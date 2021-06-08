[Видео] Тэнтокуин, храм Тамахимэ в Канадзаве: огромный парк и место заупокойных служб по дочери сёгуна
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Тэнтокуин известен как «храм Тамахимэ». Тамахимэ (1599-1622) была второй дочерью Токугавы Хидэтады, второго сёгуна Токугава, и в возрасте трёх лет была выдана замуж за третьего правителя княжества Кага, Маэду Тосицунэ (1594-1658).
Тосицунэ построил храм, выделив площадь в 40 000 цубо (около 132 000 квадратных метров) к востоку от замка Канадзава, для заупокойных служб по умершей Тамахимэ.
В 5 году Мэйва (1768) загорелся склад, и большая часть построек сгорела. «Горные ворота» Саммон уцелели и являются единственной сохранившейся постройкой времён основания храма.
Видео из телепрограммы «Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в провинции Кага!»..
Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы
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