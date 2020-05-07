[Видео] Токио в период самоизоляции на майских праздниках: ускоренная съёмка
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Во второй день из пяти выходных подряд в период Золотой недели обычно оживлённые центральные районы города непривычно пусты из-за самоизоляции, связанной с распространением нового коронавируса. На Сибуя, в Синдзюку, Акихабаре мы увидели множество закрытых магазинов...
Видео: © Jiji Press
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