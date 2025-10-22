«Семь самураев», создавшие винное чудо Ёити

Регион Ёити на Хоккайдо, самом холодном северном острове Японии, приобретает известность как производитель удивительно хороших вин. Посетив виноградники Ёити, лучше понимаешь причины этого успеха и веришь в то, что виноделие здесь будет процветать.

Блестящий выход из трудного положения

В апреле 2025 года британская винная журналистка и критик Дженсис Робинсон вернулась в Японию после шестилетнего отсутствия. Робинсон уже 50 лет пишет о винах, ведёт еженедельную колонку в Financial Times и управляет информационным сайтом о вине JancisRobinson.com, у которого есть платные подписчики в более чем 80 странах. Её вполне можно назвать одним из самых влиятельных винных критиков в мире.

На этот раз она приехала в Японию, чтобы попробовать японское вино и своими глазами увидеть, что стоит за стремительным ростом популярности японского вина в последнее время. С помощью знакомого японского винного журналиста она продегустировала в общей сложности 24 японских вина: одно игристое, 13 белых и 10 красных. Две трети из них (семь белых и девять красных) она оценила в 16,5 балла по 20-балльной шкале, в диапазоне от хорошего до отличного, по своей личной шкале. Примечательно, что пять из этих вин были изготовлены из винограда, выращенного в Ёити.

За последние пять лет вина Ёити получили огромное международное признание, о чем говорилось в предыдущей статье. Толчком к этим переменам часто считают основание Согой Такахико в 2010 году винодельни Domaine Takahiko, но истинной причиной является фундамент, заложенный за 30 лет до этого.



«Нанацумори пино нуар» от Domaine Takahiko (© Укита Ясуюки)



Сога Такахико на винограднике Нана-цу-мори (© Укита Ясуюки)

В Ёити сравнительно теплее, чем на остальном холодном Хоккайдо. Со времён Мэйдзи (1868–1912) там в изобилии росли яблоневые сады, виноград, вишни, груши наси и другие фрукты. Но в 1970-х годах дешёвые импортные яблоки обрушили цены на местном рынке. С более чем 2 000 иен за 18-килограммовый ящик цены упали до 200–300 йен. Фермеры, выращивающие яблоки, столкнулись с ситуацией, угрожавшей их выживанию.

Именно семь фермеров, прославившиеся как «семь самураев» вина Ёити, придумали, как справиться с этим кризисом. Ими были Фудзимото Цуёси, Кимура Тадаси, Тасаки Масанобу, Нагаи Хироси, Аки Синъити, Хидзино Сигэру и Хиросэ Кадзуя. В 1983 году эти семь фермеров договорились срубить яблони в своих садах и посадить виноградные лозы. Они рассчитывали, что виноград, который в основном выращивается по контракту для виноделен, обеспечит стабильный доход, не зависящий от колебаний рынка. Их выбор пал на сорта, пригодные для холодного климата, такие как Сейбель, Мюллер-Тургау, Кернер, Цвайгельт и Пино Нуар.

Несколько лет спустя, когда урожаи начали превышать предусмотренные контрактами объёмы, другие фермеры последовали их примеру и перешли на выращивание винограда. По данным муниципалитета Ёити на 2024 год, в регионе насчитывается 72 производителя винограда, которые возделывают более 160 гектаров и в сезоне 2023 года собрали более 960 тонн винограда. На долю Хоккайдо приходится 30% производства винограда в Японии, и почти половина этого объёма собирается в Ёити и прилегающем регионе Сирибэси.

«Главная причина, по которой я выбрал Ёити для своих виноградников, – это качество здешнего винограда и репутация Ёити как региона, специализирующегося на винограде для производства вина, а не столовых сортах», – говорит Сога Такахико. Пока его собственные виноградники не начали плодоносить, Сога закупал виноград для ферментации своего вина на винограднике Кимуры Тадаси. Эти первые винтажи завоевали высокую оценку, что позволило ему найти своё место в мире виноделия.



Виноградник Нанацумори. Когда-то здесь был лес, где росли семь видов фруктовых деревьев (© Укита Ясуюки)

Двадцать лет усилий

В марте 2025 года я беседовал с Кимурой Кодзи на его винограднике, который прославился благодаря высокому качеству Пино Нуар. Знаменитая французская марка De Montille расширила свою деятельность из Бургундии в Хакодатэ, Хоккайдо, и закупает виноград из Ёити, в том числе с виноградника Кимуры, для производства вина, пока не будут готовы их собственные виноградники.

«Впервые мы посадили Пино Нуар в 1985 году, но первые несколько лет не могли достичь нужного уровня сахара в ягодах и хорошего цвета. Мы просто не могли собрать нормальный урожай», – вспоминает Кимура.

