[Видео] Токио в период самоизоляции на майских праздниках: ускоренная съёмка

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Во второй день из пяти выходных подряд в период Золотой недели обычно оживлённые центральные районы города непривычно пусты из-за самоизоляции, связанной с распространением нового коронавируса. На Сибуя, в Синдзюку, Акихабаре мы увидели множество закрытых магазинов...

Видео: © Jiji Press

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