«К войне невозможно привыкнуть»: интервью с Борисом Филатовым, мэром города Днепр, Украина

В Украине продолжаются интенсивные бои. В Днепре, городе, расположенном примерно в 100 километрах от линии фронта на юге, проживает 1 миллион человек, включая беженцев из близлежащих районов. Как люди проводят свои дни и чего они ищут, напуганные ракетными ударами со стороны России? О текущей ситуации мы спросили мэра Днепра Бориса Филатова, который приехал в Японию в апреле для заключения соглашения о партнёрстве с городом Осака (интервью редакционного отдела Nippon.com)

Украинский юрист, бизнесмен, журналист и политик. С ноября 2015 г. – городской голова г. Днепр. Давно интересуется историей и культурой Японии, около пятнадцати лет коллекционирует нэцкэ, с 2011 до 2014 гг. являлся председателем филиала Международного общества коллекционеров нэцкэ в странах СНГ, и в этом качестве был удостоен аудиенции принцессы Такамадо осенью 2011 года.

–– Каковы важнейшие проблемы города во время войны – как изменился город, какая ситуация сейчас?

— К войне невозможно привыкнуть, и тем, кто не испытал её, трудно понять эти ощущения.

Главная проблема города сейчас – предстоящий отопительный сезон. Россия систематически обстреливает наши тепло- и электрогенерирующие объекты, стремясь вызвать коллапс в стране и депопуляцию городов, что может привести к миграционному кризису в Европе.

Это военное преступление. Перед каждым мэром, муниципалитетом и всей страной стоит задача пережить следующую зиму. У нас есть серьёзные системные проблемы и мало времени для подготовки оборудования к следующему отопительному сезону.

Вторая важная проблема – большое количество внутренне перемещённых лиц, около 190 тысяч. Мы на втором месте после Киева из-за нашего расположения между тремя фронтами. Люди постоянно прибывают из Донецкой области и Харькова.

Это создаёт серьёзную нагрузку на медицинскую, социальную системы и коммуникации. Почти 200 тысяч людей – это много, это практически население среднего города.

Днепр стал важным военным и медицинским хабом. Жизнь кардинально изменилась, особенно для тех, кто принимает решения. Обычные жители могут не замечать больших изменений, кроме обстрелов, но для ответственных лиц это серьёзная проблема.

–– Война идёт уже третий год – как обстоит дело с развлечениями, и как они организованы в связи с военной ситуацией?

― Массовые мероприятия у нас под запретом из-за угрозы обстрелов и возможных террористических актов, учитывая, что мы противостоим государству, использующему террористические методы. В связи с этим концерты и другие массовые события проводятся в метро. Для этого станции метрополитена специально переоборудуют, устанавливая сцены для выступлений и проведения различных собраний.



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Кроме того, горожане активно проводят время на открытом воздухе. В выходные дни парки и пляжи заполнены отдыхающими. Функционируют рестораны и кафе, где посетители могут насладиться едой и напитками, а также спокойно провести время в общении друг с другом.

–– Какова повседневная жизнь людей в городе во время войны?

–– Основная задача городских властей – обеспечить бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения. Посещающие нас западные партнёры и иностранные журналисты часто отмечают, что повседневная жизнь в условиях военного положения внешне мало отличается от мирного времени: люди прогуливаются, пожилые граждане отдыхают в парках, молодые матери с детьми и колясками наслаждаются свежим воздухом. Однако это лишь иллюзия нормальности.

Реальность такова, что ежедневно город сотрясают сигналы воздушной тревоги, каждые несколько дней мы подвергаемся ракетным ударам, а примерно раз в две недели происходит массированная атака с применением ракет и дронов со стороны России. Несмотря на это, городская инфраструктура продолжает функционировать: работают кафе, больницы, общественный транспорт. Однако, чтобы по-настоящему осознать глубину происходящего, необходимо лично пережить эту ситуацию. Никакие слова не способны передать эти ощущения людям, находящимся за тысячи километров отсюда.

Война неизбежно оставляет свой след: на улицах часто встречаются люди в военной форме, на костылях или с протезами. Эти раны, нанесенные обществу, потребуют десятилетий для полного исцеления.



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–– Как организовано школьное обучение? Дети ходят в школу или учатся онлайн?

–– У нас смешанная система. В каждой территориальной общине принимают решение в зависимости от нескольких факторов. Во-первых, само собой, это наявность укрытий. Если есть бомбоубежище, дети ходят в школу, или мы довозим детей из мест, где убежищ нет, в школы с бомбоубежищами, и там они учатся. В любом случае при воздушной тревоге дети идут в укрытие.



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–– Как себя ощущают и на что надеются жители Днепра?

