На пресс-конференции 19 июля 2022 года 27-летний фигурист Ханю Юдзуру шокировал Японию и весь мир, заявив о переходе в профессиональный спорт.
Двухкратный обладатель олимпийского золота - Сочи-2014 и Пхёнчхан-2018, Ханю является мировым лидером мужского одиночного катания, поэтому неудивительно, что его решение отказаться от участия в любительских соревнованиях обсуждалось во всём мире. Однако ещё больший интерес вызвали слова фигуриста о намерении совершенствовать своё катание после перехода в профессиональный спорт: «Фигурное катание – необычный вид спорта. Почему действующими спортсменами считают только тех, кто участвует в любительских соревнованиях? Если в бейсболе спортсмен-старшеклассник выигрывает Национальный Чемпионат по бейсболу среди старших школ Косиэн и переходит в профессионалы, никто не считает, что он ушёл из бейсбола. Я, как и бейсболисты, считаю, что это только начало карьеры, и самое главное – что я сумею показать публике и насколько сильно буду стараться, чтобы этого достичь.»
Слова Ханю связаны с особенностями фигурного катания. Во многих других видах спорта, включая бейсбол и футбол, в высшей лиге играют профессиональные команды и игроки, а любители выступают уровнем ниже. В фигурном катании в соревнованиях участвуют любители, а фигуристы, ушедшие из соревнований и выступающие в ледовых шоу, считаются профессионалами. Поэтому в фигурном катании слово «профессионал» означает спортсмена, завершившего спортивную карьеру.
Ханю ставит под сомнение общепринятую концепцию. Его слова произвели огромное впечатление на поклонников фигурного катания во всём мире.
Авторское шоу меняет общепринятые стандарты
После пресс-конференции Ханю открыл канал на Ютубе, где начал публиковать видео с тренировок. А затем наступил момент, когда он сделал первый шаг в качестве профессионального фигуриста. 4 и 5 ноября 2022 года Ханю показал авторское ледовое шоу «Пролог» в Йокогаме, а в начале декабря выехал на гастроли в город Хатинохэ (префектура Аомори).
На первом же выступлении стало очевидно, что ледовое шоу Ханю не похоже на все остальные. Обычно в ледовом шоу участвует много фигуристов, поэтому на каждого приходится максимум два сольных проката и участие в групповом выступлении в начале и в конце программы. Шоу длится около двух часов, но продолжительность индивидуальных прокатов небольшая.
Единственным участником «Пролога» является сам Ханю. В течение полуторачасовой программы он выступает в восьми сольных номерах, демонстрируя уникальную физическую выносливость.
Зрителя ожидает множество сюрпризов. В программу включены четверные прыжки, тройной аксель, комбинации из прыжков и другие сложные элементы, а также танцевальные шаги, по уровню не уступающие выступлениям на соревнованиях. «Пролог» — это шоу высшего класса, требующее, с учётом его длительности, неимоверной выносливости.
После премьеры шоу Ханю сделал следующий комментарий:
«Это пролог к предстоящим выступлениям, отражающий принятое мною решение и усилия, направленные на приближение к цели и мечте шаг за шагом. Я сделал шоу, чтобы рассказать зрителям о своём опыте и получаемой от них поддержке, и выйти на следующий этап.»
Ханю лично занимался планированием и разработкой программы. Он стал первым фигуристом, выступившим в роли продюсера ледового шоу.
Рассмотрим содержание «Пролога». Один из номеров называется «Ромео + Джульетта». Ханю выступал с этой энергичной композицией в произвольной программе на Чемпионате мира по фигурному катанию в 2012 году, завоевав бронзовую медаль. Во время шоу на сцене появилось изображение проката Ханю на Чемпионате, затем на сцене появился сам Ханю и продолжил номер с того момента, когда оборвалось изображение.
Такой переход произвёл на публику огромное впечатление. Он не только напомнил о значимом событии в карьере Ханю, но и продемонстрировал его рост после выступления в 17 лет на Чемпионате мира.
Прокат на Чемпионате мира-2012 среди поклонников Ханю считается легендарным, поэтому его показ на ледовом шоу оказался для зрителей приятным сюрпризом. Ханю выступал в том же самом костюме, что и на Чемпионате, демонстрируя, что суровый режим тренировок позволяет оставаться в прежней физической форме.
Работа с новыми вызовами как спортивный инстинкт
После первых двух номеров в «Прологе» Ханю провёл разговорную сессию, отвечая на заранее полученные вопросы. На премьере 4 ноября ему был задан вопрос: «Можем ли мы называть тебя спортсменом?».
Ханю ответил:
«Переход в профессионалы означает, что я перестал быть спортсменом-любителем, но для меня выступление в шоу ничем не отличается от соревнований. Я повысил свою выносливость, овладел новыми выразительными приёмами. Буду рад, если меня по-прежнему будут называть спортсменом».
Мощь, с которой выступал Ханю на ледовом шоу в качестве профессионального фигуриста, не уступает его прокатам на соревнованиях. Более того, Ханю выступил в качестве автора и продюсера собственного шоу. Говорят, что спортивный инстинкт заставляет спортсмена работать с новыми вызовами. В этом смысле Ханю, отработавший полуторачасовое авторское шоу, является спортсменов в полном смысле этого слова.
А его ответ «Буду рад, если меня по-прежнему будут называть спортсменом», свидетельствует о его решимости оставаться спортсменом, и чувстве гордости за это звание.
Первое ледовое шоу Ханю Юдзуру в качестве профессионального спортсмена поставило под сомнение тезис «уход из соревнований равносилен уходу из спорта». Полный зал на 7 900 мест, стоячая овация и аплодисменты – убедительное свидетельство успеха.
Если Ханю будет гастролировать с ледовым шоу за рубежом, поклонники во всём мире смогут убедиться в его высоком уровне и стремлении работать с новыми вызовами. Вторая глава легенды о Ханю только начинается.
Фотография к заголовку: дебют Ханю в качестве профессионального спортсмена на премьере первого ледового шоу «Пролог» (4 ноября 2022 года, «Пиа Арина ММ», префектура Канагава) (© AFP/Jiji)
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