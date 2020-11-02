На Хоккайдо представили новую модель поезда-экспресса

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Компания JR Hokkaido представила новый улучшенный экспресс «Хаманасу». Снаружи он окрашен в ярко-розовый цвет, напоминающий окраску цветущего на Хоккайдо цветка хаманасу (шиповник морщинистый). Это дизельный 5-вагонный поезд серии 261, в первом вагоне есть сиденья со столиками, откуда можно любоваться видом из окна – поезд можно использовать для осмотра достопримечательностей и проведения мероприятий. Это многоцелевой поезд, в отдельных купе сиденья расположены друг напротив друга и углублены в пол. Все места обычных вагонов со второго по пятый оборудованы розетками, и в поезде можно бесплатно использовать WiFi. «Хаманасу» будет открыт для публики на станции Отару 26 сентября, до ввода в эксплуатацию. Его впервые использовали в ходе однодневных туров 17 и 18 октября, посвящённых 140-летию открытия первой железной дороги на Хоккайдо. Впоследствии «Хаманасу» будет использоваться на линиях регулярных ограниченных экспрессов, которые соединяют Саппоро и другие крупные станции Хоккайдо.

Видео: Телеканал «STV Саппоро»

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