–– Как я уже говорил, к войне невозможно привыкнуть. Это очень страшная вещь. Безусловно, мы держимся, морально-психологически держимся, но есть такие ментальные качели – например, недавно наши дроны в Орске на границе с Казахстаном уничтожили российскую радиолокационную антенну, часть системы ядерного оповещения, которой так гордилась Россия. Это был рекорд, это 1800 километров от Украины. Для нас это хорошая новость, мы показали свои возможности, а кроме того, Россия постоянно шантажирует весь мир тем, что для неё есть какие-то «красные линии». Это был второй наш успешный удар по системе ядерной безопасности России, и все их разговоры про «красные линии» – это просто шантаж и манипуляция. В такие моменты у нас настроение нормальное. Бывают дни, когда очень грустно. Такие эмоциональные качели могут быть у каждого, но во фрустрированном обществе во время войны это очень сильно проявляется и охватывает большое количество людей. Мы стараемся держаться, поддерживать друг друга, стоять плечо к плечу. У нас нет другого выхода, это экзистенциальная война не только за независимость, а за само существование страны. Так что продолжаем работать.



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–– Расскажите вкратце о своём визите в Осаку. Какие были цели, что удалось сделать?

–– Главной целью приезда в Японию было подписание дополнительного соглашения о послевоенном восстановлении нашего города. До этого мы подписали соглашение о сотрудничестве с Осакой. А это уже было дополнительное соглашение, которое регулирует вопрос об участии в предстоящем восстановлении Днепра после окончания войны.

Также мы ознакомились с работой коммунальных предприятий города Осака, были с визитом и на водоканале, и посетили канализационную систему.

Были очень важные встречи в том числе с представителями японского бизнеса, и я был поражён тем, что есть большая заинтересованность – некоторые бизнесмены приехали даже из Токио, чтобы встретиться и посмотреть презентацию Днепра, поэтому будем надеяться, что дальше наше сотрудничество будет продолжаться. Для нас это очень, очень важно.

Также я хотел бы отдельно подчеркнуть роль Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и сказать слова благодарности в лице агентства и всему японскому народу за уже полученную нами помощь. Японская сторона передаёт Днепру очень много тяжёлой техники, это и погрузчики, и самосвалы, и краны, и специальные дробилки для того, чтобы перерабатывать бытовые отходы и мусор после разбора завалов. Сейчас это очень важно, и я всегда говорю, что это – не просто материальная помощь, это в том числе очень мощный моральный сигнал поддержки для нашего общества, для всех жителей Днепра и всей Украины.

Эта страшная война открыла для Украины новые окна возможностей, и в том числе началась новая эра отношений и с Осакой, и с другими городами – например, мы подписали договор о побратимских отношениях и со столицей Финляндии, Хельсинки. Очень тесные у нас отношения с городом Кёльн в Германии, и для нас очень большая честь стать побратимами с Осакой, это очень мощный город, очень прогрессивный, важнейший торговый и деловой центр.

–– Как у мэра города Днепр возник интерес к Японии?

–– Это, как и всякая любовь на всю жизнь, проходит в несколько стадий. Вначале с детства я довольно серьёзно занимался дзюдо и другими японскими боевыми искусствами, в том числе каратэ. Я изучал историю Японии, очень заинтересовала меня философия Дзэн, потом заинтересовался в том числе японским искусством. Когда начал работать и получать достаточный доход, когда ещё был в бизнесе, я начал коллекционировать предметы японского искусства. Вначале нэцкэ и другие сагэмоно, то есть то, что люди в старину подвешивали к поясу. А позднее, когда я занялся политической деятельностью, в парламенте я возглавлял межпарламентскую группу дружбы с Японией. После того, как я стал мэром города, я поддерживал разные проекты популяризации Японии, японской культуры в городе. С тогдашним послом Японии в Украине Суми Сигэки мы открыли аллею сакуры. Проводили различные фестивали японского искусства и культуры. Так что это любовь на всю жизнь, и я надеюсь, что и в дальнейшем буду этим заниматься, это то, что мне очень нравится.

–– Чего ожидают в Украине от Японии?

–– От Японии и от всего цивилизованного мира мы ожидаем поддержки Украины не только материально, но и на дипломатическом фронте. Жители Японии могут нас понять, поскольку у них тоже есть такие соседи, и Россия, и Северная Корея. Мы осознаём травму японского народа после Второй мировой войны, но всё же надеемся, что Япония будет более активна в своих усилиях, в том числе будет менять собственную политику. После начала войны в Украине мир изменился, поскольку сейчас уже сформировалась «ось зла», и только усилиями всего цивилизованного мира эту «ось зла» можно победить.

Фотография к заголовку: мэр города Днепр Борис Филатов отвечает на вопросы в ходе интервью 27 мая 2024 г. (nippon.com)

Фотографии в статье предоставлены администрацией города Днепр

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