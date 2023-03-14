Ханю Юдзуру: выход на новые рубежи в качестве профессионального фигуриста

На пресс-конференции в июле 2022 года фигурист Ханю объявил о переходе в профессиональный спорт, а в ноябре и декабре представил публике своё первое ледовое шоу. Содержание восхитительной программы по уровню сложности не уступало выступлениям на соревнованиях. К чему стремится Ханю, бросающий новые вызовы самому себе в качестве профессионального фигуриста?

Стремление оставаться спортсменом

На пресс-конференции 19 июля 2022 года 27-летний фигурист Ханю Юдзуру шокировал Японию и весь мир, заявив о переходе в профессиональный спорт.

Двухкратный обладатель олимпийского золота - Сочи-2014 и Пхёнчхан-2018, Ханю является мировым лидером мужского одиночного катания, поэтому неудивительно, что его решение отказаться от участия в любительских соревнованиях обсуждалось во всём мире. Однако ещё больший интерес вызвали слова фигуриста о намерении совершенствовать своё катание после перехода в профессиональный спорт: «Фигурное катание – необычный вид спорта. Почему действующими спортсменами считают только тех, кто участвует в любительских соревнованиях? Если в бейсболе спортсмен-старшеклассник выигрывает Национальный Чемпионат по бейсболу среди старших школ Косиэн и переходит в профессионалы, никто не считает, что он ушёл из бейсбола. Я, как и бейсболисты, считаю, что это только начало карьеры, и самое главное – что я сумею показать публике и насколько сильно буду стараться, чтобы этого достичь.»

Слова Ханю связаны с особенностями фигурного катания. Во многих других видах спорта, включая бейсбол и футбол, в высшей лиге играют профессиональные команды и игроки, а любители выступают уровнем ниже. В фигурном катании в соревнованиях участвуют любители, а фигуристы, ушедшие из соревнований и выступающие в ледовых шоу, считаются профессионалами. Поэтому в фигурном катании слово «профессионал» означает спортсмена, завершившего спортивную карьеру.

Ханю ставит под сомнение общепринятую концепцию. Его слова произвели огромное впечатление на поклонников фигурного катания во всём мире.



Ханю объявляет о переходе в профессиональный спорт во время пресс-конференции 19.07.2022 (© Jiji)

Авторское шоу меняет общепринятые стандарты

После пресс-конференции Ханю открыл канал на Ютубе, где начал публиковать видео с тренировок. А затем наступил момент, когда он сделал первый шаг в качестве профессионального фигуриста. 4 и 5 ноября 2022 года Ханю показал авторское ледовое шоу «Пролог» в Йокогаме, а в начале декабря выехал на гастроли в город Хатинохэ (префектура Аомори).

На первом же выступлении стало очевидно, что ледовое шоу Ханю не похоже на все остальные. Обычно в ледовом шоу участвует много фигуристов, поэтому на каждого приходится максимум два сольных проката и участие в групповом выступлении в начале и в конце программы. Шоу длится около двух часов, но продолжительность индивидуальных прокатов небольшая.

Единственным участником «Пролога» является сам Ханю. В течение полуторачасовой программы он выступает в восьми сольных номерах, демонстрируя уникальную физическую выносливость.

Зрителя ожидает множество сюрпризов. В программу включены четверные прыжки, тройной аксель, комбинации из прыжков и другие сложные элементы, а также танцевальные шаги, по уровню не уступающие выступлениям на соревнованиях. «Пролог» — это шоу высшего класса, требующее, с учётом его длительности, неимоверной выносливости.

После премьеры шоу Ханю сделал следующий комментарий:

«Это пролог к предстоящим выступлениям, отражающий принятое мною решение и усилия, направленные на приближение к цели и мечте шаг за шагом. Я сделал шоу, чтобы рассказать зрителям о своём опыте и получаемой от них поддержке, и выйти на следующий этап.»

Ханю лично занимался планированием и разработкой программы. Он стал первым фигуристом, выступившим в роли продюсера ледового шоу.

Рассмотрим содержание «Пролога». Один из номеров называется «Ромео + Джульетта». Ханю выступал с этой энергичной композицией в произвольной программе на Чемпионате мира по фигурному катанию в 2012 году, завоевав бронзовую медаль. Во время шоу на сцене появилось изображение проката Ханю на Чемпионате, затем на сцене появился сам Ханю и продолжил номер с того момента, когда оборвалось изображение.

Такой переход произвёл на публику огромное впечатление. Он не только напомнил о значимом событии в карьере Ханю, но и продемонстрировал его рост после выступления в 17 лет на Чемпионате мира.

Прокат на Чемпионате мира-2012 среди поклонников Ханю считается легендарным, поэтому его показ на ледовом шоу оказался для зрителей приятным сюрпризом. Ханю выступал в том же самом костюме, что и на Чемпионате, демонстрируя, что суровый режим тренировок позволяет оставаться в прежней физической форме.



Ханю совершил органичный переход из любителей в профессионалы на ледовом шоу «Пролог» (04.11.2022, «Пиа Арина ММ», префектура Канагава) (© Jiji)

Работа с новыми вызовами как спортивный инстинкт

После первых двух номеров в «Прологе» Ханю провёл разговорную сессию, отвечая на заранее полученные вопросы. На премьере 4 ноября ему был задан вопрос: «Можем ли мы называть тебя спортсменом?».

Ханю ответил:

«Переход в профессионалы означает, что я перестал быть спортсменом-любителем, но для меня выступление в шоу ничем не отличается от соревнований. Я повысил свою выносливость, овладел новыми выразительными приёмами. Буду рад, если меня по-прежнему будут называть спортсменом».

Мощь, с которой выступал Ханю на ледовом шоу в качестве профессионального фигуриста, не уступает его прокатам на соревнованиях. Более того, Ханю выступил в качестве автора и продюсера собственного шоу. Говорят, что спортивный инстинкт заставляет спортсмена работать с новыми вызовами. В этом смысле Ханю, отработавший полуторачасовое авторское шоу, является спортсменов в полном смысле этого слова.

А его ответ «Буду рад, если меня по-прежнему будут называть спортсменом», свидетельствует о его решимости оставаться спортсменом, и чувстве гордости за это звание.

Первое ледовое шоу Ханю Юдзуру в качестве профессионального спортсмена поставило под сомнение тезис «уход из соревнований равносилен уходу из спорта». Полный зал на 7 900 мест, стоячая овация и аплодисменты – убедительное свидетельство успеха.

Если Ханю будет гастролировать с ледовым шоу за рубежом, поклонники во всём мире смогут убедиться в его высоком уровне и стремлении работать с новыми вызовами. Вторая глава легенды о Ханю только начинается.

Фотография к заголовку: дебют Ханю в качестве профессионального спортсмена на премьере первого ледового шоу «Пролог» (4 ноября 2022 года, «Пиа Арина ММ», префектура Канагава) (© AFP/Jiji)

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