Пино Нуар – высоко ценимый сорт, но он также известен своей восприимчивостью к болезням и неблагоприятным погодным условиям, из-за чего его особенно сложно выращивать. Другие фермеры поочерёдно отказывались от Пино Нуар, и только Кимура продолжал работать с этим сортом. С середины 1990-х годов его усилия поддерживала винодельня Титосэ, заключив контракт на покупку сырья. Эта компания верила в потенциал Пино Нуар из Ёити и поставила на его успех.



Кимура всегда готов рассказать о выращивании винограда (© Укита Ясуюки)

Массальная селекция – это метод разведения лоз путём отбора черенков от лучших, наиболее продуктивных и адаптированных к условиям растений на существующем винограднике. Семья Кимуры придерживалась этого трудоёмкого метода, а не покупала клонированные саженцы известных виноградных лоз. С помощью проб и ошибок они разработали свои методы улучшения качества лоз: повышение высоты шпалер и стимулирование роста листьев для того, чтобы подчеркнуть характерную для винограда Ёити высокую кислотность; а также снижение урожайности и отсрочка сбора винограда до максимально позднего срока.

«Мы начали получать хорошие результаты примерно через 20 лет после посадки лоз», – говорит Кодзи.

В 2008 году, когда Кодзи присоединился к семейному бизнесу, урожай винограда был беспрецедентно высокого качества. За этим успехом стояли не только неустанные усилия двух поколений семьи Кимура, но и влияние глобального потепления, которое сделало климат Ёити благоприятнее для выращивания Пино Нуар. Часть урожая того года попала в руки Сога, который в то время находился в своём семейном доме в Нагано, на винодельне Обусэ. Именно из него он изготовил своё первое вино, упомянутое в начале статьи.

Один из покупателей вина описал виноград Кимуры как обладающий «ярко выраженным чувственным вкусом». Среди вин, которые Дженсис Робинсон высоко оценила, были два, изготовленные из винограда Кимуры: «Кита Пино Нуар Приват Резёрв 2021» от винодельни Титосэ и «Пино Нуар Гаку Этюд 2020» от винодельни De Montille & Hokkaidō. Шесть лет назад Робинсон отметила, что японские белые вина заслуживают особой похвалы. На этот раз она открыла для себя высокое качество красных вин. Она отметила, что особое впечатление на неё произвели вина Хоккайдо, и она с удовольствием посетила бы остров.



Этьен Де Монтиль, который перенёс часть производства вина из Бургундии на Хоккайдо, держит в руках бутылку «Кё Сюрприз 2019» (© Укита Ясуюки)

Гармония фермерства и виноделия

Накай Канко Ноэн, одну из ферм «семи самураев», сейчас возглавляет представитель четвёртого поколения семьи, Накай Дзюн. На обширных виноградниках с видом на символ города мыс Сирипа, он выращивает восемь сортов, в основном белые, такие как Кернер и Совиньон Блан, а также Пино Нуар. Его способность поддерживать высокое качество и культивировать широкий спектр сортов завоевала доверие виноделов, которые заключили с ним контракты.



Вид на Ёити и мыс Сирипа с виноградников хозяйства Накай Канко Ноэн (© Укита Ясуюки)

Накаи Мидзуки, фермер в пятом поколении, также решил попробовать себя в виноделии. После двухлетнего обучения в Domaine Takahiko он получил лицензию на ферментацию и основал Domaine Mizuki Nakai. В этом году Мидзуки выпускает свои первые вина, изготовленные собственными руками. Сам он не употребляет много алкоголя, что повлияло на его подход к виноделию. «Я делаю лёгкие розовые и белые вина, которые с удовольствием пью сам», – говорит он.



Накаи Мидзуки (слева) и его отец Дзюн Мидзуки (© Укита Ясуюки)

Сога говорит, что с самого начала своей фермерской деятельности он верил: «Когда сами фермеры начнут делать вино из своего винограда, Ёити преобразится». Создав новую винодельню полного цикла – от лозы до бутылки, – Мидзуки первым воплотил идею Соги. Возможно, вскоре больше фермеров начнут производить собственное вино, формируя идентичность Ёити как винодельческого региона.

Марка вина Domaine Mizuki Nakai называется «Нобори-но Ока». Мидзуки объясняет, что это название имеет три значения. Во-первых, нобори происходит от названия региона Ноборибэцу. Ока, или холм, отражает местоположение фермы, и вместе с но также намекает на нока, или фермера. Мне кажется, это отличное название, которое ярко отражает гармонию отношений между винами Ёити и фермерами.

Фотография к заголовку: виноград сорта Пино Нуар, собранный в Ёити, Хоккайдо. Среди всех многочисленных сортов винограда этот считается особенно деликатным (© Укита Ясуюки)

Статьи по теме