Главные события лета 2025 года в Японии

Летом 2025 года в Японии вы можете взойти на гору Фудзи, посетить новый тематический парк на Окинаве, сходить на Всемирную выставку или посмотреть на традиционные праздники.

Туристы приезжают в Японию круглый год, при этом следует иметь в виду, что летом, особенно в июле и августе, может быть очень жарко. В особенно жаркие дни вы можете посетить мероприятия, которые проводятся в кондиционированном помещении или в ночное время, а если вы находитесь на улице днём, принимайте все необходимые меры для предотвращения теплового удара – а важно не допускать обезвоживания, регулярно отдыхать в тени и защищаться от солнца, надевая шляпу или используя зонтик.

«Глаз дракона» на горе Хатимантай: конец мая – начало июня

Снег в горах тает поздно, и когда талая вода попадает в озеро Кагами на горе Хатимантай, оно заполняется с краёв, оставляя в середине ледяной остров. Затем этот лёд начинает таять с центра, и озеро становится похожим на глаз гигантского существа, поэтому это явление получило название «Глаз дракона Хатимантай». Этот природный феномен, обусловленный сочетанием климатических и прочих условий, можно наблюдать только в течение короткого периода с конца мая по начало июня недалеко от вершины горы Хатимантай, которая находится на границе префектур Иватэ и Акита. От парковки на вершине туда можно дойти пешком за 20 минут.

Видеозаписи наблюдений и фотографии (пояснительный текст только на японском языке)



Глаз дракона Хатимантай (© Pixta)

Знаменитые через века в Художественном музее Токугава: 14 июня – 7 сентября

Большие мечи очень высоко ценились среди самураев, и не только из-за их совершенства, но и в связи с их прежними знаменитыми владельцами. На этой выставке в Художественном музее Токугава можно ближе познакомиться с миром знаменитых мечей и увидеть их роскошные ножны, подчёркивающие эстетические качества оружия.



Большой меч тати Цуда Тотоми Нагамицу с подписью Нагамицу (© Художественный музей Токугава)



Официальный плакат «Знаменитые мечи сквозь века» (© Музей искусств Токугава)

Архитектура Фудзимото Со: первозданный лес будущего в Музее искусств Мори: 2 июля – 9 ноября

Архитектор Фудзимото Сосукэ (Со) имеет представительства в Токио, Париже и Шэньчжэне. Он занимался такими проектами, как жилые дома, университеты, коммерческие объекты, отели и многоцелевые комплексы, а также участвовал в дизайне проектов Экспо-2025 в Осаке для Osaka Expo этого года . Новая выставка в Художественном музее Мори в Токио является первым крупным обзором его работ, охватывающим последние 25 лет его карьеры и творчества.

Официальный сайт (на английском языке)



Фудзимото Сосукэ (© David Vintiner; предоставлено Sou Fujimoto Architects); модель Большого кольца Expo 2025 Осака-Кансай, Япония (визуализация инсталляции, демонстрирующей дизайн Большого кольца). (© Sou Fujimoto Architects)

Сезон восхождения на гору Фудзи: с 1 июля по начало сентября

Маршрут Ёсида, ведущий к вершине самой высокой горы Японии со стороны префектуры Яманаси, откроется 1 июля, а маршруты со стороны префектуры Сидзуока откроются 10 июля.

Гора Фудзи, символ Японии, пользуется большой популярностью, поэтому, чтобы решить проблему заторов людей на горе в этом году, для всех альпинистов будет введена плата за восхождение в размере 4000 йен в течение сезона. В качестве меры безопасности с двух часов дня до трёх часов утра будут закрывать ворота, установленные на пятых станциях всех четырёх маршрутов, чтобы пресечь опасные попытки так называемого «скоростного восхождения» ночью. Также будет установлено ограничение в 4000 альпинистов со стороны Яманаси, хотя для стороны Сидзуоки ограничений нет. Плату за вход можно оплатить заранее онлайн или при входе. Префектура Сидзуока продолжает свою программу, предлагая альпинистам пройти курс электронного обучения правилам и этикету скалолазания.

Официальный сайт (на английском языке)



Возле вершины горы Фудзи (© Pixta)

Праздник подсолнухов Хокурю: 20 июля – 18 августа

Летом по всей Японии проходит немало мероприятий, посвящённых подсолнечникам, но среди них особо выделяется праздник в Хокурю (Хоккайдо), где 2 миллиона цветов на 23 гектарах создают яркий пейзаж жёлтых лепестков на фоне голубого неба.



Поле подсолнухов в Хокурю, Хоккайдо (© Городской портал Хокурю)

Открытие тематического парка Junglia Okinawa: 25 июля

Новый крупный тематический парк Junglia Okinawa занимает площадь в 60 гектаров на севере острова Окинава. Среди его 22 аттракционов – Dinosaur Safari, где можно встретиться с воссозданными моделями устрашающих доисторических существ, и Horizon Balloon ride, где посетители могут полюбоваться потрясающими пейзажами с воздушных шаров на высоте 200 метров. Команду Junglia возглавляет Мориока Цуёси, известный своей реконструкцией парка Universal Studios Japan. Однодневный билет для иностранных посетителей стоит 8800 йен (5940 йен для детей), и для жителей Японии – 6930 йен (4950 йен для детей).

Официальный сайт (на английском языке)



Панорама, изображающая парк Junglia Okinawa (предоставлено Japan Entertainment; © Jiji)

Праздник фейерверков на реке Сумида: 26 июля

Около 20 000 фейерверков освещают небо на знаменитом празднике фейерверков в Токио, который проводится в последнюю субботу июля каждого года. Его история восходит к 1733 году, и с небольшими перерывами он проводился до 1961 года. После очередного перерыва он был возрожден в 1978 году и снова стал неотъемлемой частью токийского календаря.



Телебашня Tokyo Skytree и фейерверк на празднике фейерверков Сумида (© Pixta)

Праздник Аомори Нэбута: 2–7 августа.

Этот крупный ежегодный праздник в северном регионе Тохоку, как предполагается, появился в связи с праздником звёзд Танабата, пришедшего из Китая в восьмом веке. Красочные платформы нэбута, представляющие исторических и легендарных персонажей, движутся с процессией поющих танцоров ханэто, одетыми в яркие костюмы.

Официальный сайт (на английском языке)



Платформа на празднике Нэбута в Аомори в августе 2024 года (© Jiji)

Expo 2025 Osaka Kansai: до 13 октября

Выставка Osaka Expo стартовала в апреле и продлится всё лето 2025 года. На выставке будет представлено 84 павильона, включая зоны, представляющие страны со всего мира, расположенные вокруг огромного деревянного Большого кольца, окружность которого составляет около 2 километров.

Официальный сайт (на английском языке)



Место для фотографирования с Мяку-Мяку, официальным персонажем Osaka Expo 2025 (© Nippon.com)

Фотография к заголовку: Подсолнухи в Хокурю, Хоккайдо (© Hokuryū Town Portal)